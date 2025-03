Xung đột Trung Đông lan rộng như cũ

Thông điệp từ Israel

Quãng thời gian khói lửa tại Trung Đông tạm lắng nhờ các lệnh ngừng bắn giữa Israel với nhóm vũ trang Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Li Băng gần như đã kết thúc. Sau khi nối lại hoạt động quân sự vào Gaza, Israel tiến hành các đợt tấn công vào Li Băng trong ngày 22.3, bồi thêm một vụ không kích bằng máy bay không người lái (UAV) vào hôm qua, AFP đưa tin.

Tel Aviv tuyên bố các vụ tấn công trên là để đáp trả đợt rốc két phóng từ Li Băng vào Israel sáng 22.3. Reuters đưa tin tính đến chiều qua, chưa bên nào nhận trách nhiệm vụ tập kích Israel, trong khi Hezbollah khẳng định không liên quan và vẫn tuân thủ lệnh ngừng bắn. Không có báo cáo về thương vong tại Israel sau vụ phóng rốc két, trong khi các đợt không kích của Israel vào Li Băng khiến ít nhất 8 người thiệt mạng, theo thông tin từ giới chức Li Băng.

Khói bốc lên tại miền nam Li Băng sau cuộc không kích của Israel ngày 22.3 ẢNH: REUTERS

Phong trào Fatah khuyên Hamas từ bỏ quyền lực Phong trào Fatah của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 22.3 kêu gọi lực lượng Hamas từ bỏ quyền lực tại Gaza để "đảm bảo sự tồn vong của người Palestine". Người phát ngôn Fatah Monther al-Hayek nói Hamas "cần thể hiện lòng thấu cảm vì Dải Gaza, vì trẻ em, phụ nữ và con người tại đây". Phong trào Fatah từng kiểm soát Bờ Tây và Gaza nhưng đã rút lui khỏi Gaza năm 2007 và Hamas lên nắm quyền tại dải đất này. Hamas từng thể hiện ý định sẽ không nắm quyền tại Gaza nhưng chỉ khi xung đột chấm dứt.

Đòn tấn công qua lại tại Israel và Li Băng vừa qua là động thái leo thang đáng chú ý nhất kể từ khi Israel và Hezbollah ký lệnh ngừng bắn hồi tháng 11.2024. Hai bên từ đó nhiều lần cáo buộc bên còn lại vi phạm thỏa thuận và tiến hành những đợt tấn công nhỏ lẻ. Tuy nhiên, diễn biến xung đột ngày 22.3 có thể là dấu hiệu giao tranh quy mô lớn ở mặt trận Israel - Li Băng có thể tái diễn, đặc biệt sau khi Israel đã tiếp tục chiến dịch tấn công Hamas ở Gaza. Với tình hình Gaza, lực lượng Hamas thông báo vụ không kích của Israel hôm qua vào TP.Khan Younis đã giết chết lãnh đạo chính trị Salah al-Bardaweel của nhóm này.

Israel tung quân giữ hành lang cắt đôi Dải Gaza

Thủ tướng Li Băng Nawaf Salam cảnh báo hoạt động quân sự ở biên giới phía nam có nguy cơ kéo đất nước vào cuộc chiến mới. Ngoại trưởng Li Băng Youssef Raggi kêu gọi gây sức ép để buộc Israel dừng gây hấn và kiềm chế tình hình tại miền nam Li Băng. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Li Băng phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ cuộc tấn công nào xuất phát từ lãnh thổ nước này.

Khi xung đột kéo dài

Với kịch bản xung đột leo thang có thể đưa Israel gặp những thách thức về nhân lực phục vụ quân đội. Theo tờ The Times of Israel, chiến sự kéo dài đã ảnh hưởng đến tinh thần một bộ phận quân nhân dự bị, những người do dự trở lại Gaza. Điều này đến từ việc Hamas vẫn có thể gây tổn thất đáng chú ý cho Israel dù đã chịu thiệt hại nặng nề. Trong vòng 3 tháng trước khi đạt được lệnh ngừng bắn Israel - Hamas tháng 1, Israel ghi nhận giai đoạn chịu thương vong lớn nhất sau hơn một năm giao chiến với Hamas. Xung đột Israel - Hamas đã khiến hơn 400 binh sĩ Israel thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Ngoài ra, căng thẳng Israel - Li Băng có nguy cơ leo thang sẽ kéo theo đợt huy động nhân sự.

Bất kỳ chiến dịch trên bộ quy mô lớn nào cũng cần lực lượng dự bị, dù có thể không nhiều như thời điểm ban đầu. "Để loại bỏ hoàn toàn các tay súng Hamas sẽ cần nhiều nhân lực trên thực địa. Điểm mấu chốt là bao nhiêu người sẽ trở lại quân ngũ", The Times of Israel dẫn lời ông Yaakov Amidror, cựu cố vấn an ninh quốc gia cho Thủ tướng Israel Netanyahu giai đoạn 2011 - 2013, nói. Reuters cho hay một số quân nhân dự bị nói rằng số lượng đồng đội xin miễn nghĩa vụ ngày càng tăng. Khi chiến sự kéo dài, nhiều người gặp khó khăn trong cân bằng công việc, gia đình và tòng quân.

Giới lãnh đạo quân sự Israel thừa nhận có tình trạng kiệt sức trong lực lượng dự bị. Tuy nhiên, theo lời người phát ngôn Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Nadav Shoshani nói với Reuters, khi tình thế cần thiết thì quân dự bị sẵn sàng mạo hiểm tính mạng để bảo vệ đất nước. Ông nêu thêm quân đội cũng có kế hoạch giảm bớt gánh nặng cho quân nhân.

Ngoài vấn đề nhân sự cho quân đội, niềm tin của công chúng cho giới chức Israel cũng lung lay khi chiến sự kéo dài, so với giai đoạn xung đột mới bùng phát. Bộ phận đông đảo công chúng liên tục kêu gọi chính phủ tìm giải pháp chính trị để cứu các con tin Israel còn bị giam. Song, giới quan sát cho rằng điều đó sẽ khó được ủng hộ bởi những thành viên cực hữu trong nội bộ Israel, vốn có lập trường cứng rắn muốn dùng quân sự để đánh bại Hamas.