Xung đột Ukraine leo thang giữa bất đồng về ngừng bắn

Hãng Reuters chiều 4.5 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này chưa có nhu cầu sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine và ông hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Trích dẫn trên Telegram về nội dung cuộc phỏng vấn với Đài truyền hình quốc gia Nga, nhà lãnh đạo cho hay Nga có sức mạnh và phương tiện để đưa cuộc xung đột ở Ukraine đến "một kết thúc hợp lý".

Đám cháy tại TP.Kyiv do bị UAV tấn công ngày 4.5 Ảnh: Reuters

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đề xuất ngừng bắn tại Ukraine từ ngày 8 - 10.5, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông chỉ đồng ý đề xuất ngừng bắn kéo dài 30 ngày.

Kyiv bị tấn công

Trong bối cảnh hai bên tiếp tục bất đồng về lệnh ngừng bắn, quân đội và giới chức Ukraine ngày 4.5 cho hay Nga ồ ạt tấn công xuyên đêm bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào TP.Kyiv, khiến ít nhất 11 người bị thương, trong đó có 2 trẻ em. Bên cạnh đó, một số tòa nhà dân cư trong thành phố cũng bị hỏa hoạn.

Nga-Ukraine khẩu chiến về an ninh cho Ngày Chiến thắng ở Moscow

Theo ông Timur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự TP.Kyiv, những mảnh vỡ và UAV rơi xuống gây hỏa hoạn tại các tòa nhà ở 2 quận Obolonskyi và Sviatoshynskyi. Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraine cho biết 76 lính cứu hỏa được huy động để dập lửa trong đêm. Một số xe hơi trong thành phố cũng bị cháy do những mảnh vỡ UAV rơi xuống. Quân đội Ukraine cho hay các đơn vị phòng không của mình đã bắn rơi 69 trong số 165 UAV do Nga phóng đến trong đêm. Bên cạnh đó, có 80 chiếc bị mất dấu do chúng là các UAV mồi nhử không mang đầu đạn, hoặc bị tác động bởi thiết bị tác chiến điện tử.

Ngoài Kyiv, các UAV của Nga còn tấn công tại tỉnh Cherkasy ở miền trung Ukraine với 22 chiếc, trong đó 15 chiếc bị bắn hạ. "Trung tâm tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cơ sở hạ tầng dân cư, các kho của nhà máy sản xuất đồ nội thất, một trung tâm thương mại và các công trình khác bị hư hại", tỉnh trưởng Ihor Taburets cho biết.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc nhằm vào dân thường trong cuộc xung đột.

Hai máy bay Nga bị hạ

Trong khi bị không kích, Ukraine vẫn tổ chức tấn công khiến Nga thiệt hại 2 máy bay chỉ trong 24 giờ. Theo trang The Kyiv Independent ngày 4.5 dẫn lời Tổng thống Zelensky, quân đội nước này phá hủy chiếc máy bay thứ 2 khi tấn công một sân bay quân sự của Nga tại Crimea. Cuộc tập kích diễn ra sau khi Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine ngày 3.5 cho biết một máy bay chiến đấu Su-30 của Nga bị bắn rơi.

Xuồng không người lái Ukraine diệt chiến đấu cơ Su-30 Nga

Theo Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine (HUR), đây là lần đầu tiên trên thế giới, một chiến đấu cơ bị xuồng không người lái bắn hạ. Chiếc máy bay chiến đấu đa nhiệm Su-30 có giá khoảng 50 triệu USD bị bắn khi đang bay và rơi xuống biển. "Tôi cảm ơn những người của chúng ta đang gia tăng năng lực tấn công tầm xa của Ukraine, cả trên không lẫn trên biển. Việc bắn hạ một máy bay quân sự Nga bằng xuồng không người lái của chúng ta là một chiến công xuất sắc, bằng chứng cho thấy năng lực của Ukraine", Tổng thống Zelensky phát biểu, nhưng chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về máy bay thứ 2 của Nga bị phá hủy. Ukraine đã tổ chức hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Crimea ngày 3.5. Nga chưa bình luận về thông tin tổn thất 2 máy bay. Không quân Nga ngày 3.5 cho biết đã chặn 89 UAV tại khu vực Crimea và 23 chiếc tại biển Đen.