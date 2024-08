Xuyên đêm chơi 'xổ số' Labubu dù đã cảnh báo

Trên mạng xã hội, người chơi vẫn xuyên đêm chơi "xổ số" Labubu với hy vọng may mắn sẽ mỉm cười và mang về những phần quà giá trị.



Muôn kiểu 'xổ số' Labubu

"Bây giờ lớp chúng ta tiếp tục "kiểm tra 1 tiết" nha. Lớp nhỏ 30 "hoa cúc". Lớp lớn 45 nha". Nghe vậy, Nguyễn Phương Anh (19 tuổi), ngụ ở đường 8 P.Trường Thọ, TP.Thủ Đức, TP.HCM vội xuống tiền đóng "học phí".

Thoại nhìn, tưởng chừng như đây là phiên livestream về học tập. Thế nhưng, đây là hình thức chơi Labubu để tránh bị mạng xã hội đánh sập. "Kiểm tra 1 tiết" là cách gọi của một vòng chơi, hoa tiền là nghìn đồng, học phí là tiền đóng để tham gia trò chơi. Lúc này đã hơn 11 giờ đêm.

Trò chơi "xổ số" Labubu khiến người trẻ mê mẩn PHƯƠNG VY

Phương Anh cho biết bạn rất mê Labubu nên mong muốn có một con. Thấy trên mạng có nhiều phiên livestream "xổ số" (hay còn gọi là raffle) Labubu, cô gái mong muốn thử.

Cách chơi "xổ số" như sau: Mỗi con Labubu sẽ được các "host" (chủ nhà) chia thành bao nhiêu vé (thông thường từ 10 – 20 vé). Mỗi vé là một chữ hay số. Người chơi sẽ chọn một số yêu thích, sau đó chuyển khoản tiền.

Sau đó, "host" sẽ gọi số. Số cuối cùng còn sót lại sẽ chiến thắng, sẽ được thành quả là một con Labubu. Giá chơi cũng khá "hạt dẻ" chỉ tầm 30.000 – 150.000 đồng/lượt, nhưng có cơ hội rinh về Labubu "thứ thiệt" trị giá tầm hơn 1 triệu đồng về nhà. Hình thức này giống như chơi lô tô gọi số trong các hội chợ.

"Xổ số" Labubu tràn ngập trên mạng xã hội CHỤP MÀN HÌNH

Thế nhưng, từ khi TikTok "cắm cờ" cho các hình thức livestream này là cờ bạc. Các phiên live cũng dần dần thay đổi theo từng ngày. Lúc thì bán trái cây, mỗi người sẽ mua một trái như dưa gang, táo, ổi… Lúc thì đi sở thú, mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một con như khỉ, voi… Lúc thì đếm bảng chữ cái A, B, C. Nhưng điểm chung lại vẫn là gọi số và trúng Labubu.

Ban đầu, Phương Anh cảm thấy rất vất vả để thích nghi với cách chơi. Thế nhưng càng chơi bạn càng nghiền. Tính đến thời điểm này, cô nàng đã tốn khoảng gần 2 triệu đồng để chơi nhưng vẫn chưa trúng lần nào.

Muôn kiểu lách luật tổ chức "xổ số" để tránh bị "truy quét" từ chọn động vật, trái cây... đến logo các thương hiệu CHỤP MÀN HÌNH

Nguyễn Ngọc Trà My (27 tuổi), làm việc trên đường Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh, TP.HCM cũng tham gia vào trò chơi "xổ số" Labubu. Cô gái tốn khoảng gần 1 triệu đồng, nhưng "trộm vía" trúng được 2 lần. "Trò này giống bốc thăm trúng thưởng vậy. Cảm giác chơi rất là phê, còn khi trúng thì rất đã", My nói.



Cô gái văn phòng cho biết cô thấy trò chơi này khi lướt mạng nên chơi thử. Do có quá nhiều người tổ chức nên My bèn chọn một nhà có vẻ đông người chơi. Giá mỗi lượt My chơi khoảng 60.000 – 65.000 đồng/lượt.

"Mình thấy giá này khá phải chăng. Mỗi lượt chơi "host" sẽ thu về tầm 1.200.000 đồng/con, giá này cũng gần bằng một con mua ngoài thị trường hiện tại. Người bán vẫn bán được con đó, còn người chơi thì may ra mua được Labubu với giá hời", My bộc bạch.

Khi hỏi: "Giá gốc Labubu gốc chỉ khoảng 360.000 đồng/con sao không đợi mua luôn". My bật cười cho biết không thể săn nổi, do các "seller" (người bán) hốt hết trơn rồi.

"Người ta xếp hàng dài từ 3 giờ sáng. Mình thấy đợi mua như vậy khá mất thời gian. Lúc đó mình nghỉ ngơi, kiếm tiền nên mua theo hình thức "xổ số" tuy mắc hơn chút nhưng không sao. "Trộm vía" 2 con Labubu mình trúng khi kiểm tra các kiểu thì vẫn ra hàng thiệt", cô nói.

Săn Labubu mà phập phồng may rủi

Thế nhưng không phải ai khi trúng "xổ số" Labubu cũng suôn sẻ như Trà My. Lê Anh Tài (29 tuổi), ngụ ở đường Phan Văn Trị, Q.Gò Vấp, TP.HCM cho biết anh trúng Labubu trong một lần chơi "xổ số".

Đợi mấy ngày hàng chuyển về nhà, Tài hí hửng khui hộp thì phát hiện đây là Labubu giả. Anh qua tận nhà đòi thì người bán đưa một con Labubu hàng thật ra và kêu Tài kiểm tra. Sau một hồi kì kèo, người này mới đề nghị trả lại tiền 3 lượt mà Tài chơi "xổ số". Anh không chịu, bắt người này phải trả lại hết tiền vòng đó cho tất cả người chơi. Cuối cùng, người này đành giải quyết bằng việc trả lại cho Tài một con Labubu thật.

Labubu giả bị phát hiện lỗi NVCC

"Nếu mình không tới tận nơi thì chưa chắc họ đổi lại con thật cho mình đâu. Mọi người nên lựa nơi chơi uy tín nhé", Tài nhắn nhủ.

Huỳnh Thị Ngọc Nhi (25 tuổi), làm việc ở đường Điện Biên Phủ, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM kể rằng bạn bị lừa khi xem một livestream chơi "xổ số".

"Thấy cách trò chuyện của "host" rất gần gũi, mình đã ủng hộ. Sau khi chơi nhiều lượt, "host" đột ngột tắt live với lý do nghỉ do đói bụng, đi làm chưa kịp ăn uống gì. Họ hẹn ai trúng thì nhắn tin, hôm sau sẽ gửi hàng. Tuy nhiên khi mình nhắn, người này đã chặn mình và tự đổi tên nick".

Người chơi than trời vì lừa đảo khi chơi "xổ số" Labubu CHỤP MÀN HÌNH

Không ngờ, rất nhiều người cũng chung cảnh ngộ với bạn. Có người mất gần 1 triệu đồng. Có người chơi thấy vui, "host" nói chuyện hài hước nên rủ thêm bạn bè vào chơi, cuối cùng cũng mất tiền mà Labubu không thấy đâu.

Đây không phải là trường hợp duy nhất. Trong các hội nhóm Labubu, nhiều người phàn nàn về việc mất tiền mà nhận phải hàng giả hoặc bị người bán bùng hàng. Có trường hợp còn cho rằng có người giả mạo tài khoản để nhận hàng trúng thưởng thay cho họ.

Thị trường chơi Labubu khá sôi động, vì vậy còn ẩn chứa nhiều nguy cơ. Người mua chỉ biết nhắc nhau nên chọn các phiên live uy tín để trải nghiệm cảm giác hồi hộp và niềm vui khi giành được quà tặng.

Theo ghi nhận của người viết, thị trường Labubu sôi động nhất khi về đêm. 1 giờ 30 sáng 30.8, các phiên live "xổ số" Labubu vẫn nhộn nhịp. Các trò chơi như đua thú, săn vịt và nhiều hoạt động khác vẫn thu hút đông đảo người tham gia. Nhiều người bán cho biết họ sẽ nghỉ live đi ngủ khi bán hết Labubu, thế nhưng số lượng Labubu chất chồng khiến ai xem cũng phải choáng váng.

Tiềm ẩn rất nhiều rủi ro

Luật sư Trần Anh Tuấn (Đoàn luật sư TP.HCM) cho rằng việc livestream bán Labubu dưới hình thức raffle có thể vi phạm Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc (Điều 322 Bộ luật Hình sự) và Tội đánh bạc (Điều 321 Bộ luật Hình sự). Người tổ chức có thể bị phạt tù từ 5 đến 10 năm, còn người chơi có thể bị phạt tù từ 3 đến 7 năm nếu hành vi có tính chất chuyên nghiệp hoặc sử dụng mạng internet.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết bán thú nhồi bông Labubu dưới hình thức này có thể vi phạm pháp luật nếu tổng số tiền tham gia từ 5 triệu đồng trở lên và có từ 10 người tham gia trở lên. Ngoài ra, người tham gia còn có nguy cơ trở thành nạn nhân của lừa đảo.

Thượng tá Nguyễn Thăng Long thông tin trong họp báo PHƯƠNG VY

Người dân phát hiện các hoạt động cờ bạc nên nhanh chóng trình báo cơ quan công an qua trụ sở, điện thoại, bưu điện, hoặc ứng dụng VNeID. Công an cam kết bảo mật thông tin người trình báo nếu có yêu cầu. Công an TP.HCM khuyến cáo cảnh giác với các trò chơi rút thăm trúng thưởng trên mạng để tránh vi phạm pháp luật.