Xuyên mưa lắp ray tuyến tàu điện đầu tiên của Phú Quốc, dự kiến chạy thử tháng 7.2027

Những ngày cuối tháng 9, Phú Quốc liên tục xuất hiện những trận mưa lớn. Có thời điểm mưa đổ xuống kéo dài cả ngày, nước trắng mặt đường, từng đợt gió mạnh từ phía biển cuốn theo những hạt mưa tạt rát mặt người.
Trên công trường tuyến đường sắt nhẹ LRT, nhịp thi công không vì thế dừng lại. Áo mưa phủ bên ngoài, những người thợ đội mũ bảo hộ, tiếp tục bám đường ray, kiểm tra từng liên kết, căn chỉnh từng vị trí. Máy móc, thiết bị và các tổ đội được bố trí dọc tuyến, tranh thủ từng khoảng thời gian thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.
Tháng 9 cũng đánh dấu thời điểm việc lắp đặt đường ray được triển khai đồng loạt.
Anh Lê Đình Cường, quê Thanh Hóa, có nhiều năm gắn bó với ngành đường sắt. Với anh, chuyến vào Phú Quốc lần này mang một ý nghĩa đặc biệt.
Dự án đặt mục tiêu hoàn tất lắp đặt hệ thống ray trên toàn tuyến vào khoảng tháng 2.2027, hướng tới mốc chạy thử tháng 7.2027, trở thành một trong những hạ tầng giao thông quan trọng được đầu tư trong quá trình đảo Ngọc chuẩn bị cho APEC 2027.
Tuyến tàu điện nhẹ LRT Phú Quốc có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm 70%, 30% còn lại do nhà đầu tư tư nhân đóng góp. Tuyến đặt mục tiêu khai thác thương mại vào tháng 11.2027. Giai đoạn đầu, tỉnh An Giang và Sun Group dự kiến vận hành 6 - 10 đoàn tàu, mỗi đoàn 3 toa sử dụng năng lượng sạch; quy mô toàn tuyến có thể lên tới 14 đoàn tàu, năng lực vận chuyển tối đa khoảng 4.500 khách/giờ trong tương lai. Khi hoàn thành, thời gian di chuyển từ Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí tại Nam đảo dự kiến còn khoảng 20 phút.
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