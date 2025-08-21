Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Ý bắt nghi phạm người Ukraine liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream

Vi Trân
Vi Trân
21/08/2025 19:07 GMT+7

Cảnh sát Ý đã bắt giữ nghi phạm người Ukraine bị nghi gây ra vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang châu Âu.

Cơ quan công tố Đức ngày 21.8 thông báo cảnh sát Ý đã bắt nghi phạm Serhii K. người Ukraine tại tỉnh ven biển miền đông Rimini của Ý vào rạng sáng nay. Người này được cho là thành viên của nhóm đã cài thiết bị nổ vào các đường ống Nord Stream trên biển Baltic gần đảo Bornholm của Đức hồi năm 2022, theo Reuters. Đối tượng sẽ được dẫn độ sang Đức để bị xét xử.

Ý bắt nghi phạm người Ukraine liên quan vụ nổ đường ống Nord Stream- Ảnh 1.

Bọt khí nổi lên từ đường ống Nord Stream 2 vào ngày 28.9.2022

ẢNH: AP

Theo công tố viên, nghi phạm Serhii K. và đồng phạm đã dùng giấy tờ giả để thuê tàu từ một công ty Đức thông qua trung gian, sau đó khởi hành từ thành phố Rostock ở bờ biển đông bắc Đức để thực hiện kế hoạch.

Vụ bắt giữ được thực hiện theo lệnh có hiệu lực tại châu Âu. Nghi phạm đối diện cáo buộc đồng lõa gây ra vụ nổ, phá hoại vi hiến và phá hủy công trình. Danh tính người này không được nêu đầy đủ vì luật quyền riêng tư của Đức.

Các công tố viên Đức không cung cấp thông tin về các nghi phạm còn lại cũng như những người có thể liên quan.

Các đường ống Nord Stream dẫn khí đốt từ Nga sang Đức bị nổ vào tháng 9.2022. Vụ việc gây tranh cãi dữ dội giữa Nga và phương Tây xoay quanh thủ phạm của vụ việc.

Theo Reuters, Nga cáo buộc Mỹ, Anh và Ukraine đứng đằng sau vụ việc, nhưng các nước này đã phủ nhận mọi sự liên quan.

Đức, Đan Mạch và Thụy Điển đều mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, các cuộc điều tra của Thụy Điển và Đan Mạch đã kết thúc vào năm 2024 mà không xác định được nghi phạm nào.

Đức ngày 14.8 yêu cầu Ba Lan bắt giữ một thợ lặn người Ukraine, bị cáo buộc cài thuốc nổ trên đường ống dẫn khí Nord Stream vào năm 2022.

Đường ống Nord Stream đức Ý UKRAINE serhii K. nga
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
