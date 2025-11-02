Y-Fest TP.HCM: Màn trình diễn ấn tượng và cảm xúc từ các nghệ sĩ quốc tế

Đỉnh cao nghệ thuật: Màn trình diễn “không trọng lực” độc quyền

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt hoàn toàn của Y-FEST 2025 là sự góp mặt của các nghệ sĩ đến từ Anh Quốc trực tiếp thể hiện với màn trình diễn HELIOSPHERE. Đây là một màn trình diễn nghệ thuật nhào lộn trên không và tương tác với khán giả để tạo nên ảo giác bay lơ lửng giữa không trung.

Màn kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật trình diễn trên không (aerial performance), công nghệ chiếu sáng tiên tiến và âm nhạc điện tử, tạo ra một trải nghiệm siêu thực, đánh thức mọi giác quan của người xem

Xoá nhoà khoảng cách: Kết nối Bắc - Nam bằng âm nhạc và công nghệ

Lần đầu tiên, sân khấu Y-FEST tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP. Hồ Chí Minh sẽ kết nối trực tiếp với điểm cầu tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Sân khấu Y-Fest tại TP.HCM sẽ được kết nối điểm cầu tại TP.Hà Nội

Việc kết nối trực tiếp được đảm bảo bằng 5G Viettel sẽ mang đến một hành trình cảm xúc xuyên suốt giữa hai miền Nam - Bắc. Mọi khoảng cách địa lý được xóa nhòa trong âm nhạc và ánh sáng, tạo nên một không gian cộng đồng rộng lớn, nơi hàng chục nghìn khán giả cùng hòa chung nhịp đập, đồng điệu về cảm xúc.

Sự kiện diễn ra vào 19h30 ngày 2.11.2025 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ - TP. HCM, kết nối trực tiếp với điểm cầu tại Nhà hát lớn Hà Nội và được livestream trên truyền hình TV360, Fanpage Viettel Telecom. Đây là sự kiện được tổ chức vào dịp kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống Viettel Telecom.