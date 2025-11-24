Y học tái tạo đem lại giải pháp hiệu quả cho xương khớp thoái hóa

Cơ hội phục hồi xương khớp

Thoái hóa khớp là khi lớp sụn bảo vệ đệm các đầu xương của bị hư hại, tổn thương.

Chất lượng protid trong sụn quyết định độ đàn hồi và khả năng chịu lực của sụn nhờ khả năng hấp thụ nước. Protid đóng vai trò quan trọng trong việc cấu tạo nên chất nền ngoại bào của sụn, giúp sụn hấp thụ nước, tạo độ đàn hồi và khả năng giữ hình dạng. Chất lượng protid phụ thuộc vào các thành phần chính như collagen (đặc biệt là collagen loại 2) và các chất có vai trò tạo nên cấu trúc, độ bền và đàn hồi cho sụn. Khi các chất này bị suy giảm về số lượng, sụn sẽ bị bào mòn.

Với y học tái tạo (Regenerative Medicine) - lĩnh vực tiên tiến trong y học hiện đại, sẽ giúp khắc phục tận gốc nguyên nhân gây bệnh bằng cách khai thác khả năng tự phục hồi tự nhiên của cơ thể - nói cách khác, tái tạo các tế bào và mô bị mất và khôi phục chức năng bình thường thay vì chỉ điều trị triệu chứng, đã đem lại giải pháp mới cho thoái hóa khớp. Với các bệnh cơ xương khớp, y học tái tạo mở ra hy vọng mới trong việc tái tạo gân, cơ, dây chằng, giảm viêm và phục hồi chức năng vận động.

Các liệu pháp trong y học tái tạo bao gồm huyết tương giàu tiểu cầu (Platelet-rich Plasma), tế bào gốc, và các peptide tái tổ hợp đã cho thấy nhiều tiềm năng trong cải thiện chất lượng sống của bệnh nhân.

Đây là nền tảng mà Contrad Swiss phát triển dòng sản phẩm 500Line ứng dụng công nghệ SIGMOLECS® đột phá và các thành phần hoạt tính đã được kiểm chứng lâm sàng, hướng tới mục tiêu hỗ trợ điều trị - tái tạo - phục hồi trong các bệnh lý cơ xương khớp mạn tính và sau chấn thương.

Công nghệ đột phá trong chăm sóc cơ xương khớp

Các nghiên cứu ứng dụng của Contrad Swiss (trụ sở tại Thụy Sĩ) đã mở ra cách mạng y học tái tạo trên toàn thế giới với công nghệ độc quyền SIGMOLECS®. Được phát triển hơn một thập kỉ, từ 2011, công nghệ này ứng dụng các polypeptide tái tổ hợp, tạo bước đột phá trong chăm sóc cơ xương khớp và thẩm mỹ, với các dòng sản phẩm 500Line, AI500, CR500, ST500 mang những tính năng nổi trội.

Trong đó, sản phẩm 500Line cung cấp một giải pháp hiệu quả, vượt trội, không xâm lấn, giúp giảm đau, hỗ trợ phục hồi chức năng vận động và duy trì sức khỏe khớp.

Dòng sản phẩm 500Line tích hợp công nghệ SIGMOLECS®, là giải pháp đột phá giúp tối ưu hóa sức khỏe khớp và mô mềm. Các chuỗi polypeptide tái tổ hợp trong bể chứa acid hyaluronic tác động ngay vị trí đau.

Các sản phẩm: AI500, CR500, ST500 là hệ trị liệu qua da 1,5mL chứa các polypeptide tái tổ hợp và acid hyaluronic để chăm sóc sức khỏe hệ cơ xương khớp, là giải pháp điều trị đau lý tưởng, an toàn. Với ưu thế của công nghệ SIGMOLECS®, các thành phần trong các sản phẩm tác động tại đích, hiệu quả nhanh và thúc đẩy sự hài lòng ngay từ đầu.