Y học tái tạo và xu hướng chăm sóc làn da từ gốc tại hội thảo EXOSOMORE

Nếu trước đây điều trị thẩm mỹ chủ yếu hướng đến cải thiện nếp nhăn, sắc tố hay độ săn chắc của làn da, thì những năm gần đây, giới chuyên môn đang chuyển sang một hướng tiếp cận toàn diện hơn: Duy trì sức khỏe làn da từ nền tảng sinh học. Mục tiêu không chỉ là tạo hiệu quả tức thời mà còn giúp làn da duy trì khả năng tự phục hồi và thích nghi trước quá trình lão hóa cũng như các tác động từ môi trường.

Từ điều trị sang duy trì sức khỏe làn da

Theo BS.CKI Lê Bùi Thanh Thảo, bác sĩ chuyên khoa Da liễu, điều trị hiện đại không còn chỉ tập trung xử lý biểu hiện trên bề mặt mà hướng đến việc bảo tồn chức năng sinh học của làn da. "Một làn da khỏe không chỉ được đánh giá qua độ sáng hay độ căng. Điều quan trọng là hàng rào bảo vệ da hoạt động hiệu quả, phản ứng viêm được kiểm soát và khả năng tái tạo tự nhiên vẫn được duy trì", bác sĩ chia sẻ.

Theo BS.CKI Lê Bùi Thanh Thảo, nhiều trung tâm da liễu trên thế giới đã chuyển từ tư duy "điều trị vấn đề" sang chiến lược duy trì chất lượng làn da lâu dài. Vì vậy, hiệu quả của một liệu trình không chỉ được đánh giá ngay sau điều trị mà còn ở khả năng duy trì kết quả trong nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Trong bối cảnh đó, exosome được giới nghiên cứu quan tâm nhờ vai trò truyền tín hiệu sinh học giữa các tế bào, góp phần điều hòa phản ứng viêm và hỗ trợ quá trình sửa chữa mô. Bên cạnh đó, PDRN (Polydeoxyribonucleotide) cũng được nghiên cứu với khả năng hỗ trợ tái tạo mô và thúc đẩy phục hồi sau các tác động xâm lấn trên da.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy exosome có thể hỗ trợ rút ngắn thời gian phục hồi sau laser, RF Microneedling hoặc các thủ thuật xâm lấn tối thiểu. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhấn mạnh cần thêm nhiều nghiên cứu lâm sàng quy mô lớn để tiếp tục đánh giá hiệu quả và tính an toàn của công nghệ này.

Phục hồi trở thành một phần của điều trị

Theo BS.CKI Lê Bùi Thanh Thảo, sau các thủ thuật như laser, RF Microneedling hay peel hóa học, giai đoạn phục hồi có ý nghĩa quyết định đối với kết quả điều trị.

"Nếu hàng rào bảo vệ da không được phục hồi tốt, người bệnh có thể gặp tình trạng đỏ kéo dài, tăng sắc tố sau viêm hoặc ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Vì vậy, chăm sóc sau thủ thuật ngày càng trở thành một phần không thể thiếu trong phác đồ", bác sĩ cho biết.

Tại hội thảo, bác sĩ cũng giới thiệu mô hình "From Clinic to Home" - xu hướng đang được nhiều bác sĩ Hàn Quốc áp dụng. Theo mô hình này, quá trình điều trị tại phòng khám được tiếp nối bằng chăm sóc tại nhà nhằm tạo điều kiện để làn da tiếp tục phục hồi và tái tạo.

Theo BS.CKI Lê Bùi Thanh Thảo, hiệu quả không đến từ một hoạt chất đơn lẻ mà phụ thuộc vào việc xây dựng quy trình chăm sóc phù hợp với từng giai đoạn phục hồi và từng tình trạng da cụ thể.

Kết nối xu hướng y học tái tạo giữa Hàn Quốc và Việt Nam

Phát biểu tại hội thảo, ông Moon Jae Ho, CEO EXOSOMORE Hàn Quốc, cho biết Việt Nam là một trong những thị trường được doanh nghiệp đánh giá cao nhờ sự phát triển nhanh của ngành da liễu thẩm mỹ cùng đội ngũ chuyên gia luôn chủ động cập nhật các tiến bộ của y học hiện đại.

"Chúng tôi không chỉ giới thiệu một hệ thống chăm sóc da mà còn mong muốn chia sẻ triết lý của y học tái tạo, nơi việc phục hồi và duy trì sức khỏe làn da được đặt ngang tầm với hiệu quả điều trị", ông Moon Jae Ho chia sẻ.

Tại sự kiện, dựa trên mô hình "From Clinic to Home" EXOSOMORE giới thiệu hệ thống chăm sóc da gồm bốn sản phẩm theo từng giai đoạn phục hồi: Exosomore The Next Cell Boosting Ampoule Shot hỗ trợ chuẩn bị bề mặt da; Exosomore The Next Cellixir Serum in Ampoule kết hợp hoạt chất exosome, PDRN, collagen và các thành phần dưỡng da nhằm cấp ẩm, làm dịu và hỗ trợ phục hồi; Exosomore The Next Cell Boosting Cream giúp củng cố hàng rào bảo vệ da; và Exosomore The Next Cell Boosting Needletox Volume Shot ứng dụng công nghệ vi kim sinh học (Spicule) hỗ trợ tăng khả năng tiếp cận của dưỡng chất trên bề mặt da.

Trong khi đó, CEO Đào Trúc Chi, đại diện EXOSOMORE Việt Nam, cho biết việc đưa thương hiệu về Việt Nam xuất phát từ mong muốn kết nối những thành tựu khoa học của Hàn Quốc với nhu cầu cập nhật chuyên môn ngày càng cao của đội ngũ chuyên gia trong nước.

"Sau nhiều năm làm việc với các chuyên gia Hàn Quốc, tôi nhận ra điều trị chỉ là điểm khởi đầu, còn quá trình phục hồi mới góp phần quyết định chất lượng và độ bền của kết quả. Chúng tôi kỳ vọng EXOSOMORE sẽ trở thành cầu nối để cộng đồng chuyên gia Việt Nam tiếp cận các xu hướng mới của y học tái tạo, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác và trao đổi chuyên môn với các chuyên gia quốc tế", CEO Đào Trúc Chi chia sẻ.

Theo đại diện doanh nghiệp, bên cạnh việc giới thiệu hệ thống sản phẩm, EXOSOMORE sẽ phối hợp với các chuyên gia trong và ngoài nước tổ chức hội thảo khoa học, chương trình đào tạo và các hoạt động cập nhật kiến thức nhằm thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

Sự kiện ra mắt thương hiệu EXOSOMORE không chỉ đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu tại Việt Nam mà còn mở ra thêm một diễn đàn để cộng đồng chuyên gia cập nhật các tiến bộ của y học tái tạo, hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe làn da theo hướng an toàn, khoa học và bền vững.