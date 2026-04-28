Y Khoa Vạn Phước Cửu Long: ‘Hiện đại - Trách nhiệm - Tận tâm’ là kim chỉ nam

16 năm vì sức khỏe cộng đồng

Nhìn lại hành trình từ những ngày đầu thành lập năm 2010, Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long (19 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP.Cần Thơ) luôn kiên định, bền bỉ với phương châm hoạt động "Hiện đại - Trách nhiệm - Tận tâm".

Chính sự thấu hiểu tâm lý người bệnh, đặt lợi ích và sức khỏe của người dân lên trên hết đã giúp phòng khám đứng vững và phát triển mạnh mẽ trong những năm qua. Đến nay, phòng khám đã có hệ thống 15 chuyên khoa sâu, nổi bật là cơ xương khớp; tiêu hóa - gan mật; nội tiết - tim mạch, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của người dân.

Để vận hành một hệ thống y tế chuyên nghiệp, Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long còn chú trọng đầu tư vào nguồn nhân lực chất lượng cao; thu hút đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, tận tâm; trong đó hầu hết đều có trình độ sau đại học từ chuyên khoa cấp I, cấp II, thạc sĩ đến tiến sĩ. Nhiều người từng có thời gian dài công tác tại các bệnh viện tuyến đầu như Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ hay Bệnh viện Đại học Y dược Cần Thơ…

Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long (19 Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, TP.Cần Thơ) ẢNH: TÚ UYÊN

Cùng với nhân lực chuyên môn sâu, Vạn Phước Cửu Long cũng đã đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại như máy chụp cộng hưởng từ MRI; máy CT-Scanner; máy đo loãng xương bằng phương pháp DXA; máy đo độ đàn hồi gan; hệ thống siêu âm ba chiều, bốn chiều…

Quy trình khám chữa bệnh cũng dần được tối ưu hóa nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi, mang lại sự an tâm, tiện lợi cho khách hàng. Để giúp bệnh nhân linh hoạt về thời gian, phòng khám duy trì hoạt động xuyên suốt các buổi trưa và cả ngày cuối tuần mà không thu thêm bất kỳ khoản phụ phí nào.

Đặc biệt, đơn vị đã triển khai các dịch vụ tiện ích như mua thuốc trực tuyến và lấy mẫu xét nghiệm ngay tại nhà, mang đến sự an tâm và trải nghiệm tiện ích cho người dân. Với tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, phòng khám thường xuyên tổ chức chương trình ưu đãi "giờ vàng" từ 13 - 18 giờ hằng ngày, qua đó giúp người dân giảm bớt gánh nặng tài chính cũng như có cơ hội tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán kỹ thuật cao với mức chi phí hợp lý hơn.

Làm chủ chuyên môn sâu

Trong số các chuyên khoa đang có, lĩnh vực cơ xương khớp và tiêu hóa - gan mật được xem là hai mũi nhọn ở Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long. Đặc biệt, đối với bệnh lý cơ xương khớp, phòng khám không đi theo lối mòn điều trị giảm đau tạm thời mà tập trung chẩn đoán gốc rễ gây bệnh. Nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các thiết bị tầm soát tiên tiến như máy chụp cộng hưởng từ MRI, chụp CT Scan, máy đo loãng xương bằng phương pháp DXA, và đặc biệt là siêu âm cơ - xương - khớp, các bác sĩ có thể đưa ra phác đồ chính xác. Việc ứng dụng thường quy phương pháp tiêm huyết tương giàu tiểu cầu cũng đã mang lại hiệu quả phục hồi sụn khớp nhanh chóng cho bệnh nhân.

Bên cạnh cơ xương khớp, chuyên khoa tiêu hóa - gan mật cũng là một điểm sáng khi phòng khám liên tục cập nhật những công nghệ y khoa hiện đại. Đặc biệt, gần đây, phòng khám đã ra mắt hệ thống nội soi Fujifilm VP-7000 qua đó đưa năng lực chẩn đoán của phòng khám lên một tầm cao mới. Theo BS.CK2 Dư Huỳnh Hồng Phong, chuyên khoa Tiêu hóa - Gan mật, nội soi bằng máy Fujifilm VP-7000 là một trong những giải pháp chẩn đoán rất tiên tiến, với chất lượng hình ảnh độ phân giải 2K sắc nét.

Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại ẢNH: TÚ UYÊN

Hệ thống này tích hợp công nghệ ánh sáng thông minh giúp làm nổi bật sự khác biệt về cấu trúc mô, cùng khả năng phóng đại lên đến 300 lần. Nhờ những tính năng vượt trội này, bác sĩ có thể quan sát chi tiết cấu trúc vi mô của niêm mạc, từ đó phát hiện các tổn thương siêu nhỏ, các vùng loạn sản hay dấu hiệu của ung thư đường tiêu hóa ngay từ giai đoạn rất sớm. "Việc phát hiện sớm ung thư đường tiêu hóa bằng hệ thống nội soi phóng đại mang lại những ý nghĩa to lớn trong điều trị và tiên lượng bệnh. Nó không chỉ giúp bệnh nhân được điều trị hiệu quả hơn mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm gánh nặng cho hệ thống y tế", BS Phong nói.

Tiện ích và chia sẻ với y tế công lập

Sự nỗ lực không ngừng của tập thể y bác sĩ Y khoa Vạn Phước Cửu Long đã được đền đáp bằng chính niềm tin từ phía người bệnh. Ông Ph.V.B (67 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ), một khách quen khám bệnh định kỳ tại Vạn Phước Cửu Long, chia sẻ, mỗi lần khám định kỳ tại Vạn Phước Cửu Long, ông chỉ cần đến lấy máu, siêu âm vào sáng sớm, sau đó thoải mái đi ăn sáng uống cà phê rồi quay lại gặp bác sĩ nhận kết quả, gần như không phải mất thời gian chờ đợi. Trong khi đó, anh L.Q.Th. (45 tuổi, ngụ phường Thanh Đức, tỉnh Vĩnh Long) từng bị ám ảnh vì chứng ruột kích thích, được tư vấn nội soi không đau, cho biết: "Trước đây, tôi cứ sợ đau nên trì hoãn mãi không đi soi. Đâu ngờ chỉ ngủ một chút xíu là đã nội soi xong cả dạ dày và đại tràng. Làm xong rồi, giờ thì yên tâm, thoải mái tinh thần".

Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long đã trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe tin cậy của người dân miền Tây ẢNH: TÚ UYÊN

Hiện tại, mỗi ngày Phòng khám đa khoa Vạn Phước Cửu Long tiếp nhận hàng trăm lượt bệnh nhân không chỉ ở Cần Thơ mà còn từ khắp các tỉnh lân cận như Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau đến khám, điều trị, tầm soát sức khỏe ban đầu. Nhiều doanh nghiệp ở miền Tây cũng đã tin tưởng lựa chọn Vạn Phước Cửu Long làm nơi tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên.

Trong bối cảnh sáp nhập tỉnh, thành hiện nay, sự phát triển của y tế tư nhân như Vạn Phước Cửu Long đóng vai trò quan trọng cho mạng lưới chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mô hình này không chỉ làm tốt khâu chẩn đoán sớm và giảm tải cho bệnh viện công, mà còn mang đến cho người dân thêm nhiều lựa chọn, giúp họ dễ dàng tiếp cận những dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách chủ động, thuận tiện và hiệu quả hơn.