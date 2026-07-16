Ý nghĩa ít người biết của các con số trên loa soundbar

Loa soundbar đã trở thành một giải pháp lý tưởng để nâng cao chất lượng âm thanh cho hầu hết các hệ thống TV, đặc biệt là khi người dùng không hài lòng với âm thanh phát ra từ loa tích hợp. Tuy nhiên, một điều thú vị mà nhiều người có thể chưa biết là soundbar cũng được phân loại theo số lượng kênh âm thanh mà chúng cung cấp, tương tự như các hệ thống loa âm thanh vòm.

Những ký hiệu bên cạnh loa soundbar có thể khiến người mua tò mò ẢNH: TẠO BỞI GEMINI

Các ký hiệu như "2.0" và "5.1" cho biết số lượng kênh âm thanh mà loa soundbar hỗ trợ. Trong đó, chữ số đầu tiên thể hiện số lượng kênh chính, còn chữ số thứ hai cho biết liệu loa có đi kèm loa siêu trầm hay không. Ngoài ra, một số soundbar cao cấp còn được quảng cáo với các hệ thống như "5.1.2" hay "11.1.4", với chữ số thứ ba chỉ ra số lượng kênh âm thanh chiều cao (tái tạo âm thanh từ trên cao), thường được phát ra từ các loa hướng lên trên.

Hầu hết soundbar tầm trung và cao cấp hiện nay đều hỗ trợ các định dạng âm thanh như Dolby Atmos và DTS:X, giúp mang đến trải nghiệm âm thanh sống động hơn. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhiều kênh âm thanh cũng tốt hơn. Một số hệ thống 2.1 chất lượng cao, với hai kênh phía trước và một loa siêu trầm, có thể vượt trội hơn so với các hệ thống 5.1.2 kém hiệu quả nhờ vào các tính năng như cài đặt âm thanh sẵn có và hiệu chỉnh phòng tự động.

Mua loa soundbar sao cho hiệu quả?

Khi lựa chọn loa soundbar, người dùng cần cân nhắc kỹ không gian đặt thiết bị. Các phòng khách cỡ trung bình đến lớn và phòng chiếu phim là những vị trí lý tưởng cho soundbar 5.1.2 hoặc cao hơn, vì chúng có đủ không gian để tạo hiệu ứng âm thanh vòm sống động. Nhiều soundbar cao cấp còn đi kèm với loa sau không dây, giúp tăng cường trải nghiệm âm thanh.

Ngoài ra, một số soundbar còn được dán nhãn là hệ thống 5.1 hoặc 7.1, nhưng vẫn tương thích với Dolby Atmos hoặc DTS:X. Thông số này có nghĩa là loa có hai loa hướng sang hai bên, mô phỏng hiệu ứng âm thanh vòm, nhưng không thể so sánh với trải nghiệm thực sự từ các hệ thống 5.1.2 trở lên.

Cuối cùng, nếu có một không gian nhỏ, soundbar 5.1.2 có thể gây khó chịu do âm thanh bị nén. Trong trường hợp này, các cấu hình 2.0, 2.1 và 3.1 sẽ là lựa chọn tốt hơn, với cấu hình 3.1 được khuyến nghị vì nó có kênh trung tâm riêng biệt giúp cải thiện độ rõ nét của hội thoại và giọng hát.