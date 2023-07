Ý phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU

Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN

Sáng 26.7 theo giờ địa phương, sau lễ đón chính thức được tổ chức trang trọng tại Phủ Tổng thống, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp hẹp với Tổng thống Ý Sergio Mattarella và hai nhà lãnh đạo đã đồng chủ trì hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ý Sergio Mattarella TTXVN

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sự ủng hộ quý báu của nhân dân Ý trong công cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược, bày tỏ mong muốn và quyết tâm cùng nhau tăng cường quan hệ hai nước trên các lĩnh vực.

Tổng thống Ý bày tỏ ấn tượng về thành tựu phát triển kinh tế năng động của Việt Nam, nhất trí cùng Việt Nam đẩy mạnh quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý, đóng góp cho phát triển bền vững ở mỗi nước và cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn Nhà nước và nhân dân Ý đã ủng hộ vắc xin và trang thiết bị y tế, giúp Việt Nam sớm vượt qua đại dịch và phục hồi kinh tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có cuộc gặp hẹp với Tổng thống Ý Sergio Mattarella TTXVN

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng về những phát triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua. Hai bên tích cực trao đổi đoàn, tiếp xúc ở các cấp; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác như Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế, Ủy ban hỗn hợp về hợp tác khoa học và công nghệ.

Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư phát triển tích cực với kim ngạch thương mại hai chiều đạt hơn 6,2 tỉ USD năm 2022, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Ý trong ASEAN, Ý là đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu và đứng thứ 33/143 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư trực tiếp vào Việt Nam. Hợp tác trong các lĩnh vực khác như văn hóa nghệ thuật, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo… cũng có những bước tiến đáng kể trong những năm qua.

EVIPA sẽ tạo cơ sở để Ý tăng đầu tư vào Việt Nam

Hai nhà lãnh đạo đã trao đổi và thống nhất các định hướng và biện pháp lớn nhằm tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Ý.

Hai nhà lãnh đạo đã đồng chủ trì hội đàm giữa đoàn đại biểu cấp cao hai nước TTXVN

Về chính trị, ngoại giao, hai bên nhất trí đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao trên các kênh Nhà nước, Chính phủ và Quốc hội; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương.

Về kinh tế, Tổng thống Ý nhất trí với đề nghị của phía Việt Nam về việc hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản xuất khẩu của Việt Nam nhằm đẩy mạnh hợp tác kinh tế - thương mại và đóng góp cho phục hồi kinh tế.

Tổng thống Ý vui mừng thông báo Nghị viện Ý phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đúng vào ngày Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cấp nhà nước tới Ý, tạo cơ sở để Ý tăng đầu tư vào Việt Nam.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cảm ơn và nhấn mạnh đây là một tin rất vui và tin rằng việc thông qua hiệp định này sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp của hai nước, cho nhân dân hai nước, góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian sắp tới. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Ý có tiếng nói để các nước EU còn lại sớm thông qua hiệp định này.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại cuộc hội đàm TTXVN

Để đẩy mạnh hiểu biết lẫn nhau và gắn kết nhân dân hai nước, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường giao lưu nhân dân thông qua hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa - nghệ thuật, du lịch, hợp tác giữa các địa phương, triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác chuyên ngành giữa hai Chính phủ, đẩy mạnh hợp tác giữa các trường đại học, trao đổi sinh viên, tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa - nghệ thuật…

Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc thành lập trung tâm văn hóa ở mỗi nước nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Chính phủ Ý tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hội nhập thành công vào xã hội sở tại, đóng góp cho đời sống kinh tế - xã hội của Ý và tiếp tục là cầu nối cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Tổng thống Ý đánh giá cộng đồng người Việt Nam cần cù, năng động, hội nhập tốt vào xã hội Ý.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác về an ninh - quốc phòng; khoa học - công nghệ; tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương như khuôn khổ hợp tác ASEAN – EU, ASEM, Liên Hiệp Quốc…; hợp tác ứng phó với các vấn đề toàn cầu như biến đổi khí hậu, an ninh lương thực.

Trong khuôn khổ hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Sergio Mattarella đã trao đổi một số vấn đề quốc tế và khu vực như hợp tác giữa Ý và ASEAN, hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU), khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương…

Về vấn đề Biển Đông, hai nhà lãnh đạo tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.