Y tế - Hậu phương thầm lặng trong những sự kiện văn hóa, xã hội quy mô lớn

Đêm sự kiện trọn vẹn bắt đầu từ sự an tâm

WeYoung Awards 2025 và WeChoice Awards 2025 khép lại với những dấu ấn đậm nét: một bên là sân chơi của sức trẻ bứt phá, một bên là không gian tôn vinh những giá trị nhân văn cao đẹp. Tuy mang sắc thái khác nhau, nhưng cả hai đại sự kiện đều có điểm chung: quy mô lớn, mật độ người tham dự cao và cường độ hoạt động kéo dài, những yếu tố khiến bài toán an toàn sức khỏe trở thành điều kiện nền để cảm xúc được thăng hoa trọn vẹn.

Trong môi trường đó, những rủi ro sức khỏe thường đến từ những điều ít ai ngờ tới: sự mệt mỏi sau nhiều giờ đứng đợi, tình trạng sốc nhiệt, hay sự nhạy cảm với hiệu ứng ánh sáng mạnh dẫn đến chóng mặt, rối loạn tiền đình. Nếu không có sự can thiệp kịp thời, một sự cố nhỏ hoàn toàn có thể trở thành "điểm gãy" làm gián đoạn cảm xúc và trải nghiệm của người tham dự.

Đội ngũ nhân viên y tế có mặt tại WeChoice Awards 2025 ẢNH: BVCC

Y tế "Người gác cửa" thầm lặng phía sau cánh gà

Trong vai trò đơn vị bảo trợ y tế, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn không chỉ xuất hiện với tư cách một đơn vị hỗ trợ, mà là người đồng hành giữ nhịp cho chương trình.

Dưới sức nóng của ánh đèn công suất lớn và nhịp bass dồn dập, đội ngũ y tế của bệnh viện đã túc trực xuyên suốt tại nhiều vị trí, từ khu vực khán đài đến phía sau cánh gà, sẵn sàng hỗ trợ khi phát sinh tình huống. Sự hiện diện của họ mang lại sự an tâm không chỉ cho khán giả mà còn cho cả ekip vận hành và những nghệ sĩ đang cống hiến hết mình trên sân khấu.

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đồng hành cùng WeChoice Awards 2025

Đại diện Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn chia sẻ: "Việc hỗ trợ kịp thời cho một khán giả để tiếp tục theo dõi chương trình, giúp một nghệ sĩ hồi phục nhanh trước giờ lên sóng, hay đảm bảo nhân sự ban tổ chức giữ được thể trạng để vận hành sự kiện… đều là những mắt xích âm thầm nhưng quan trọng, góp phần giữ trọn nhịp cảm xúc của cả chương trình".

Từ WeYoung đến WeChoice Awards 2025, công tác y tế hậu trường đã chứng minh vai trò không thể thay thế của "người gác cửa" thầm lặng: ít khi xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu, nhưng góp phần giữ cho chương trình diễn ra liền mạch và trọn vẹn.

Sự đồng hành của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn tại các sự kiện quy mô lớn một lần nữa khẳng định cam kết của đơn vị: luôn đặt sức khỏe và sự an toàn của cộng đồng lên hàng đầu, góp phần tạo nên những sân chơi nhân văn, an toàn và chuyên nghiệp cho người trẻ Việt Nam.

