YADEA thúc đẩy chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ người dùng Việt Nam

Chương trình “Đổi xe xăng sang xe điện” khởi động ở TP.HCM & HN

Qua đó, người dùng có cơ hội tiếp cận các dòng xe máy điện thông minh YADEA với chi phí sở hữu tối ưu hơn nhờ chính sách ưu đãi Chuyển đổi Xanh cùng những hỗ trợ thiết thực. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của YADEA nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện cá nhân và lan tỏa lối sống di chuyển xanh, hiện đại đến người dùng Việt Nam.

"Đổi xe xăng sang xe điện" - Giải pháp hỗ trợ toàn diện và thiết thực

Theo đó, người dùng chỉ cần mang phương tiện hiện tại đến cửa hàng YADEA gần nhất để được kiểm tra và thẩm định giá. Toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện minh bạch trong từ 10 đến 15 phút. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dùng có thể lựa chọn mẫu xe máy điện YADEA phù hợp và nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng quyền lợi thiết thực: