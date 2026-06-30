Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

YADEA thúc đẩy chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ người dùng Việt Nam

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
Nhằm đồng hành cùng xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện giao thông xanh tại Việt Nam, YADEA chính thức triển khai chương trình 'Đổi xe xăng sang xe điện" tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh từ nay đến hết ngày 31.7.2026.
YADEA thúc đẩy chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, hỗ trợ người dùng Việt Nam- Ảnh 1.

Chương trình “Đổi xe xăng sang xe điện” khởi động ở TP.HCM & HN

Qua đó, người dùng có cơ hội tiếp cận các dòng xe máy điện thông minh YADEA với chi phí sở hữu tối ưu hơn nhờ chính sách ưu đãi Chuyển đổi Xanh cùng những hỗ trợ thiết thực. Đây cũng là một phần trong nỗ lực của YADEA nhằm thúc đẩy quá trình điện hóa phương tiện cá nhân và lan tỏa lối sống di chuyển xanh, hiện đại đến người dùng Việt Nam.

"Đổi xe xăng sang xe điện" - Giải pháp hỗ trợ toàn diện và thiết thực

Theo đó, người dùng chỉ cần mang phương tiện hiện tại đến cửa hàng YADEA gần nhất để được kiểm tra và thẩm định giá. Toàn bộ quá trình đánh giá được thực hiện minh bạch trong từ 10 đến 15 phút. Sau khi hoàn tất thủ tục, người dùng có thể lựa chọn mẫu xe máy điện YADEA phù hợp và nhận ngay nhiều ưu đãi hấp dẫn cùng quyền lợi thiết thực:

  • Voucher ưu đãi chuyển đổi xanh lên đến 10% giá trị xe mới
  • Hỗ trợ trả góp 0%
  • Bảo dưỡng miễn phí theo chính sách YADEA
  • Thu mua xe cũ với mức định giá cạnh tranh

Khám phá thêm chủ đề

YADEA YADEA thúc đẩy chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đổi xe xăng sang xe điện lựa chọn mẫu xe máy điện YADEA phù hợp và nhận ngay nhiều ưu đãi

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận