Đoàn xe YADEA Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab tập kết tại YADEA Việt Thanh (Hà Nội), chuẩn bị khởi hành

Ngày 9.11.2026, đoàn xe máy điện YADEA Voltguard U80 cùng các đối tác tài xế Grab lăn bánh từ Hà Nội, khởi động thử thách xuyên Việt 1.931 km. Sau 8 ngày di chuyển, đoàn đã cán đích tại TP.HCM vào ngày 16.11.2026.

Một trong những điểm nhấn của hành trình là chặng vượt đèo Hải Vân. Trước thử thách này, YADEA Voltguard U80 thể hiện khả năng leo dốc với động cơ TTFAR công suất danh định 1.500W và khả năng leo dốc được nhà sản xuất công bố lên đến 13%. Đáng chú ý, mẫu xe đã hoàn thành chặng vượt đèo Hải Vân ngay cả khi chở hai người.

Đặc biệt, tính năng Cruise Control (ga tự động) trên YADEA Voltguard U80 nhận được nhiều phản hồi tích cực từ các tài xế Grab.

Yadea đồng hành cùng Grab mang đến hàng loạt đặc quyền hấp dẫn dành riêng cho các bác tài Grab đăng ký mua xe:

Thưởng đặt xe trong tuần lên đến 5.700.000 đồng.

Tặng voucher Got It trị giá đến 2.400.000 đồng.



Ưu đãi nâng cấp pin phụ lên đến 1.000.000 đồng.



Hoàn lãi suất tháng đầu tiên lên đến 300.000 đồng.



Xem thêm thông tin về YADEA Việt Nam tại: https://www.yadea.com.vn/