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    YAHERA đa dạng hóa các dòng mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp

    Thông tin dịch vụ
    Thông tin dịch vụ

    YAHERA phát triển các dòng mỹ phẩm phục vụ nhu cầu làm sạch, dưỡng ẩm, dưỡng trắng và chăm sóc da. Bên cạnh việc hoàn thiện danh mục sản phẩm, thương hiệu cũng chú trọng thông tin về quy trình sản xuất, hồ sơ sản phẩm và các chỉ tiêu kiểm nghiệm chất lượng.

    Các sản phẩm dưỡng trắng da mặt từ YAHERA

    YAHERA giới thiệu serum YAHERA White Premium Face Serum và kem dưỡng YAHERA White Premium Face Cream Day Night, hướng đến nhu cầu dưỡng sáng và duy trì độ ẩm cho da. Bên cạnh đó, thương hiệu còn cung cấp các dòng mỹ phẩm làm sạch, dưỡng da, đáp ứng nhu cầu chăm sóc da hằng ngày. Người dùng có thể lựa chọn sản phẩm dựa trên đặc điểm làn da và hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

    YAHERA đa dạng hóa các dòng mỹ phẩm chăm sóc sắc đẹp - Ảnh 1.

    Chú trọng quy trình sản xuất và hồ sơ chất lượng

    Theo thông tin từ thương hiệu, mỹ phẩm YAHERA được sản xuất tại nhà máy có các tiêu chuẩn, chứng nhận được giới thiệu gồm cGMP, ISO 9001:2015 và ISO 22716. Bên cạnh đó, thương hiệu cung cấp thông tin về FDA cùng các hồ sơ liên quan đến sản phẩm như Công bố sản phẩm, CASE, PIF và COA.

    Về kiểm nghiệm chất lượng, các chỉ tiêu được đề cập gồm kim loại nặng như asen, thủy ngân, chì; tổng số vi sinh vật hiếu khí (TPC); cùng các chỉ tiêu về vi khuẩn, nấm men và nấm mốc. Việc tìm hiểu các thông tin về sản xuất và kiểm nghiệm giúp người tiêu dùng có thêm cơ sở tham khảo khi lựa chọn mỹ phẩm phù hợp với nhu cầu chăm sóc da.

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