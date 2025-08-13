Yamaha Grande: Tiết kiệm xăng nhưng chạy có bốc?

Từng được mệnh danh là "nữ hoàng tiết kiệm" khi gia nhập thị trường Việt vào năm 2022, Yamaha Grande gây chú ý khi có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 1,66 lít/100 km. Đằng sau con số ấn tượng trên là công nghệ hiện đại được hãng xe Nhật Bản tích hợp trên xe tay ga này.

Yamaha Grande tiết kiệm xăng hàng đầu hiện nay nhờ công nghệ Blue Core hybrid ẢNH: CHÍ TÂM

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhiều người tiêu dùng quan tâm là một chiếc xe tiết kiệm xăng hàng đầu thì độ bốc, linh hoạt khi di chuyển trong phố thị có đáp ứng được nhu cầu người dùng.

Động cơ hybrid tiết kiệm liệu có bốc?

Yếu tố làm nên tên tuổi và khác biệt của Yamaha Grande so với các đối thủ hiện nay trên thị trường là động cơ Blue Core hybrid. Dù từng trang bị trên Grande tiền nhiệm nhưng ở mẫu xe mới nhất, động cơ này được hiệu chỉnh để tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn, tiêu thụ 1,66 lít/100 km, theo công bố từ nhà sản xuất.

Đây vẫn là động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125 cc làm mát bằng không khí, tích hợp hệ thống phun xăng điện tử và bộ phát điện thông minh. Theo đó, khi tăng tốc từ trạng thái đứng yên, hệ thống sẽ kích hoạt mô-tơ điện trợ lực cho động cơ đốt trong, giúp tăng độ bốc ở dải tốc độ ban đầu. Thời gian tối đa hệ thống hybrid hỗ trợ cho quá trình tăng tốc lên đến 3 giây, đủ để tốc độ và dải vòng tua về mức ổn định. Bên cạnh đó, Grande còn được trang bị hệ thống Star/Stop, tự động tắt máy khi dừng và khởi động lại nhanh chóng, góp phần giảm tiêu hao nhiên liệu.

Từ trạng thái đứng yên, quá trình tăng tốc của Grande khá nhẹ nhàng, linh hoạt nhờ hỗ trợ từ hệ thống hybrid ẢNH: CHÍ TÂM

Nhờ có bộ phát điện thông minh, động cơ trên Grande không bị quá tải, "gào" to mỗi khi tăng tốc từ trạng thái đứng yên, nhờ đó quá trình hoạt động cũng êm ái, giảm tiếng ồn hiệu quả.

Trải nghiệm thực tế cung đường dài hơn 150 km, từ Cà Mau đến Cần Thơ trong chuyến hành trình xuyên Việt "Mở lối một tôi mới", có thể cảm nhận rõ khả năng vận hành của Yamaha Grande. Di chuyển trong đô thị, đặc biệt ở dải tốc độ 20 - 50 km/giờ, xe tăng tốc khá linh hoạt, động cơ vận hành êm và ít rung. Ngay cả khi chở thêm một người phía sau, Grande vẫn duy trì khả năng tăng tốc nhẹ nhàng, không tỏ ra gượng ép như một số xe tay ga 125 cc khác cùng phân khúc.

Khi di chuyển đường trường, nếu tăng tốc một cách từ tốn thì Grande dễ dàng đạt vận tốc 70 - 90 km/giờ khá êm ái. Ngược lại, nếu cố tình vặn ga đột ngột thì âm thanh phát ra từ động cơ "gào" khá to nhưng khả năng bứt tốc không hiệu quả.

Bánh trước sử dụng phanh ABS, bánh sau vẫn dùng phanh tang trống ẢNH: CHÍ TÂM

Với nam giới, điều này có thể làm giảm sự hứng khởi nhưng với nhóm khách hàng nữ - đối tượng mà Grande hướng tới thì đây là yếu tố giúp hạn chế bất ngờ, mất kiểm soát khi vô tình vặn ga quá mạnh.

Ở bản cao cấp, Yamaha Grande trang bị hệ thống phanh ABS cho bánh trước, giúp nâng cao độ an toàn khi đi vào những cung đường trơn trượt. Ngoài ra, xe cũng có chìa khóa thông minh smartkey, mang lại tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Kiểu dáng thời trang, khách nữ ưa chuộng

Hướng đến nhóm khách hàng nữ, Grande có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt 1.820 x 685 x 1.150 (mm); độ cao yên 790 mm và trọng lượng 101 kg, phù hợp với vóc dáng người Việt hiện nay. Hơn nữa, kích thước nhỏ gọn cũng là lợi thế của mẫu xe tay ga này, giúp chị em dễ dàng xoay chuyển.

Xét về yếu tố thực dụng, Grande có nắp bình xăng đặt ở phía trước, cổng sạc điện thoại và hộc chứa đồ khá sâu. Ngoài ra, cốp xe có thể tích lên tới 27 lít, có đèn LED chiếu sáng, có thể chứa được khá nhiều phụ kiện, đồ dùng. Trong quá trình trải nghiệm, cốp xe chứa được 2 nón bảo hiểm 3/4 cùng một số vật dụng khi được sắp xếp gọn gàng.

Màn hình điện tử trên Grande hiển thị khá nhiều thông tin, giúp người lái có thể nắm bắt dễ dàng ẢNH: CHÍ TÂM

Hãng xe Nhật Bản trang bị cho Grande màn hình điện tử có thể kết nối với điện thoại thông minh qua ứng dụng Y-Connect, giúp người điều khiển theo dõi tình trạng xe, vị trí đỗ và hành trình ngay trên điện thoại. Ngoài ra, ứng dụng này còn giúp nhận thông báo cuộc gọi, tin nhắn ngay trên mặt đồng hồ...

Nhận định chung

Hành trình từ Cà Mau về Cần Thơ, đi qua đủ loại địa hình từ những đoạn đường trong thành thị đến các cung đường quốc lộ trải dài là cách nhanh nhất để trải nghiệm trọn vẹn Yamaha Grande.

Trên đường trường, mẫu xe tay ga của Yamaha mang lại trải nghiệm khá đầm chắc ở tốc độ cao nhờ vào hệ thống treo triệt tiêu dao động nhanh chóng khi đi qua mặt đường gồ ghề, nhiều ổ gà. Ngoài ra, khi đang di chuyển với tốc độ 40 - 50 km/giờ, người lái chỉ cần tăng ga nhẹ nhàng, xe dễ dàng đạt tốc độ 70 - 90 km/giờ nhanh chóng.

Grande là mẫu xe tay dung hòa được hai yếu tố tiết kiệm và vận hành mạnh mẽ ẢNH: YAMAHA

Trong khi đó, Grande khá linh hoạt khi di chuyển trong nội thành, động cơ có độ bốc khá tốt ở tốc độ dưới 50 km/giờ dù cho chở thêm người phía sau. Điều này có được nhờ sự hỗ trợ của mô-tơ điện trong quá trình tăng tốc, giúp động cơ hoạt động êm ái hơn.

Có thể thấy, Grande là mẫu xe tay ga cao cấp hiếm hoi dung hòa được hai yếu tố tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành mạnh mẽ, linh hoạt, qua đó giữ được sức hút với nhiều khách hàng.



