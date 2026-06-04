Yaris Cross trở thành ô tô Toyota bán chạy nhất Việt Nam, Hilux hút khách hơn Vios

Bất chấp nỗ lực triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá với hàng loạt mẫu mã; doanh số bán ô tô Toyota vẫn tiếp tục lao dốc trong tháng 5.2026. Số liệu bán hàng vừa được Toyota Việt Nam (TMV) công bố mới đây cho thấy, hãng xe Nhật Bản bán ra thị trường 5.653 xe, bao gồm 1.490 xe lắp ráp trong nước và 4.163 xe nhập khẩu nguyên chiếc. So với tháng trước đó, lượng tiêu thụ ô tô Toyota trong tháng 5.2026 giảm 725 xe, đồng thời đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp sụt giảm doanh số.

Doanh số ô tô Toyota Tháng 1.2026 4852 Tháng 2.2026 3890 Tháng 3.2026 8143 Tháng 4.2026 6378 Tháng 5.2026 5653

Kết quả này một phần xuất phát từ việc sức mua trên thị trường ô tô tiếp tục lao dốc trong tháng 5 vừa qua. Bên cạnh đó, áp lực cạnh tranh trên thị trường gia tăng, đặc biệt từ sự phát triển của ô tô điện cùng cuộc đua giảm giá khiến miếng bánh thị phần trên thị trường ô tô ngày càng bị chia nhỏ.

Loạt ô tô máy xăng, dầu bán chạy nhất quý 1/2026

Trong số khoảng 15 mẫu xe đang được Toyota phân phối tại Việt Nam, Toyota Yaris Cross là mẫu xe hút khách nhất với doanh số đạt 1.430 xe, tăng 86 xe so với tháng trước đó. Yaris Cross là mẫu xe thuộc phân khúc crossover hạng B, có cả phiên bản hybrid (HEV) và bản động cơ xăng. Thiết kế, trang bị, tính năng của mẫu xe này được đánh giá phù hợp với nhóm khách hàng mua ô tô sử dụng cá nhân, gia đình cũng như nhóm khách mua xe kinh doanh dịch vụ taxi.

Toyota Yaris Cross là mẫu xe hút khách nhất với doanh số đạt 1.430 xe, tăng 86 xe so với tháng trước đó Ảnh: B.H

Với kết quả này, Yaris Cross vượt qua Veloz Cross để lấy lại ngôi vị ô tô Toyota bán chạy nhất Việt Nam trong tháng 5 vừa qua. Trong khi mẫu MPV - Toyota Veloz Cross sau khi tạo bất ngờ trong tháng trước đó không còn giữ được nhịp tăng trưởng. Theo đó, doanh số Veloz Cross trong tháng 5.2026 chỉ đạt 797 xe, giảm gần 50% so với tháng trước đó.

Đáng chú ý, Toyota Hilux vốn đang vật lộn với không ít khó khăn bởi những quy định liên quan đến xe bán tải tại Việt Nam nhưng vẫn hút khách hơn so với Toyota Vios. Cụ thể, doanh số Toyota Hilux đạt 648 xe, nhiều hơn 22 xe so với kết qủa bán hàng của Vios. Điều này cho thấy những mẫu sedan hạng B như Toyota Vios đang đang mất dần sức hút trên thị trường bất chấp vẫn được nhà sản xuất, phân phối liên tục triển khai chương trình ưu đãi, giảm giá.

Phiên bản Corola Cross HEV đóng góp tới 577 xe, vào doanh số ô tô hybrid của Toyota tại Việt Nam tháng 5.2026 Ảnh: B.H

Bên cạnh ô tô máy xăng, doanh số ô tô hybrid (HEV) của Toyota Việt Nam trong tháng 5.2026 cũng tiếp tục sụt giảm. Phiên bản HEV của các mẫu xe Toyota đạt tổng cộng 999 xe bán ra, giảm 70 xe so với tháng 4.2026. Trong đó, riêng phiên bản Corola Cross HEV đóng góp tới 577 xe, qua đó tiếp tục trở thành mẫu xe hybrid bán chạy nhất tại Việt Nam.

Cộng dồn 5 tháng đã qua của năm 2026, tổng doanh số bán ô tô Toyota tại Việt Nam đạt 28.916 xe.