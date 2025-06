Yaya Trương Nhi - Emma Nhất Khanh va chạm 'nảy lửa' trên đường đua

Yaya Trương Nhi - Emma Nhất Khanh đụng độ

Yaya Trương Nhi - Emma Nhất Khanh va chạm mạnh trên đường đua go kart ở tập 2 Gama: Dục tốc bất bại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau màn loại trừ đầy tiếc nuối của Quỳnh Anh ở tập 1, Yaya Trương Nhi bước vào vòng đua thứ hai của Gama: Dục tốc bất bại với quyết tâm "phục thù". Trong cuộc đua go kart gay cấn cùng Viên Vibi, Emma Nhất Khanh, Phương Lan, Cổ Ngân... nữ diễn viên nhập cuộc đầy "máu chiến", mạnh mẽ. Ở hai vòng đua đầu tiên, người đẹp liên tục nằm trong số 3 tay đua nữ mạnh nhất thậm chí nhiều khoảnh khắc cô vươn lên vị trí đầu bảng, gây ấn tượng với màn rượt đuổi đối thủ, vượt chướng ngại vật nhanh gọn, dứt khoát.

Tuy nhiên, sang đến vòng đua thứ ba, Yaya Trương Nhi bất ngờ bị Emma Nhất Khanh điều khiển tay lái đâm trúng xe của mình. Cú va chạm nhanh và mạnh khiến cả hai chiếc xe văng trên đường đua và dừng lại. Cả hai nữ nghệ sĩ loay hoay xử lý sự cố trong lúc những đối thủ khác thi nhau vượt mặt. Trong khi đó, host Trần Anh Huy cho rằng đây là chiến thuật tấn công đối thủ của Emma, nửa đùa nửa thật rằng có người "chơi dơ" khiến cả hai chiếc xe gặp vấn đề.

Cú va chạm khiến Yaya Trương Nhi về đích gần cuối và bước vào vòng loại trừ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau một hồi chật vật, cả hai tay đua đều nhập cuộc trở lại và ra sức rượt đuổi dàn đối thủ ở chặng cuối. Tuy nhiên, sự cố kể trên ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả chung cuộc, Yaya Trương Nhi cán đích ở vị trí thứ 6 trong khi Emma Nhất Khanh giành vị trí thứ 5. Kết quả khiến nữ diễn viên 35 tuổi phải bước vào vòng loại trừ cùng với Trang Hý (về đích cuối cùng). Khi host bày tỏ sự tiếc nuối vì Yaya nỗ lực rất nhiều trên đường đua nhưng cuối cùng nhận kết quả cuối bảng, cô chia sẻ: "Nếu được quay lại khoảnh khắc đó thì tôi sẽ xử lý sự cố đó nhanh hơn và cẩn thận hơn với đối thủ của mình".

Do thua Trang Hý trong thử thách phụ, Yaya Trương Nhi bị loại khỏi Gama: Dục tốc bất bại. Cô chia sẻ trước khi ra về: "Thử thách trên đường đua cũng giống thử thách trên đường đời vậy, đôi lúc chúng ta sẽ may mắn nhưng đôi lúc chúng ra sẽ không may mắn nhưng chấp nhận hay không chấp nhận điều đó chính là do bản thân chúng ta".

Yaya gây tiếc nuối khi bị loại ở tập 2. Ở bảng đua nam, ca sĩ Jackie cũng phải rời cuộc chơi ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cổ Ngân giành chiến thắng trước Mạnh Lân

Cổ Ngân và Mạnh Lân lần lượt dẫn đầu bảng đua nữ và nam của tập 2 Gama: Dục tốc bất bại ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ở bảng đua nữ, người mẫu Cổ Ngân nhờ chiến thuật "chậm mà chắc" cùng việc áp dụng tốt các kỹ thuật được huấn luyện viên hướng dẫn từ trước đã xuất sắc cán đích đầu tiên. Trong khi đó, đường đua nam chứng kiến chiến thắng của người mẫu Mạnh Lân sau những cú va chạm, rượt đuổi nảy lửa với Lương Gia Huy, Phú Thịnh, MingJi, JongRak Choi… Còn nam ca sĩ Jackie phải rời cuộc chơi.

Cổ Ngân - Mạnh Lân cùng cạnh tranh ở vòng thi phụ nhằm tìm ra người giành giải thưởng cao nhất ở tập 2 Gama: Dục tốc bất bại. Nhờ phản ứng nhanh nhạy, nữ người mẫu 9X chớp được thời cơ chiến thắng trước quán quân Mister Vietnam 2024. Việc thua liên tiếp ở hai vòng thử thách khiến Mạnh Lân lộ rõ vẻ hụt hẫng, thất vọng. Tuy nhiên, nam người mẫu nhanh chóng lấy lại tinh thần, khẳng định bản thân sẽ không dễ dàng chịu thua và đây chỉ là bước khởi đầu để lấy lại vị thế trong những cuộc đua tiếp theo.