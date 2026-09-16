Yến Nhi nén nỗi đau mất ông, cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đánh bại Qatar

Yến Nhi (9) trong một pha mớm bóng cho đồng đội ghi điểm ảnh: Độc Lập

Từ nay vắng tiếng ông dặn dò

Vi Thị Yến Nhi là một trong những VĐV có mặt trong đội hình xuất phát ở ván thứ 2 và ván thứ 3 trận ra quân của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại ASIAD 2026.

Việc Yến Nhi không thi đấu ngay từ đầu trước Qatar đến từ cân nhắc kỹ của BHL. Cô gái sinh năm 2002 khi vừa đặt chân đến Nhật Bản chuẩn bị cho Á vận hội đã nhận hung tin ông nội qua đời.

Để cô học trò có thể bình tâm trước nỗi đau mất mát lớn lao này, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định cho cô ngồi ngoài ở hiệp 1 khi Thanh Thúy còn thi đấu, và cô vào sân sau khi đội trưởng được cho nghỉ.

Yến Nhi (9) và toàn đội tập trung nghe chỉ đạo từ HLV Tuấn Kiệt ảnh: Độc Lập





Sau trận đấu, Yến Nhi đã bật khóc vì xúc động: "Khi vừa đặt chân đến Nhật Bản, tôi nhận được tin ông nội của tôi vừa mất. Thực sự tôi rất buồn.

Mọi người trong BHL, các đồng đội và bạn bè, người thân đã chia buồn với tôi. Tôi đã lấy lại tinh thần để vượt qua nỗi mất mát này, xem đó là động lực để thi đấu thật tốt, coi như đó là món quà cuối cùng mà tôi có thể dành cho ông nội của tôi".

Yến Nhi cho biết ông nội là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ nhất để cô đến với bóng chuyền. Ông luôn động viên cháu gái phải kiên trì khổ luyện để trở thành VĐV chuyên nghiệp và lúc này Yến Nhi đã thực hiện được ước nguyện của ông là được khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ gặp Hồng Kông và Hàn Quốc ngày 17 và 18.9 ảnh: Độc Lập

Cô gái cao 1,75 m mắt đỏ hoe chia sẻ: "Ông chưa lần nào được đi coi tôi thi đấu trực tiếp. Nhưng ông luôn theo dõi và ủng hộ tôi từ xa, cổ vũ tôi qua truyền hình hoặc trực tuyến. Trước mỗi trận đấu, ông đều luôn gọi điện để dặn dò, động viên tôi thi đấu thật tốt".

Sau chiến thắng trong trận ra quân trước Qatar, vào 16 giờ ngày 17.9 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu Hồng Kông, tiếp đó là trận cực kỳ quan trọng gặp Hàn Quốc vào lúc 16 giờ ngày 18.9.



