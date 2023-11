Yến sào cao cấp BankNest đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Yến sào cao cấp BankNest chính thức nhận thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập 2023

Yến sào cao cấp BankNest do Công ty TNHH Yến Sào Phụng Yến chịu trách nhiệm sản xuất và phân phối. Doanh nghiệp luôn nỗ lực nghiên cứu phát triển sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào, truy xuất nguồn gốc đến thành phẩm trước khi đưa ra thị trường. Sứ mệnh của Phụng Yến là cung cấp cho những sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với giá trị dinh dưỡng cao phục vụ chăm sóc khỏe người tiêu dùng. Sản phẩm yến sào BankNest của Phụng Yến đạt tiêu chuẩn GMP, ISO, HACCP, FDA, đảm bảo chất lượng, an toàn và tiện lợi cho mọi nhà.

Chứng nhận danh hiệu Hàng Việt Nam Chất lượng cao - Chuẩn Hội nhập của Công ty TNHH Yến sào Phụng Yến

Yến sào Cao cấp BankNest được xem như "thần dược" cho sức khỏe, giúp cung cấp vitamin, khoáng chất cho cơ thể. Sử dụng yến sào thường xuyên giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ xương khớp, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Trẻ em, người già, phụ nữ có thai đều có thể sử dụng yến sào để bổ sung những dưỡng chất thiết yếu.

Đại diện Công ty TNHH Yến sào Phụng Yến lên nhận danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2023

Ngày 16.11.2023, Yến sào BankNest vinh dự nhận thương hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn hội nhập 2023. Chứng nhận này được trao cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của các tổ chức quốc tế như Foodplus GmbH (Global GAP), FDA (Hoa Kỳ), BRC (Anh), IFS về quy trình sản xuất và chất lượng sản phẩm. Danh hiệu đã khẳng định cho vị thế của yến sào BankNest trên thị trường Việt Nam và thế giới.

Yến sào BankNest: Định hướng vươn xa trên thị trường quốc tế

Yến sào BankNest có rất nhiều loại cho khách hàng lựa chọn như: Tổ yến thô, tổ yến tinh chế, bạch yến, yến chưng sẵn, yến cho trẻ em,… Toàn bộ đều được sản xuất bằng Công nghệ hiện đại để giữ trọn các vitamin và dưỡng chất. Thương hiệu BankNest đã có sẵn hơn 40 căn nhà nuôi yến để tạo nên nguồn nguyên liệu sạch nhất. Ngoài ra, BankNest còn trực tiếp thu mua tổ yến sạch từ các nhà dân đáp ứng nhu cầu sản xuất. Năm 2022, BankNest chính thức khai trương nhà máy sản xuất yến sào với Công nghệ sấy lạnh tiên tiến nhất, đảm bảo hương vị tự nhiên và giàu dinh dưỡng nhất.

Lãnh đạo Phụng Yến chụp ảnh kỷ niệm tại buổi lễ trao danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao

Được biết, yến sào BankNest cũng đang tích cực khẳng định mình trên thị trường quốc tế. Yến sào BankNest không chỉ là một trong những lựa chọn hàng đầu của khu vực ASEAN mà còn là đơn vị tiên phong với showroom đầu tiên tại thị trường Mỹ. Thị trường Hoa Kỳ luôn nổi tiếng với những quy trình kiểm duyệt chất lượng khắt khe. Yến sào BankNest đã vượt qua tất cả vòng kiểm duyệt để xây dựng văn phòng giao dịch tại Grand Century Mall, TP.Sanjose, bang California. Và hiện tại hệ thống phân phốI của yến sào banknest đã có mặt tại 40 siêu thị tạI các bang California, Atlanta, Texas, Floria,Virginia.

CEO Phụng Yến bày tỏ mong muốn mở rộng thị trường đến nhiều quốc gia tại châu Á

Định hướng của BankNest trong tương lai sẽ mở rộng thị trường sang các nước khác như: Singapore, Canada, Hồng Kong, Nhật Bản, ĐàI Loan. Ngoài việc tích cực đẩy mạnh sản xuất quy mô lớn, BankNest cũng không ngừng đầu tư phát triển kinh doanh để hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng sinh sống ở nhiều nước trên thế giới.

