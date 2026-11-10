Yến sào Khánh Hòa giới thiệu 5 dòng sản phẩm mới nhân dịp 36 năm thành lập





Lãnh đạo Yến sào Khánh Hòa vinh danh 25 cá nhân có nhiều cống hiến cho ngành nghề Yến sào Khánh Hòa ẢNH: N.P

Tri ân, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ

Kế thừa di sản gần 700 năm của ngành nghề truyền thống Yến sào Khánh Hòa, trải qua 36 năm xây dựng và phát triển, công ty đã khẳng định vị thế, uy tín và vai trò nòng cốt trong ngành yến sào Việt Nam. Hiện nay, công ty quản lý, bảo tồn và khai thác 173 hang yến trên 33 đảo yến thiên nhiên vùng biển Khánh Hòa; có 16 đơn vị trực thuộc, 3 công ty cổ phần thành viên với gần 4.000 lao động, 7 nhà máy chế biến yến sào và hơn 70 dòng sản phẩm. Sản phẩm của công ty đã có mặt tại hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ. Đặc biệt, năm 2026 đánh dấu lần thứ 5 liên tiếp các dòng sản phẩm chủ lực của công ty được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trịnh Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐTV Yến sào Khánh Hòa, đã bày tỏ lòng thành kính tri ân các bậc tiền nhân đã khai mở, gìn giữ và trao truyền ngành nghề Yến sào Khánh Hòa; trân trọng biết ơn Chủ tịch sáng lập Lê Hữu Hoàng, các thế hệ lãnh đạo, các cô chú, anh chị cựu cán bộ cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động qua các thời kỳ đã dành tâm huyết, trí tuệ, công sức và những năm tháng quý giá của cuộc đời mình cho sự nghiệp xây dựng, phát triển công ty.

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển Công ty Yến sào Khánh Hòa” cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển công ty ẢNH: N.P

Một trong những dấu ấn ý nghĩa tại buổi lễ là hoạt động tri ân, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ. Công ty đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Công ty Yến sào Khánh Hòa" cho 20 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển công ty. Đồng thời, vinh danh 25 cá nhân có nhiều cống hiến cho ngành nghề Yến sào Khánh Hòa trên 3 lĩnh vực: bảo tồn và phát triển quần thể chim yến; gìn giữ, trao truyền kỹ thuật khai thác; gìn giữ, trao truyền tinh hoa chế biến Yến sào Khánh Hòa.

Tại buổi lễ, công ty đã ra mắt sách Yến sào Khánh Hòa - Hành trình xây dựng, trao truyền và phát triển, do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành. Cuốn sách được thực hiện trong 15 tháng, qua quá trình nghiên cứu, sưu tầm và đối chiếu tư liệu; hơn 4.000 cuốn được trao tặng cho các đơn vị, nhà máy và Hội Cựu cán bộ công nhân viên.

Giới thiệu 5 dòng sản phẩm mới

Cũng trong dịp này, Công ty Yến sào Khánh Hòa giới thiệu 5 dòng sản phẩm, gồm: cháo yến sào ăn liền với 5 hương vị; bánh yến sào Phúc Lộc Thọ phục vụ thị trường quà Tết; rượu yến sào Thanh Tửu; nước uống rong biển và chanh dây Sanna với diện mạo mới; cùng sữa chua yến sào phô mai Sanest Foods.

Đa dạng các dòng sản phẩm mới nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng ẢNH: N.P

Sản phẩm cháo yến sào được đóng hộp 82 g, có 52 mg yến sào mỗi hộp và chế biến trong khoảng 3 phút. Bộ bánh Phúc Lộc Thọ gồm các sản phẩm bánh nướng, bánh dẻo và bánh quy. Rượu Thanh Tửu kết hợp rượu nếp với yến sào và một số nguyên liệu khác; còn nước uống Sanna được thay đổi thiết kế chai, có hàm lượng đường dưới 5 g/100 ml. Riêng sữa chua yến sào phô mai Sanest Foods đang được hoàn thiện trước khi phân phối rộng rãi. Công ty cho biết sản phẩm này kết hợp yến sào và phô mai.

Việc đa dạng hóa sản phẩm nhằm mang đến những lựa chọn tiện lợi, bổ dưỡng cho bữa ăn hằng ngày và quà biếu tinh tế, qua đó khẳng định uy tín thương hiệu Yến sào Khánh Hòa trên hành trình đồng hành cùng sức khỏe cộng đồng.