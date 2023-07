Yến sào Khánh Hòa: Phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng yến sào đến với cộng đồng

Phó chủ tịch tỉnh Khánh Hòa Lê Hữu Hoàng và ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa trao thưởng cho nhà phân phối xuất sắc kim cương Ngọc Phúc

Phổ biến hóa giá trị bổ dưỡng của yến sào

Công ty Yến sào Khánh Hòa là nhà khai thác và sản xuất sản phẩm yến sào đảo thiên nhiên uy tín hàng đầu châu Á. Xuyên suốt 32 năm hình thành và phát triển, Yến sào Khánh Hòa luôn chú trọng đề cao 3 yếu tố: đổi mới công nghệ, chất lượng vượt trội và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, công ty không ngừng nỗ lực nghiên cứu và sản xuất các dòng sản phẩm cao cấp từ yến sào, nâng cao sức khỏe cộng đồng, được khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm cao, khẳng định giá trị thương hiệu yến sào đảo thiên nhiên Khánh Hòa trên thị trường trong nước và quốc tế.

2022 là năm phục hồi kinh tế sau đại dịch, nhưng cũng là năm Yến sào Khánh Hòa đạt những thành tích ấn tượng khi doanh thu tăng hơn 20% so với năm 2021, vượt 13% so với kế hoạch giao đầu năm. 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu là 2.680 tỉ đồng, đạt 52,16% so với kế hoạch; nộp ngân sách là 230 tỉ đồng, đạt 60,53%; lợi nhuận sau thuế đạt 50,62%; thu nhập bình quân của người lao động đạt là 14 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, thị trường xuất khẩu khởi sắc với nhiều đơn hàng giá trị lớn.

Những con số ấn tượng trên ghi nhận sự phấn đấu, không ngừng nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên công ty, thể hiện là một trong những cánh chim đầu đàn trong bức tranh toàn cảnh của nền công nghiệp Khánh Hòa.

Đánh giá cao sự đồng hành, đóng góp của nhà phân phối, đại lý



Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa, khẳng định thành công của Yến sào Khánh Hòa là nhờ vào sự đóng góp nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm của toàn hệ thống nhà phân phối, đại lý. Các sản phẩm Yến sào Khánh Hòa đến được với người tiêu dùng trên mọi miền đất nước cũng như bạn bè quốc tế, ghi nhận sự cống hiến, nỗ lực tuyệt vời của hệ thống phân phối.



Ông Nguyễn Anh Hùng, Chủ tịch HĐTV Công ty Yến sào Khánh Hòa, phát biểu tại hội nghị Ngọc Phúc

Công ty luôn chủ động trong việc triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ khách hàng khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động kinh doanh như: thưởng doanh số cho cửa hàng hợp tác, nhập hàng lâu dài; phát triển hệ thống mạng lưới bán hàng, thưởng đạt doanh thu khoán quý, năm; thưởng tăng trưởng hằng quý; gia tăng sức mua qua các chương trình khuyến mãi…

Để giữ vững sự ổn định và liên tục phát triển, công ty luôn xác định phải đa dạng hóa các sản phẩm mang thương hiệu "Yến sào Khánh Hòa" của mình. Trong 2 năm 2022, 2023, công ty đã ra mắt sản phẩm mới Tinh chất yến sào thiên nhiên Khánh Hòa dạng tinh bột và Sanvinest ra mắt sản phẩm mới Tinh chất yến sào dạng nước. Đây là sản phẩm dinh dưỡng đầu tiên có nguồn gốc từ chiết xuất yến sào tại thị trường Việt Nam và là bước tiến mới của công ty, mang đến những sản phẩm bổ dưỡng cao cấp tiện lợi, nâng cao sức khỏe, đáp ứng kịp thời nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.

Các nhà phân phối, đại lý nhận thưởng tại hội nghị Ngọc Phúc

Tại hội nghị, Công ty Yến sào Khánh Hòa đã trao thưởng 143 danh hiệu cho các đại lý, nhà phân phối tiêu biểu gồm tiền mặt, phiếu đổi sản phẩm và suất du lịch tại Dubai. Trong đó, 20 nhà phân phối xuất sắc kim cương vinh dự nhận giá trị mỗi phần thưởng là 210 triệu đồng (gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 40 triệu đồng phiếu đổi sản phẩm và 2 suất du lịch tại Dubai).