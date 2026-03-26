‘Yên tâm một điểm đến’ - Khi chăm xe không còn là nỗi lo

Giữa nhịp sống bận rộn, những kế hoạch tưởng chừng đơn giản như một buổi tối bên gia đình hay một chuyến đi cuối tuần đôi khi lại bị gián đoạn bởi những việc không lường trước như chiếc xe cần bảo dưỡng, sửa chữa hay phát sinh vấn đề bất ngờ.

Với nhiều người, việc chăm sóc xe cũng là một trong những điều quan trọng cần được đảm bảo trọn vẹn, không chỉ đúng kỹ thuật, mà còn rõ ràng, tin cậy và phù hợp với quỹ thời gian của mình.

Khi mọi nhu cầu về xe được giải quyết tại một điểm đến

Năm 2026, Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu thông điệp dịch vụ: "Triệu niềm tin - Yên tâm một điểm đến", tiếp nối hành trình nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái dịch vụ toàn diện trên toàn hệ thống đại lý.

Tại các đại lý Toyota, khách hàng có thể tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xuyên suốt vòng đời xe: từ các giải pháp tài chính, bảo hiểm Toyota, bảo dưỡng - sửa chữa theo tiêu chuẩn toàn cầu, bảo dưỡng nhanh EM60 giúp tiết kiệm thời gian, sửa chữa đồng sơn, dịch vụ Lốp chính hãng Toyota, chăm sóc - làm đẹp xe Toyota Touch, đến bảo hành mở rộng hay chương trình xe đã qua sử dụng Toyota Sure.

Dịch vụ một trạm tại Toyota không chỉ mang lại sự thuận tiện, mà còn giúp toàn bộ hành trình chăm sóc xe được kết nối liền mạch tại một điểm đến duy nhất. Khách hàng không cần tìm kiếm nhiều nơi, đồng thời có thể yên tâm về chất lượng và sự tương thích của từng hạng mục dịch vụ.

Omotenashi - Sự chu đáo đến từ tinh thần phục vụ khách hàng bằng cả tấm lòng

Đằng sau mỗi trải nghiệm tại Toyota là triết lý Omotenashi - tinh thần phục vụ đặc trưng của Nhật Bản, nơi sự chu đáo không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu, mà còn là sự thấu hiểu và chủ động mang đến những giá trị vượt trên mong đợi.

Tinh thần đó được thể hiện qua những câu chuyện "Delight" tại Toyota, khi mỗi nhân viên, tại từng điểm chạm, đều nỗ lực không ngừng để khách hàng yên tâm trong suốt hành trình sử dụng dịch vụ.

Để thời gian được dành cho những điều quý giá

Khi việc chăm sóc xe trở nên đơn giản, rõ ràng và tin cậy, khách hàng có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp thời gian và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống.





"Yên tâm một điểm đến" vì vậy không chỉ là một thông điệp dịch vụ, mà còn là cách Toyota đồng hành cùng khách hàng trong cuộc sống - giúp mỗi hành trình không chỉ là di chuyển, mà còn là trải nghiệm vượt ngoài mong đợi.