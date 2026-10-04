YersinUni khai giảng năm học 2026 - 2027, đánh dấu 22 năm hình thành và phát triển

Dấu ấn trong đào tạo, nghiên cứu và chăm sóc người học

Năm học 2025 - 2026, tập thể lãnh đạo, cán bộ, giảng viên (GV) và người lao động của trường đã không ngừng nỗ lực, đạt được nhiều thành tích trong mọi mặt hoạt động. Cụ thể, kết quả tuyển sinh đạt 114% so với kế hoạch đề ra. Chất lượng và số lượng tuyển sinh ngày càng tăng đã góp phần quan trọng để nâng cao chất lượng đào tạo của trường.

Nhà trường tập trung chăm sóc người học thông qua việc trang bị 12 kỹ năng mềm thiết yếu, trong đó chú trọng nhóm kỹ năng 4Cs theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Trường đã trao học bổng và triển khai các chính sách hỗ trợ cho 214 sinh viên (SV) với tổng giá trị trên 2 tỉ đồng. Các hoạt động chăm sóc người học đã góp phần giúp tỷ lệ SV nghỉ học giảm 1% so với năm học trước.

Nghi thức đánh trống khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Trường chuẩn hóa công tác đào tạo, tiếp tục triển khai "Học kỳ doanh nghiệp" gắn đào tạo với thực tiễn ở tất cả các ngành đào tạo, đào tạo tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ của châu Âu gắn với tổ chức cho SV trải nghiệm "Học kỳ nước ngoài". Đặc biệt, SV thực tập tại Singapore, Nhật Bản được nhận lương. Những đổi mới mạnh mẽ trong công tác đào tạo đã đạt được nhiều kết quả khích lệ: 96,5% SV có việc làm; 86,6% SV có việc làm đúng chuyên ngành. Nhà trường cam kết giới thiệu việc làm cho 100% SV tốt nghiệp.

Trường đảm bảo chất lượng, hoàn thành đánh giá ngoài và được công nhận đạt Chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 (GĐ 2025 - 2030) theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tăng cường nghiên cứu khoa học. Theo đó các chỉ tiêu nghiên cứu khoa học đều vượt kế hoạch đề ra giúp nâng tỷ lệ công bố khoa học trên GV đáp ứng quy định của Bộ, nhiều đề tài, giải pháp hữu ích được đăng ký, các công bố quốc tế tăng cao. Đặc biệt, YersinUni đã chuyển giao 2,1 triệu cây giống dứa MD2 cho đối tác và người nông dân.

Trong công tác đối ngoại, trường đã ký kết với tổng số 350 đối tác trong và ngoài nước để hỗ trợ SV thực tập, trao đổi SV, trao đổi GV. Trường thực hiện 20 hoạt động kết nối phục vụ cộng đồng. Công tác xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, GV tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt là triển khai chính sách cho GV vay vốn tham gia học tiến sĩ. Thu nhập của người lao động tiếp tục được nâng lên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được trường đầu tư hiện đại. Nhà trường đã hoàn thiện xây dựng và đưa vào sử dụng Khối nhà A&B, đáp ứng ngày càng tốt hơn cho mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo. Đảng ủy nhà trường cũng chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên và được khen thưởng Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2025. Năm học 2025 - 2026, tập thể cán bộ, GV, SV đã đón nhận Huân chương lao động hạng ba và nhiều thành tích khác.

22 năm và khát vọng phát triển

PGS-TS Phạm Đình Trung - Hiệu trưởng nhà trường đã bày tỏ sự quyết tâm trong việc xây dựng nhà trường thành nơi đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và có khả năng hội nhập trong tình hình mới của đất nước và thế giới.

PGS-TS Phạm Đình Trung - Hiệu trưởng Trường đại học Yersin Đà Lạt phát biểu tại buổi lễ

Tại sự kiện, ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có những chia sẻ chúc mừng và ghi nhận những đóng góp của nhà trường trong hành trình 22 năm hình thành và phát triển: "Những nỗ lực của Trường đại học Yersin Đà Lạt đã góp phần tạo động lực cạnh tranh tích cực giữa các cơ sở giáo dục đại học trong khu vực, đem lại nhiều cơ hội học tập và phát triển tốt hơn cho người học".

Ông Nguyễn Minh - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại buổi lễ

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhà trường đã khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích Xuất sắc trong năm học 2025 - 2026 và vinh danh các cá nhân có nhiều cống hiến cho trường. Đặc biệt, có 1 GV vinh dự được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Chào đón gần 1.200 tân sinh viên

Năm học 2026 - 2027, YersinUni chào đón gần 1.200 tân SV đại học chính quy, nâng quy mô đào tạo lên hơn 5.000 HS-SV.

Dịp này, nhà trường đã trao tặng 580 suất học bổng cho SV trị giá gần 3 tỉ đồng, với sự đồng hành tài trợ từ các công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn TTC và các doanh nghiệp, đối tác bên ngoài như Tổ chức Phi chính phủ Pháp (Hội L'Appel); Ngân hàng BIDV; Công ty TNHH Thanh Quang; Nhà may Mai Loan.

Điểm nhấn của buổi lễ là nghi thức trao cờ truyền thống của YersinUni. Các thế hệ SV đi trước đã trao lại cho các bạn tân SV truyền thống của SV YersinUni: Đó chính là sự ham học hỏi, sự sáng tạo, sự năng động và sự khác biệt.

Vinh danh thủ khoa đầu vào cho tân SV khóa 23

Nghi thức trao cờ truyền thống của YersinUni

Năm học 2026 - 2027, Trường đại học Yersin Đà Lạt tiếp tục kiên định thực hiện mục tiêu đã xác định trong Chiến lược phát triển giai đoạn 2025 - 2030. Đồng thời, tiếp tục phấn đấu để trở thành nơi học tập lý tưởng cho SV, môi trường làm việc lý tưởng cho đội ngũ cán bộ, GV, tiếp tục cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Tây nguyên và cả nước, hướng đến chuẩn đào tạo quốc tế và góp phần đào tạo SV trở thành những "Công dân toàn cầu" trong tương lai.