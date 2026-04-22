Yêu cầu báo cáo cụ thể nếu Vành đai 3 TP.HCM trễ hẹn tháng 6 này

Yêu cầu được nêu trong văn bản chỉ đạo của UBND TP.HCM về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án đường Vành đai 3 đoạn qua địa bàn TP.

Cụ thể, lãnh đạo TP.HCM đề nghị chủ đầu tư - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông (Ban Giao thông) - rà soát, lập lại tiến độ chi tiết các gói thầu; làm rõ tình trạng triển khai từng hạng mục, khó khăn, vướng mắc và kế hoạch, giải pháp thực hiện. Các đơn vị cần xác nhận, cam kết thực hiện theo tiến độ, gửi UBND TP và Sở Xây dựng theo dõi.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM đoạn giao với đường Tôn Đức Thắng tại xã Nhơn Trạch (Đồng Nai) ẢNH: LÊ LÂM





Ban Giao thông được giao tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành; kiện toàn nhân sự điều hành để đẩy nhanh tiến độ thi công; Chỉ đạo nhà thầu triển khai các giải pháp đột phá, tăng cường huy động nguồn lực, mở rộng mũi thi công, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp; chủ động tập kết vật liệu phục vụ thi công.

Đồng thời, cần thực hiện nghiêm các quy định về công tác nghiệm thu công trình xây dựng và các quy định pháp luật liên quan. Song song, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng, nguồn gốc vật liệu, biện pháp thi công và công tác nghiệm thu, bảo đảm đáp ứng yêu cầu hồ sơ thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Đối với công tác xử lý nền đất yếu, lãnh đạo TP yêu cầu chủ đầu tư tổ chức theo dõi, quan trắc thường xuyên để đánh giá, điều chỉnh giải pháp phù hợp.

"Chủ đầu tư cần có giải pháp xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ. Trường hợp không bảo đảm tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ và chỉ đạo của UBND TP (hoàn thành trước 30.6), phải báo cáo cụ thể. Trong đó cần nêu rõ khối lượng hoàn thành, phần còn lại, nguyên nhân và kế hoạch, giải pháp thực hiện trong thời gian tới" - văn bản của UBND TP nêu rõ và nhấn mạnh: Ban Giao thông chịu trách nhiệm toàn diện trước Thành ủy, UBND TP về tiến độ, chất lượng và các nội dung liên quan đến dự án Vành đai 3 TP.HCM.