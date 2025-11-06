Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Yêu cầu các hãng bay không để cân hành lý làm khó hành khách

Hà Mai
Hà Mai
06/11/2025 07:17 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các hãng bay nội địa và nước ngoài khai thác đi/đến Việt Nam về việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay.

Cục Hàng không Việt Nam nhận định, thời gian vừa qua, trên một số phương tiện thông tin đại chúng có phản ánh việc kiểm tra hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay của các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất chưa được chuyên nghiệp.

Điều này không chỉ gây phiền hà cho hành khách mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh và chất lượng dịch vụ của ngành hàng không.

Yêu cầu các hãng bay không để cân hành lý làm khó hành khách - Ảnh 1.

Hình ảnh cân hành lý trước quầy làm thủ tục lên máy bay

ẢNH CẮT TỪ VIDEO: TÔ MẠNH CƯỜNG

Nhằm bảo đảm an toàn, khởi hành đúng giờ cho mỗi chuyến bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, Cục Hàng không Việt Nam đề nghị các hãng hàng không, các đơn vị phục vụ mặt đất nhanh chóng rà soát quy trình kiểm soát hành lý xách tay tại khu vực làm thủ tục hàng không và cửa lên tàu bay. Đồng thời, sử dụng thiết bị cân hành lý đúng tiêu chuẩn, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Bên cạnh đó, các đơn vị được yêu cầu tăng cường tuyên truyền các quy định về vận chuyển hành lý của hãng trên trang thông tin điện tử, văn phòng bán vé và hệ thống đại lý, cũng như quán triệt nhân viên phục vụ hành khách về thái độ phục vụ, bảo đảm chuyên nghiệp, thân thiện.

Theo cơ quan quản lý, trên thực tế, không chỉ các hãng hàng không Việt Nam áp dụng thiết bị cân để kiểm tra hành lý xách tay của hành khách ngay trước cửa ra máy bay, mà trên thế giới, một số hãng hàng không như: Ryanair, Wizz Air, ANA, JAL, AirAsia, Southwest Airlines, Delta Airlines… cũng đã kiểm soát chặt chẽ hành lý cabin để bảo đảm an toàn, đúng trọng lượng và giữ chuẩn dịch vụ trên khoang. 

Việc xách tay quá nhiều đồ có thể khiến thời gian lên và xuống máy bay bị kéo dài. Mỗi kg dư trên cabin đều ảnh hưởng đến cân bằng trọng lượng máy bay, lượng nhiên liệu và thời gian đóng cửa máy bay để khởi hành đúng giờ. Mỗi phút trễ ở cửa khởi hành có thể làm dây chuyền khai thác chậm hàng loạt chuyến sau đó.

"Bởi vậy, khi hãng hàng không siết chặt hành lý xách tay, không phải để làm khó hành khách, mà là bảo đảm an toàn bay, cắt giảm chi phí nhiên liệu và giữ đúng giờ cất cánh", Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu.

