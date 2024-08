Yêu cầu đảm bảo an toàn cho lao động Việt tại khu vực động đất ở Nhật

Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) vừa có công văn đề nghị các doanh nghiệp đưa thực tập sinh, người lao động đến làm việc tại khu vực bị ảnh hưởng bởi động đất tại Nhật Bản khẩn trương báo cáo về tình hình hỗ trợ người lao động.



Một ngôi nhà tại tỉnh Kagoshima (Nhật Bản) bị sập do trận động đất hôm 8.8 REUTERS

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, lúc 16 giờ 43 ngày 8.8, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi tỉnh Miyazaki thuộc Kyushu, làm rung chuyển nhiều thành phố các tỉnh và vùng lân cận.

Đến khoảng 19 giờ 18 cùng ngày, sóng thần cao 50 cm đã ập vào cảng Miyazaki. Các đợt sóng thần cao khoảng 40 cm, 30 cm và nhỏ hơn đã ập vào Tosashimizu thuộc tỉnh Kochi, cảng Shibushi thuộc tỉnh Kagoshima...

Trận động đất xảy ra ở khu vực rãnh Nankai (kéo dài từ Shizuoka đến Kyushu). Sự trượt của mảng lục địa rãnh Nankai sẽ gây sóng thần lớn ập vào vùng duyên hải.

Trước những diễn biến phức tạp của động đất, Cục Quản lý lao động ngoài nước yêu cầu các doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc tại các tỉnh Miyazaki, Kochi, Kagoshima, Oita, Ehime và các khu vực duyên hải phía đông Nhật Bản nắm tình hình người lao động; thống kê số lượng thực tập sinh, lao động đang làm việc bị ảnh hưởng và khó khăn gặp phải, cần được hỗ trợ (nếu có).

Các doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với nghiệp đoàn quản lý, công ty tiếp nhận và các bên có liên quan bám sát thông tin về động đất và phương án ứng phó do cơ quan chức năng Nhật Bản công bố để kịp thời thông tin, hướng dẫn người lao động thực hiện (như tỉnh Miyazaki đã có lệnh cấm bơi lội, đóng cửa bờ biển); hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do động đất, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người lao động; thông tin tới người lao động số điện thoại liên lạc khẩn cấp tại Nhật Bản của Ban Quản lý lao động: +817014796888 và Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo: +818035909136

Trong quá trình hỗ trợ người lao động vùng bị động đất, cần báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước và Ban Quản lý lao động tại Nhật Bản những khó khăn, vướng mắc gặp phải để được hướng dẫn và phối hợp giải quyết.

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, cơ quan chức năng Nhật Bản cảnh báo, trong những ngày tới có thể xảy ra các dư chấn lớn, đồng thời khuyến cáo người dân chuẩn bị ứng phó với động đất, thực hiện các công việc: cố định đồ đạc; xác định nơi lánh nạn và đường đi lánh nạn; tích trữ nước; xác định cách thức liên lạc với người thân và gia đình.

Thống kê của Bộ LĐ-TB-XH cho thấy, Việt Nam là quốc gia đứng đầu trong số 15 nước phái cử thực tập sinh, lao động sang Nhật Bản. Đến nay, 350.000 người lao động Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản, trong đó có 220.000 thực tập sinh kỹ năng.