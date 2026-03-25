Yêu cầu đặt ra với thế hệ trẻ ngày càng cao

Vũ Thơ
25/03/2026 18:29 GMT+7

Ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư, cho rằng trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ ngày càng cao.

Ngày 25.3, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư đã tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2026) gắn với tọa đàm, tập huấn công tác chuyển đổi số trong hệ thống Đoàn.

Đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, anh Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban chấp hành T.Ư Đoàn, Bí thư Đoàn Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư ôn lại truyền thống vẻ vang 95 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Anh Linh cho biết, tiếp nối truyền thống đó, tuổi trẻ trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể T.Ư không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn công tác Đoàn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Nhiều phong trào hành động cách mạng, chương trình tình nguyện vì cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường… được triển khai hiệu quả, tạo dấu ấn rõ nét.

Anh Nguyễn Nhất Linh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

Đặc biệt, công tác xây dựng Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là ở cấp cơ sở; chất lượng đoàn viên ưu tú được nâng cao, góp phần quan trọng trong công tác phát triển Đảng. Đội ngũ cán bộ trẻ ngày càng trưởng thành, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ chính trị của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội.

Sử dụng không gian số để lan tỏa lý tưởng

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Ngô Văn Cương, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư khẳng định: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn là lực lượng xung kích, đội dự bị tin cậy của Đảng, là môi trường rèn luyện, trưởng thành của thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ.

Trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu đặt ra đối với tổ chức Đoàn và thế hệ trẻ ngày càng cao, đòi hỏi phải đổi mới mạnh mẽ cả tư duy và hành động.

Ông Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình

Theo đó, ông Cương đề nghị các cấp bộ Đoàn tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị; phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số, cải cách hành chính, đổi mới sáng tạo; xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ "vừa hồng, vừa chuyên".

Đồng thời, tổ chức Đoàn cần đổi mới phương thức hoạt động, trở thành người bạn đồng hành thực chất của thanh niên, sử dụng hiệu quả "ngôn ngữ của thời đại", đặc biệt là không gian số, để lan tỏa lý tưởng, giá trị tích cực.

Ông Ngô Văn Cương tặng hoa chúc mừng Đoàn Thanh niên Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể T.Ư nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Ông Ngô Văn Cương cũng nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các nghị quyết lớn của Đảng thành chương trình hành động thiết thực của Đoàn; khuyến khích mỗi đoàn viên có ít nhất một sáng kiến gắn với nhiệm vụ chuyên môn; phát huy vai trò của cán bộ trẻ trong nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển. Việc triển khai cần gắn với kiểm tra, đánh giá cụ thể, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã trao đổi, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, mô hình hay trong triển khai chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị; đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong bối cảnh mới.

