Yêu cầu hoàn thiện nghiên cứu đường sắt TP.HCM - Cần Thơ hơn 6 tỉ USD trong tháng 7

Ban QLDA Mỹ Thuận cùng liên danh tư vấn vừa báo cáo Bộ Xây dựng kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP.HCM - Cần Thơ.

Theo kết quả nghiên cứu, dự án có điểm đầu tại ga An Bình (P.Dĩ An, TP.HCM), điểm cuối tại ga Cần Thơ (P.Hưng Phú, TP.Cần Thơ). Tổng chiều dài tuyến là 175,2 km, đi qua 5 tỉnh, thành phố: TP.HCM, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Hướng tuyến đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ theo quy hoạch ẢNH: CTV

Về quy mô, dự án sẽ xây mới tuyến đường sắt vận chuyển chung hành khách và hàng hóa, giai đoạn 1 là đường đơn (giai đoạn 2 đầu tư đường đôi theo quy hoạch), khổ đường 1.435mm, tốc độ thiết kế 160 km/giờ. Toàn tuyến đầu tư 12 ga và 3 depot (An Bình, Tân Kiên, Cần Thơ).

Việc xây dựng đường đơn trong giai đoạn 2 được đánh giá là đáp ứng nhu cầu vận tải theo dự báo. Nếu làm đường đôi ngay từ đầu, chi phí đầu tư sẽ tăng thêm khoảng 15.984 tỉ đồng.

Tư vấn xác định sơ bộ tổng mức đầu tư tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ theo 2 phương án: Phương án 1: đường sắt kết hợp đi chung cầu đường bộ với chiều dài đi chung khoảng 4,7 km tại vị trí vượt sông Hậu, tổng mức đầu tư khoảng 171.300 tỉ đồng (tương đương 6,468 tỉ USD).

Phương án 2: cầu đường sắt đi riêng tách biệt với cầu đường bộ, tổng mức đầu tư khoảng 175.110 tỉ đồng (tương đương 6,611 tỉ USD). Tư vấn đề xuất đầu tư công là hình thức đầu tư dự án.

Sau khi nghe Ban QLDA Mỹ Thuận và đơn vị tư vấn báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ, Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh đây là dự án quy mô lớn, đi qua vùng địa chất yếu và ảnh hưởng sâu rộng đến kinh tế - xã hội vùng ĐBSCL. Do đó, công tác chuẩn bị đầu tư phải được nghiên cứu cẩn trọng kỹ lưỡng, tư duy tiếp cận cần thay đổi so với các giai đoạn trước, nhằm bảo đảm tính khả thi cao, hiệu quả đầu tư.

Thứ trưởng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận, tư vấn nghiên cứu tiếp tục bổ sung các luận cứ (cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, các số liệu dẫn chứng có trích dẫn nguồn cụ thể…) để phân tích, đánh giá một cách khoa học, làm rõ sự cần thiết phải đầu tư dự án.

Đồng thời, làm việc cụ thể với Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Hàng hải và Đường thủy nội địa Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam để có số liệu thực tế về lượng hàng hóa và hành khách lưu thông trên hành lang TP.HCM - Cần Thơ.

"Việc dự báo nhu cầu cần làm rõ khả năng hấp dẫn của lĩnh vực vận tải đường sắt; số liệu dự báo nhu cầu có tính thuyết phục, làm rõ sự phân bổ thị phần giữa đường sắt với đường bộ và đường thủy nội địa" - Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng lưu ý.

Về mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), Ban QLDA Mỹ Thuận và tư vấn được yêu cầu cần nghiên cứu đưa mô hình TOD vào nội dung báo cáo tiền khả thi; xác định rõ quỹ đất lân cận các ga để phát triển đô thị, dịch vụ, logistics; xây dựng cơ chế cho mô hình TOD để tăng hiệu quả đầu tư dự án.

Đối với giải pháp kỹ thuật, các đơn vị thống nhất phân kỳ đầu tư giai đoạn đầu của dự án quy mô đường đơn nhưng cần tính toán để bảo đảm tiết kiệm, tránh việc thi công giai đoạn sau làm gián đoạn tổ chức vận tải giai đoạn trước. Phần xử lý nền đất yếu cũng cần nghiên cứu giải pháp tối ưu, bảo đảm ổn định lâu dài, tránh rủi ro lún gây ảnh hưởng an toàn chạy tàu.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu Ban QLDA Mỹ Thuận nghiên cứu đa dạng hóa hình thức đầu tư, kết hợp giữa đầu tư công và đối tác công tư (PPP). Từ đó, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Bộ Xây dựng trong tháng 7.