Trao đổi với Thanh Niên sáng 4.12, một lãnh đạo UBND P.Hoàng Liệt cho biết, địa phương đã làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm sau khi đơn vị này quyết định tạm dừng nhận trông giữ xe mới và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện (xe máy điện, xe đạp điện) ở tầng hầm từ ngày 1.2.2026.

Khu chung cư HH Linh Đàm có khoảng 30.000 - 35.000 người sinh sống ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

"Sau đó, phường đã chỉ đạo, yêu cầu Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên (chủ đầu tư tổ hợp chung cư HH) và Chi nhánh dịch vụ nhà ở Linh Đàm (đơn vị đại diện chủ đầu tư thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư) không được từ chối trông giữ xe điện theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 điều 144 luật Nhà ở năm 2023 (trừ trường hợp có yêu cầu chính thức của cơ quan có thẩm quyền)", vị lãnh đạo cho biết thêm.

Theo lãnh đạo P.Hoàng Liệt, luật Nhà ở 2023 (áp dụng từ 1.1.2025) đã quy định khu vực để xe của chung cư bao gồm cả ô tô, xe máy (bất kể là chạy bằng xăng hay điện). Việc bố trí chỗ để/sạc xe điện cần được thiết kế theo tiêu chuẩn. Luật Phòng cháy, chữa cháy cũng không có quy định việc việc cấm/hạn chế để xe điện, sạc xe điện tại chung cư.

Đặc biệt, chưa có kết luận chính thức hoặc công trình nghiên cứu khoa học nào khẳng định xe điện có nguy cơ cháy nổ cao và là phương tiện mất an toàn cháy nổ. Sử dụng xe điện cũng là xu hướng chung trên toàn thế giới.

Yêu cầu hủy 'lệnh' dừng trông xe điện ở chung cư đông dân nhất Hà Nội

Để đảm bảo an toàn, P.Hoàng Liệt đề nghị Ban quản lý chung cư phải đưa ra phương án bố trí khu vực sạc riêng; tăng cường lực lượng tuần tra, kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống, sự cố phát sinh trong quá trình trông giữ phương tiện tại tầng hầm.

Đồng thời thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống, trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để đảm bảo hoạt động ổn định, đúng chức năng thiết kế khi có sự cố xảy ra.

Khu vực để xe điện dưới hầm chung cư ở HH Linh Đàm ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Như Thanh Niên đã đưa tin, từ tháng 12.2025, Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm tạm dừng tiếp nhận đăng ký mới đối với xe máy điện và xe đạp điện, các phương tiện đã gửi trước thời điểm này vẫn được phục vụ. Nhưng từ ngày 1.2.2026 sẽ ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm.

Lý giải về quyết định này, Ban quản lý cho biết tại các hầm, lượng xe máy điện và xe đạp điện gia tăng nhanh khiến không gian hầm xe quá tải, tiềm ẩn nhiều rủi ro, mất an toàn.

Ban quản lý lo ngại khi số lượng xe điện quá đông trong tầng hầm nếu xảy ra sự cố, đám cháy lan nhanh, tạo nhiều khói độc và gây khó khăn trong thoát nạn, đe dọa tới tính mạng và tài sản của cư dân.

Quyết định nêu trên của Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, nhiều cư dân đồng tình nhưng cũng có người phản đối.