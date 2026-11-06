Yêu cầu phủ trạm sạc xe điện ở tất cả trạm dừng nghỉ cao tốc

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông gồm: 36 trạm dừng nghỉ, trong đó 7 trạm dừng nghỉ đã hoàn thành và khai thác giai đoạn trước năm 2024. Trong đó, chỉ có 2 trạm dừng đã có trạm sạc dành cho xe điện là trạm Tây Ninh Bình (Km269+410 bên phải) đã lắp đặt và vận hành 24/24 vị trí; trạm Xuân Khiêm Ninh Bình (Km269+313 bên trái) đã lắp đặt và vận hành 12/26 vị trí sạc.

Đối với 21 trạm dừng nghỉ do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản đã ký hợp đồng đầu tư kinh doanh, trong thiết kế đều đã có tối thiểu 10% vị trí đỗ xe có trạm sạc điện.

Khu sạc xe điện tại trạm dừng nghỉ Km205+092 trên tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ẢNH: TTC

Tại hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía tây, hiện có 6 trạm dừng nghỉ được xác định vị trí xây dựng trên một số đoạn tuyến đã đầu tư hoặc đang chuẩn bị đầu tư. Các đoạn tuyến mới được quy hoạch và chưa đầu tư, việc xác định vị trí trạm dừng nghỉ cũng như bố trí vị trí sạc điện sẽ thực hiện khi lập dự án đầu tư và triển khai đồng thời với dự án để khai thác đồng bộ với tuyến đường.

Ngoài ra, các đường cao tốc khác như: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có 3 trạm (V23, V52, V77 gồm phải và trái tuyến) đã lắp đặt và vận hành 68/136 vị trí sạc; Hà Nội - Thái Nguyên có trạm Km36 (2 bên), đã lắp đặt và vận hành 20/40 vị trí sạc.

Cục Đường bộ đánh giá: Việc hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện có một số tồn tại, vướng mắc do các trạm dừng nghỉ đầu tư trước khi quy chuẩn có hiệu lực, phần lớn còn thiếu nhiều hạng mục, trong đó có hạ tầng sạc điện và cung cấp nhiên liệu xanh. Hiện, các nhà đầu tư, kinh doanh trạm dừng nghỉ mới bắt đầu nghiên cứu, thiết kế để bổ sung theo quy chuẩn. Một số trạm dừng nghỉ có trạm sạc trước thời điểm quy chuẩn ban hành, chưa đáp ứng nhu cầu dùng chung của nhiều loại xe điện.

Mặt khác, hạ tầng nguồn điện và cấp điện trung/hạ thế phục vụ cho sạc điện tại trạm dừng nghỉ có khó khăn, một số trạm nằm xa khu dân cư, hạ tầng lưới điện khu vực chưa đáp ứng công suất lớn cho các trạm sạc nhanh (công suất từ 180kW - 480kW), chi phí đầu tư đường dây và trạm biến áp lớn.

Trong khi đó, các trạm do VEC quản lý trên tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình và Nội Bài - Lào Cai và TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây chưa triển khai được do đang giải quyết thủ tục về hợp đồng đối với các nhà đầu tư đang kinh doanh khai thác trạm dừng nghỉ trên tuyến.

Nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc để khẩn trương triển khai đồng bộ hạ tầng sạc xe điện tại các trạm dừng nghỉ, Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng có ý kiến với các địa phương, ban quản lý dự án, các tổng công ty và các nhà đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện hạ tầng trạm sạc điện theo quy chuẩn.

Đối với 21 trạm dừng nghỉ đang xây dựng trên cao tốc Bắc - Nam phía đông, các nhà đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành đồng bộ hạ tầng trạm sạc điện cùng các trạm dừng nghỉ trong năm 2026.

Với các dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc đang thực hiện, các chủ đầu tư rà soát, bổ sung đầy đủ trạm dừng nghỉ, hạ tầng sạc điện và khẩn trương tổ chức thực hiện, hoàn thành đồng thời cùng dự án. Các dự án do VEC là cơ quan chủ quản, khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư để hoàn thiện ngay hạ tầng sạc điện.

Cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu bổ sung quy hoạch và trách nhiệm đầu tư hạ tầng cấp điện cho các trạm dừng nghỉ trên cao tốc để đáp ứng kịp thời cho các trạm sạc xe điện; đồng thời bổ sung quy hoạch hạ tầng cấp nhiên liệu xanh (CNG, LNG, Hydro) đối với các tuyến cao tốc huyết mạch như: cao tốc Bắc-Nam phía đông và cao tốc Bắc - Nam phía tây.