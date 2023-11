'Yêu lại vợ ngầu': Còn gì đọng lại ngoài những miếng hài?

Yêu lại vợ ngầu (tựa tiếng Anh: Love Reset) là tác phẩm điện ảnh thuộc thể loại hài, lãng mạn do đạo diễn Nam Dae Jung thực hiện. Phim xoay quanh chuyện tình ngang trái của bộ đôi No Jung Yeol (Kang Ha Neul đóng) và Hong Na Ra (Jung So Min). Họ yêu và trải qua nhiều trở ngại, cuối cùng đến được với nhau. Những tình tiết oái oăm, dở khóc dở cười cũng dần xuất hiện sau cuộc hôn nhân ngỡ như cổ tích.

Với những mảng miếng hài hước và phản ứng hóa học bùng nổ của cặp diễn viên chính, phim nhận được phản hồi tốt, trở thành siêu phẩm thống trị phòng vé Hàn Quốc suốt 22 ngày, mang về doanh thu tương đương 300 tỉ đồng. Đây cũng là phim hài có doanh thu cao nhất xứ Hàn tính từ nửa đầu năm 2023 đến nay.

Kang Ha Neul và Jung So Min tái hợp trong tác phẩm hài lãng mạn sau 8 năm

Gây cười qua lối diễn hài tình huống

Từ tình yêu sâu đậm, người quyết định chạy trốn trong đám cưới, người đòi đi cướp dâu để đến được với nhau, No Jung Yeol và Hong Na Ra mở ra bước ngoặt mới của đời mình với đám cưới ngỡ câu chuyện ngôn tình cảm động. Nhưng cũng từ đó, những mâu thuẫn trong cuộc sống hôn nhân liên tiếp xảy đến, làm đôi vợ chồng trẻ chán ghét, bất mãn dẫn đến ly hôn chỉ sau 2 năm đồng hành.

Ở "tòa án hôn nhân", họ phơi bày thói hư tật xấu của đối phương, ai cũng cho mình là người đúng, quyết không nhường nhịn. No Jung Yeol và Hong Na Ra dường như không thể đội chung trời với người mình từng yêu và một mực đòi sống cùng một thời.

Tình tiết hài hước cùng diễn xuất tự nhiên của đôi diễn viên chính giúp phim tạo được tiếng vang ở thị trường Hàn Quốc

Tổng thể câu chuyện như hàng loạt tình huống hài nối tiếp nhau, song những tình tiết được đặt để hợp lý, không làm ngắt mạch cảm xúc phim. Ngoài ra, cách kể chuyện hài của đạo diễn cũng tự nhiên, không gây cảm giác gượng gạo hay nhảm nhí, "rẻ tiền". Nội dung cũ nhưng cách xây dựng tình tiết mới góp phần làm nên sự thành công của phim.

Khi Yêu lại vợ ngầu được đưa về Việt Nam, đội ngũ chuyển ngữ cũng làm tròn sứ mệnh, tạo nên điểm cộng lớn cho phim. Có thể nói, phần phụ đề góp phần tăng thêm sự hài hước vốn có của phim. Với ngôn ngữ hợp thời, gần gũi với giới trẻ, phim dễ dàng nối mạch cảm xúc và lấy tiếng cười.

Màn tái hợp "bùng nổ tương tác" giúp bộ đôi Kang Ha Neul và Jung So Min nhận nhiều lời khen

Nhìn chung, tác phẩm mới của đạo diễn đạo diễn Nam Dae Jung thành công mang lại nhiều tiếng cười cho người xem. Ngoài những tình tiết cười ra nước mắt của hai nhân vật chính, các nhân vật phụ mỗi cảnh xuất hiện đều mang lại cảm giác thoải mái, dễ chịu. Người sử dụng ngôn từ, người gây hài bằng hình thể, sau cùng đều khiến khán giả bật cười.

Kang Ha Neul và Jung So Min 'ăn rơ'

Kang Ha Neul xây dựng thành công hình tượng một chàng trai quê có ngoại hình sáng, học giỏi. Nam diễn viên sẵn sàng rũ bỏ hình ảnh lãng tử để hóa thân thành chàng ngố đôi khi nhỏ nhen, chấp nhặt.

Bên cạnh đó, Jung So Min cũng mượt mà vào vai người vợ ương bướng, vụng về. Trong những phân đoạn cãi nhau tay đôi đến "long trời lở đất", hai diễn viên chính làm người xem cười nghiêng ngả bởi họ như "49 gặp 50", mỗi người một lẽ không ai lép vế. Với những cảnh lãng mạn yêu đương thắm thiết, bộ đôi cũng gây bùng nổ tương tác bởi lối diễn chân thật, tự nhiên.

Từng hợp tác với nhau 8 năm trước kể từ phim thanh xuân Twenty (Tuổi hai mươi), Kang Ha Neul và Jung So Min dễ dàng tung hứng, tạo nên những cảnh quay hài hước. Người xem dễ dàng cảm nhận họ yêu nhau đến điên cuồng, hoặc thật sự ghét đối phương đến cùng cực.

Ở tác phẩm này, đôi diễn viên chính đã làm tròn vai. Tuy nhiên, bởi kịch bản chỉ chú trọng khai thác phần hài nên nhân vật của họ không có chiều sâu. Nói cách khác, ngoài mang lại tiếng cười cho khán giả, phim của Kang Ha Neul và Jung So Min dường như không để lại nhiều ấn tượng.

Hai diễn viên chính dù tròn vai nhưng không có chiều sâu

Kịch bản thiếu sâu sắc

Với những người chỉ đơn thuần muốn tìm cảm giác thoải mái, cười thả ga trong rạp hoặc tìm lại cảm giác yêu, Love Reset dễ dàng đáp ứng. Tuy nhiên, bộ phim sẽ khó làm hài lòng các khán giả muốn xem những tình tiết kịch tính, dằn xé, nhiều "cú lật". Phim rải đều các mảng miếng hài, không có cao trào nên đối với nhiều người, tác phẩm này hơi dài, lê thê.

Yêu lại vợ ngầu sử dụng mô típ cũ, có thể dễ dàng bắt gặp trong các phim tình cảm Hàn Quốc. Những thông điệp về tình yêu và hôn nhân, gia đình được gửi gắm hiếm hoi trong phim cũng là đề tài được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhiều nhà làm phim đã khai thác trước đó.

Phim lạm dụng các hiệu ứng âm thanh để tạo tiếng cười

Về phần góc quay, khung hình, hiệu ứng và chuyển cảnh, tác phẩm này không có sự nổi bật. Nếu đánh giá khách quan, phần kỹ thuật phim chỉ ở mức trung bình. Các bối cảnh và màu phim cũng chủ yếu tập trung vào câu chuyện, ít cài cắm và có dụng ý riêng. Đôi lúc, phần hiệu ứng slow motion bị lạm dụng khiến người xem mệt thay vì lãng mạn như ý đồ đạo diễn.

Chung quy, dù còn nhiều điểm hạn chế, chưa mang tính đột phá cao nhưng phim của đạo diễn Nam Dae Jung vẫn thành công đánh trúng tâm lý của nhiều đối tượng khán giả. Giữa lúc thị trường phim chiếu rạp ảm đạm, tác phẩm này cũng là lựa chọn vừa vặn cho nhiều người.