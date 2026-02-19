Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Yêu nhau giữa ngày xuân - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim

Trần Hoàng Thiên Kim
Trần Hoàng Thiên Kim
19/02/2026 08:00 GMT+7

Ta nằm giữa bến trần gian xa lắc

Ơ kìa sương, sương đã phủ trắng đầu

Đồi heo hút, gió ngoài kia rộng quá

Chạm thịt da, lành lạnh chạm xuân thì

Em sờ thấy hoàng hôn bên bậu cửa

Bầu trời mây thấp thoáng bóng chim bay

Tiếng nhạn hót vang cánh đồng thơ ấu

Thiêm thiếp mơ đồng lúa chín đầu mùa

Em nhớ lắm, trời quê hương thổn thức

Mùi rạ rơm ấm áp thổi vào xuân

Cho anh ngắm đôi bàn tay ngà ngọc

Ướp mùa vào thanh khiết cánh đào đông

Em ngủ quên đêm gối mộng xa xăm

Bàn tay anh gối êm mềm thơm phức

Môi hôn ngọt say đất trời lồng lộng

Trái đất quay đều trong nhịp đập hồi sinh…

Yêu nhau giữa ngày xuân - Thơ của Trần Hoàng Thiên Kim- Ảnh 1.

MINH HỌA: VĂN NGUYỄN

