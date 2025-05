'Yêu sách' của Meghan Markle khi lên bìa tạp chí thời trang Vogue

Rạn nứt giữa Meghan Markle và nhà tạo mẫu, cựu biên tập viên tạp chí Vogue Anh Edward Enninful trở nên nghiêm trọng sau khi ông không thể sắp xếp cho cô lên trang bìa Vogue vào tháng 9.2022.

Meghan Markle muốn xuất hiện trên trang bìa Vogue Anh và Mỹ cùng lúc ẢNH: AFP

Trang Page Six đưa tin, cựu thành viên hoàng gia từng đưa cho các chuyên gia thời trang một danh sách những yêu cầu bất khả thi, thậm chí còn cố gắng thuyết phục cả Tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour.

Meghan Markle muốn xuất hiện cùng lúc trên trang bìa Vogue Anh và Mỹ

Tuần này, tờ Daily Mail xác nhận, Meghan Markle và Enniful từng lên kế hoạch trang bìa cho ấn bản Vogue Anh tháng 9.2022, trong đó có bài phát biểu quan trọng của Meghan Markle tại Hội nghị thượng đỉnh One Young World ở Manchester (Anh).

Tuy nhiên kế hoạch không bao giờ được thực hiện. Meghan Markle muốn có một "trang bìa toàn cầu", xuất hiện đồng thời trên trang bìa tạp chí Vogue Anh và Mỹ, cùng với một danh sách các yêu cầu (lúc bấy giờ, Adele là người nổi tiếng duy nhất xuất hiện trên cả trang bìa của Vogue Anh và Mỹ cùng lúc trong ấn bản tháng 11.2021).

"Không ai hiểu được điều đó. Ngay cả Beyoncé cũng không hiểu", nguồn tin nói thêm.

Meghan Markle thậm chí còn thiết lập một cuộc gọi Zoom cá nhân với Anna Wintour để cố gắng thuyết phục bà về ý tưởng này.

"Anna không mấy hứng thú", nguồn tin cho biết và tiết lộ thêm ban biên tập tạp chí Vogue đã có ngôi sao trang bìa là Serena Williams.

Trong khi đó Markle không có tên trong danh sách. "Meghan yêu cầu bà Anna trò chuyện qua Zoom với cô để cân nhắc lại và Anna đã làm để tỏ ra lịch sự", nguồn tin nói.

Tổng biên tập tạp chí Vogue Anna Wintour ẢNH: AFP

Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại khẳng định Markle chưa bao giờ xin ban biên tập Vogue lên trang bìa và tạp chí này thực sự đã tiếp cận cô nhiều lần sau đám cưới với Hoàng tử Harry.

Trước đó, Enninful mời Markle lên trang bìa Forces for Change năm 2019 – một ấn bản của tạp chí Vogue Anh, nhưng cô chọn làm biên tập viên khách mời. Markle cũng từng xuất hiện trên trang bìa kỹ thuật số của tạp chí The Cut (New York).

Các nguồn tin nói với Daily Mail rằng Markle và Enninful - người đã rời khỏi tạp chí Vogue Anh vào tháng 2.2025 - hiện không còn liên lạc với nhau nữa.

"Nữ công tước và nhóm của cô kỳ vọng rất cao và mong đợi cô có thể xuất hiện trên trang bìa in hoặc ít nhất là trang bìa kỹ thuật số, nhưng Enninful không thể đáp ứng được những kỳ vọng đó. Toàn bộ quá trình đàm phán trở nên rất khó khăn. Enninful chỉ có thể hứa với cô sẽ đăng một bài viết nổi bật trên bản in và bản trực tuyến. Tuy nhiên, Meghan Markle đã từ chối", một người trong cuộc cho biết.