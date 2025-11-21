Yếu tố nào để nhà phố khu vực làng đại học được tìm kiếm

Vì sao nhà phố khu vực làng đại học lại đang "nóng"?

Nhà ở thấp tầng luôn được ưa chuộng, nhưng nguồn cung mới tại TP.HCM ngày càng khan hiếm. Cùng với các tín hiệu tích cực từ kinh tế vĩ mô và hạ tầng, phân khúc nhà phố trở thành mục tiêu săn tìm trong những tháng cuối năm 2025 này.

Theo các chuyên gia, sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, thị trường bất động sản TP.HCM ghi nhận sự phân hóa rõ nét, trong đó dòng vốn đầu tư đổ mạnh về phía đông, không chỉ tại khu vực TP.Thủ Đức (cũ), mà Bình Dương (cũ) cũng nhanh chóng trở thành "điểm nóng" mới.

Bcons Uni Valley thuộc quần thể Bcons City đã hoàn thiện cạnh làng đại học Quốc gia TP.HCM

Báo cáo quý 3/2025 của Batdongsan.com.vn cho thấy nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại Bình Dương tăng tới 165% so với đầu năm, chiếm 84% tổng mức độ quan tâm toàn miền Nam và dẫn đầu với chỉ số 100. Trong đó, làng đại học là tâm điểm chú ý.

Sức nóng của làng đại học đến từ lợi thế vị trí trung tâm của cụm đô thị tri thức. Đại học Quốc gia TP.HCM với hơn 60.000 sinh viên và giảng viên, cùng hệ sinh thái giáo dục - nghiên cứu - công nghệ hiếm có. Gần kề TP.Thủ Đức cũ, lại kết nối trung tâm thuận tiện qua xa lộ Hà Nội, Phạm Văn Đồng hay Quốc lộ 1K… khu vực này liên tục đón dòng dân cư trẻ, chuyên gia và kỹ sư đổ về mỗi năm, tạo ra dòng dân số ổn định, duy trì nhu cầu ở thực lẫn nhu cầu thuê nhà ở mức cao chưa từng giảm.

Không chỉ lợi thế dân số, hạ tầng liên tục phát triển càng củng cố tiềm năng tăng giá của khu vực. Mở rộng xa lộ Hà Nội, vận hành Metro số 1, hoàn thiện Vành đai 3 và loạt trục kết nối liên vùng đang giúp làng đại học rút ngắn thời gian di chuyển vào trung tâm và tăng khả năng khai thác thương mại. Khi các dự án hạ tầng đồng bộ vận hành, khu vực được dự báo sẽ bước vào chu kỳ định giá mới.

Khu nhà phố trong Compound đem đến đặc quyền về không gian sống

Thực tế cho thấy khu đông đang thay đổi diện mạo đô thị mạnh mẽ nhờ quỹ đất rộng, nền đất cứng thuận lợi xây dựng và quy hoạch được triển khai bài bản hơn các khu vực phát triển sớm trước đó. Đây cũng là lý do nhiều chủ đầu tư lớn chọn làng đại học làm điểm đến tiếp theo sau khu vực TP.HCM cũ, kéo theo nhu cầu và giá trị nhà phố ở đây tăng lên rõ rệt.

Nhờ hội tụ các yếu tố vị trí chiến lược, xu hướng lựa chọn của dân cư và hạ tầng liên tục nâng cấp, làng đại học trở thành chọn lựa của dòng tiền thông minh, trong đó nhà phố được lựa chọn ưu tiên trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm và biên độ tăng giá dài hạn.

Bcons Uni Valley hưởng trọn lợi thế cạnh làng đại học

Giữa bối cảnh khan hiếm nguồn cung nhà phố thấp tầng gần trung tâm, Bcons Uni Valley nổi bật như một dự án hiếm hoi sở hữu chỉ 152 căn nhà phố 4 tầng, tạo nên giá trị độc bản dành riêng cho cộng đồng cư dân tinh hoa và nhà đầu tư xứng tầm.

Bcons Uni Valley tọa lạc tại đường Thống Nhất, phường Đông Hòa, ngay sát TP.Thủ Đức (cũ) và cách trung tâm TP.HCM khoảng 25 phút di chuyển qua các trục giao thông huyết mạch: Xa lộ Hà Nội, Quốc lộ 1K và tuyến Metro số 1. Ở cự li này nên làng đại học được chọn là nơi hội tụ các trung tâm nghiên cứu, khu công nghệ và kết nối dễ dàng đến hàng loạt khu công nghiệp lớn, hình thành một "đô thị tri thức - công nghệ" năng động bậc nhất cửa ngõ phía Đông.

Với mức giá chỉ từ 7.5 tỉ đồng cho căn nhà phố hơn 200 m² (tương đương 40 triệu đồng/m², đã gồm VAT), Bcons Uni Valley đang sở hữu lợi thế cạnh tranh mà hiếm dự án cùng phân khúc đạt được. Mức giá này không chỉ phù hợp người mua ở thật mà còn tạo biên độ tăng giá hấp dẫn trong bối cảnh khu vực làng đại học đang chứng kiến dòng cư dân đổ về ngày một đông.

Nhà phố ngay khu dân cư đông đúc đem đến cơ hội khai thác kinh doanh hiệu quả

Nhờ sở hữu cấu trúc nhà phố 4 tầng, dự án cho phép khai thác đa công năng như cho thuê phòng ở, mô hình homestay, mở cửa hàng giao dịch, café, dịch vụ chăm sóc sức khoẻ, sắc đẹp hoặc vận hành văn phòng nhỏ. Nhu cầu thuê nhà phố sẽ tăng cao khi dân số khu vực này tăng mạnh trong giai đoạn tới, nhưng nguồn cung lại hạn chế khiến tỷ suất khai thác tại khu vực này được đánh giá cao và bền vững theo thời gian.

Cư dân Bcons Uni Valley còn được thừa hưởng hệ tiện ích "all-in-one" với 135 tiện ích thuộc quần thể Bcons City gồm trường học liên cấp B.School, công viên, khu thể thao, hồ bơi, trung tâm thương mại… tạo nên môi trường sống trọn vẹn từ thể chất đến tinh thần.

Trong bối cảnh xu hướng an cư dịch chuyển về các khu đô thị tích hợp, vừa gần trung tâm, vừa đầy đủ tiện ích, các dự án nhà phố trong khu đô thị hoàn chỉnh đang trở thành "cửa sáng" của thị trường. Tất cả những yếu tố này giúp Bcons Uni Valley không chỉ hưởng lợi từ sức bật hạ tầng và tiềm năng làng đại học, mà còn định vị mình như "điểm neo giá trị" mới của khu đông. Đây không chỉ là nơi để ở, mà là "tài sản kép" - vừa nâng tầm phong cách sống, vừa trở thành kênh tích sản bền vững cho tương lai.

