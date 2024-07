Yếu tố tăng trưởng EGF là gì? Tại sao được ứng dụng để chống lão hóa da?

Hãy tìm hiểu ngay những thông tin liên quan đến yếu tố tăng trưởng EGF được chia sẻ dưới đây. Chắc chắn bạn sẽ tìm được câu trả lời đúng đắn và có thể đưa ra lựa chọn tốt để sở hữu làn da tươi trẻ, căng mịn, trắng hồng tự nhiên.

Yếu tố tăng trưởng EGF là gì?

Yếu tố tăng trưởng EGF (Epidermal Growth Factor - Yếu tố tăng trưởng biểu bì) là một trong số protein yếu tố tăng trưởng có vai trò duy trì và bảo vệ biểu mô. Hoạt động thông qua cơ chế tăng cường tổng hợp ADN và thúc đẩy sản sinh tế bào. Yếu tố tăng trưởng EGF cũng có chức năng là phục hồi, tái tạo cấu trúc da và ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn, rãnh nhăn. Đồng thời, yếu tố tăng trưởng EGF còn giúp bổ sung độ ẩm chuyên sâu và ngăn ngừa rối loạn sắc tố cho làn da dần đều màu hơn.

Tại sao yếu tố tăng trưởng EGF lại được ứng dụng phổ biến trong các sản phẩm chống lão hóa da?

Rất nhiều tín đồ skincare thắc mắc, vì sao yếu tố tăng trưởng EGF lại được ứng dụng ngày càng phổ biến trong các sản phẩm chăm sóc da? Bởi theo nghiên cứu khoa học cho thấy, yếu tố tăng trưởng EGF là một phát minh tuyệt vời của ngành công nghiệp làm đẹp mang lại hiệu quả chăm sóc da vượt trội. Vậy cùng tìm hiểu xem yếu tố EGF mang lại tác dụng nào cho làn da nhé!

Giúp vết thương nhanh liền sẹo : EGF có khả năng thúc đẩy tế bào mới phát triển mạnh mẽ hơn bất cứ yếu tố nào khác. Vậy nên, việc làn da bị tổn thương sẽ được chữa lành nhanh chóng và giúp liền sẹo hiệu quả.

Trẻ hóa làn da: Tác dụng thúc đẩy tế bào da hấp thụ tối đa các dưỡng chất và phát triển nhanh hơn. Theo đó, việc kích thích tổng hợp Acid Hyaluronic, Glycoprotein và bảo vệ làn da an toàn trước những tác động từ bên ngoài. Yếu tố tăng trưởng EGF còn thúc đẩy sự phân chia Keratinocytes và nguyên bào sợi, tổng hợp protein cải thiện độ đàn hồi giúp trẻ hóa làn da, làm đầy nếp nhăn, vết chân chim.

Dưỡng ẩm cho làn da mềm, mịn: Thúc đẩy sự tăng trưởng tế bào mới và tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh, tươi mới hơn. EGF giữ độ ẩm tốt hơn cho làn da luôn mềm mịn, mượt mà.

Làm trắng da: Ức chế sự tăng sắc tố đen melanin dưới da trong quá trình làm lành vết thương trên da. Theo đó, cũng hỗ trợ việc điều trị nám da, vết thâm sau mụn và các dạng tăng sắc tố khác cho làn da dần trắng sáng đều màu.

Khi nào nên sử dụng các sản phẩm có chứa thành phần EGF?

Các bạn có biết, sau độ tuổi 25 trở đi làn da bắt đầu bước vào giai đoạn lão hóa. Và việc sản sinh EGF giảm dần nên quá trình tái tạo da mới diễn ra chậm hơn. Theo đó, những tổn thương trên bề mặt da như thâm mụn, vết xước lâu lành hơn và việc hồi trắng đều màu cũng chậm hơn. Làn da dần trở nên khô ráp, xỉn màu, thiếu sức sống và các dấu hiệu lão hóa bắt đầu xuất hiện. Nên đây được xem là thời điểm vàng để các chị em bổ sung yếu tố tăng trưởng EGF cho làn da.

Thực tế, các nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng các Peptides và yếu tố tăng trưởng sẽ giúp phục hồi và cải thiện sự tổng hợp collagen-elastin trong lớp hạ bì, giúp cải thiện độ dày của lớp biểu bì, cải thiện nếp nhăn trên da cũng như các vấn đề của lão hóa da.

Còn với sự kết hợp các thành phần chống lão hóa da như Reinoids, Bakuchiol và các yếu tố cấp ẩm phục hồi da như Hyaluronic Acid, Vitamin B5, Biotin, Vitamin C cũng góp phần tái tạo, trẻ hóa tế bào và cung cấp độ ẩm cải thiện cấu trúc da.

Vậy là các bạn đã hiểu rõ về yếu tố tăng trưởng EGF và tại sao lại được ứng dụng ngày càng phổ biến trong các sản phẩm chống lão hóa cho làn da rồi đúng không ạ. Một sản phẩm chứa yếu tố tăng trưởng EGF rất cần thiết trong liệu trình skincare chống lão hóa, cải thiện nếp nhăn của bạn đúng không nào. Nhớ là dù lựa chọn sản phẩm nào cũng chỉ nên mua tại các đại lý phân phối chính hãng và uy tín trên thị trường.