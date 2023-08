Yếu tố tạo nên sức hút với 2 màu xe mới trình làng của nhà Kymco

2 dòng xe Candy Hermosa 50 và Like 50 màu mới được Kymco cho ra mắt

Trong những năm gần đây, việc sở hữu và sử dụng những chiếc xe có phân khối nhỏ ở thị trường Việt Nam ngày càng tăng cao. Với các yếu tố khách quan như là tắc đường, giá xăng dầu leo thang thì xe máy 50 phân khối đang dần trở thành sự lựa chọn hàng đầu của người Việt Nam. Vì lý do này nên hiện nay các dòng xe máy phân khối 50cc thuộc thương hiệu Kymco ngày càng được yêu thích và được nhiều người lựa chọn.

Có thể nói, Candy Hermosa được nhiều người lựa chọn là nhờ các tiêu chí an toàn, trẻ trung và tiện lợi. Candy Hermosa là dòng xe dưới 50 phân khối sở hữu vẻ đẹp thời trang độc đáo nhưng không thiếu sự mạnh mẽ và khỏe khoắn, đây cũng là một trong những lý do mà mẫu xe này phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, kể cả nam và nữ.

Hiện nay tại Kymco, Candy Hermosa 50 đang có những màu cơ bản đó là trắng bạc, đen đỏ, xám bạc, xanh bạc, đỏ nhám, nâu bạc và đen vàng. Đặc biệt, trong tháng 5.2023, Tập đoàn Kymco đã cho ra mắt thêm phiên bản mới đó là màu xám đen - màu sắc mang phong cách riêng biệt, độc đáo và tạo nên cá tính tính riêng của người lái xe.

Bên cạnh dòng xe Candy Hermosa 50 thì dòng xe Like 50cc cũng là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo của phân khúc xe phân khối 50cc. Dòng xe Like 50cc là mẫu xe tay ga phân khối nhỏ có thiết kế tinh tế, gọn gàng phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau.

Dòng xe Like 50cc sở hữu nhiều tính năng độc đáo và hiện đại giúp người sử dụng thêm tiện lợi và an toàn hơn khi sử dụng. Hiện nay, Like 50cc đang có 6 màu cơ bản khác nhau đó là màu trắng, đỏ, xám, xanh đậm, đen và xanh nhám. Điều này, giúp khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những cá tính dành riêng cho mình

Sự khác nhau giữa 2 phiên bản Candy Hermosa 50

Mặc dù, Candy Hermosa MMC là dòng xe đã xuất hiện trên thị trường từ nhiều năm về trước và đã được rất nhiều khách hàng ưa chuộng bởi tính hiện đại và tiện ích của nó. Tuy nhiên, trong phiên bản mới nhất của dòng xe Candy Hermosa 50cc, Kymco đã trang bị thêm rất nhiều những tính năng hiện đại khác, giúp cho việc sử dụng trở nên an toàn hơn và thoải mái hơn. Vậy giữa 2 phiên bản Candy Hermosa MMC và Candy Hermosa 50cc có những điểm khác nhau như thế nào, chúng ta cùng tìm hiểu trong phần dưới đây nhé.

Màu sắc

Một trong những điểm khác nhau giữa hai dòng xe này là màu sắc. Xe Candy Hermosa 50 có 4 màu để lựa chọn: trắng, đỏ, xám và đen. Những màu sắc này tạo nên sự sang trọng và thanh lịch cho chiếc xe. Xe Candy Hermosa MMC có 4 màu khác: nâu, xanh, đen nhám và xám xi măng. Những màu sắc này mang đến sự cá tính và nổi bật cho người sử dụng. Cả hai dòng xe đều có thiết kế đẹp mắt và hiện đại và màu sắc chính là yếu tố quan trọng để phản ánh phong cách của người chạy xe.

Chân chống nghiêng an toàn

Đối với dòng xe Candy Hermosa MMC, chân chống nghiêng an toàn làm cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm có thể dễ dàng gạt chân chống an toàn hơn. Ngược lại xe Candy Hermosa 50 phiên bản cũ lại không có tính năng này.

Thêm đèn ở vị trí trước "Daylight"

Nếu như xe Candy Hermosa 50 không được trang bị đèn Led giúp tăng nhận diện thì ở phiên bản Candy Hermosa MMC lại được trang bị kỹ càng giúp khách hàng có trải nghiệm tốt nhất khi đi vào ban đêm.

Tem xe, vành đúc

Để tăng thêm tính sang trọng và hoàn thiện hơn cho xe. Phiên bản Candy Hermosa MMC còn được thiết kế thêm tem in nổi còn đối với Candy Hermosa 50 chỉ được trang bị thêm decal không mấy bắt mắt.

Vành đúc của Candy Hermosa MMC được thiết kế với kiểu dáng mới có thắng đùm trước góp phần giữ an toàn cho người sử dụng, riêng Candy Hermosa 50 vẫn chưa được trang bị thêm phần này.

Tại sao nên sở hữu dòng xe Candy Hermosa 50 và Like 50 của nhà Kymco ?

Tập đoàn Kymco được thành lập vào năm 1964, tính đến nay, đơn vị đã có gần 60 năm hoạt động và làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và sản xuất các dòng xe máy. Từ những ngày đầu thành lập cho đến nay, Tập đoàn Kymco đã sản xuất và cho ra mắt rất nhiều dòng xe máy với nhiều kiểu dáng khác nhau phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng. Một số dòng xe máy 50cc được rất nhiều người yêu thích của Tập đoàn Kymco mà ta có thể kể đến như là Candy Hermosa 50, Like 50, K-pipe 50 và VisarS 50.

Với thiết kế ấn tượng, tạo điểm nhấn với ừng dòng xe riêng, mỗi một dòng xe của nhà Kymco ra đời đều nhận được phản hồi tích cực. Đi cùng với đó những yếu tố về động cơ, máy,... đều được nghiên cứu cho hiệu quả hoạt động tốt nhất. Tất cả những yếu tố này giúp cho người sử dụng thêm an toàn và thoải mái hơn trong quá trình vận hành xe.

Trên đây là một số những thông tin về các loại xe 50cc dành cho học sinh, sinh viên. Nếu bạn đang quan tâm đến sản phẩm nào thì hãy nhanh tay liên hệ để được hỗ trợ và tư vấn sớm nhất.