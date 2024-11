YeYe Nhật Hạ nói về tạo hình gây tranh luận trong ‘Tham vọng giàu sang’

Dù chỉ mới lên sóng nhưng Tham vọng giàu sang do Hoàng Tuấn Cường làm đạo diễn đã tạo cơn sốt trên mạng xã hội. Các trích đoạn ngắn của phim khi được chia sẻ đều thu về lượng tương tác lớn, đạt vài triệu view và hút hàng ngàn bình luận. Tác phẩm có sự góp mặt của dàn diễn viên như Cao Minh Đạt, Lê Phương, YeYe Nhật Hạ, Bạch Công Khanh...

YeYe Nhật Hạ được khán giả khen ngợi với vai diễn Bình An Ảnh: NVCC

Đảm nhận vai Bình An, từng trải qua nhiều bi kịch nên nuôi lòng thù hận, quyết tâm tranh đoạt mọi thứ mà cô cho là nó phải dành cho mình. Xem YeYe Nhật Hạ diễn, nhiều khán giả vừa thấy thương, vừa thấy giận. Thương cho số kiếp cô bẽ bàng, từ nhỏ đã bị hành hạ nhưng cũng giận vì có nhiều lúc bị thù hận che mờ lý trí rồi có những hành động sai trái.

Trong những tập gần đây, An phải đối mặt với bà Tú (Lê Phương) - mẹ chồng đanh đá, tham lam, vì địa vị mà sẵn sàng gây ra nhiều chuyện tày đình. Cảnh phim An giằng co với bà Tú khi bị đòi vàng hồi môn khiến khán giả tấm tắc khen ngợi. Bên cạnh đó, ở những cảnh nhân vật do Yeye Nhật Hạ trả thù bà Mai cũng tạo tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Những màn tương tác của YeYe Nhật Hạ và Lê Phương khiến khán giả thích thú Ảnh: NVCC

Nói về vai diễn trong Tham vọng giàu sang, YeYe Nhật Hạ bày tỏ đó là một trải nghiệm đáng nhớ với mình. "Nhân vật này có số phận, tính cách khá đặc biệt. Tuy là phản diện nhưng cô ấy ác lên cũng là vì hoàn cảnh đẩy đưa. Sau mỗi tập phát sóng, tôi đều đọc bình luận của khán giả, khen chê đều có, tôi đọc hết. Trộm vía là có rất nhiều khán giả bảo vệ An. Mọi người thậm chí còn hả hê khi thấy An trả thù bà Mai hay đối đầu với mẹ chồng là bà Tú”, cô cho hay.

YeYe Nhật Hạ nói cô vui và bất ngờ vì đóng vai ác mà được mọi người yêu thương. “Có nhiều lúc mọi người còn bảo vệ An, giải thích vì sao cô ấy lại hành động như vậy. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng hiền lành, nhẫn nhịn. An có xuất thân không tốt, cô ấy gần như bị dồn ép vào đường cùng, đến cả chuyện lấy chồng cũng bị bắt ép. Tuy nhiên, An không đầu hàng số phận, nhân vật này là kiểu ai văng vào người cô ấy 1 túi rác thì cô ấy sẽ trả lại bằng đống rác lớn hơn. Nhiều khán giả không vui khi thấy An ngày càng toan tính, tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn ở phía trước, tôi nghĩ là mọi người sẽ còn bất ngờ hơn”, cô giải thích.

Tạo hình trước đó của YeYe Nhật Hạ gây tranh luận Ảnh: NVCC

Riêng việc khán giả nhận xét YeYe Nhật Hạ đẹp theo kiểu hiện đại, một số cảnh đóng vai người hầu mà trông lại sang chảnh chẳng khác gì tiểu thư thứ thiệt, nữ diễn viên 9X hài hước chia sẻ: “Tôi sẽ xem như đây là một lời khen nhé. Thật ra thì những cảnh làm người hầu ít hơn cảnh làm vợ cậu chủ Thịnh, mọi người xem phim cũng thấy là cảnh tôi làm người hầu khi còn ở nhà bà Mai rất ít. Lúc hóa trang, tôi rất ít trang điểm, thậm chí còn làm cho da đen hơn để hợp với vai người hầu hơn”.

Còn về việc gương mặt có phần hiện đại, sắc sảo, YeYe Nhật Hạ chỉ biết nghe lời góp ý của khán giả để những dự án sau điều chỉnh cho hợp lý hơn. “Tôi là người biết lắng nghe và luôn cố gắng lăn xả, hết mình với vai diễn. Tôi không quan trọng chuyện đẹp xấu, thứ tôi để tâm nhất là phải làm sao để vai diễn phù hợp với tổng thể bộ phim”, cô tâm sự.