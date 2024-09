YouTube Premium tung tính năng mới sau khi tăng giá

Theo Android Authority, YouTube hiện muốn mang đến cho người dùng Premium trải nghiệm trí tuệ nhân tạo (AI) mà những người không đăng ký sẽ không có được. Sau giai đoạn thử nghiệm, công cụ AI đàm thoại mới hiện được triển khai rộng rãi cho người dùng YouTube Premium tại Mỹ. Bên cạnh đó, tính năng này mới chỉ có sẵn trên ứng dụng Android.



Google tin YouTube Premium có thêm lý do để lôi kéo người dùng ẢNH: REUTERS

Với công cụ mới, người dùng có thể khởi động công cụ để khám phá video sâu hơn. Ví dụ, nếu đang xem một công thức nấu ăn, người dùng có thể đặt câu hỏi như "What ingredients are they using?" (tạm dịch: "Họ đang sử dụng nguyên liệu gì?"). Người dùng cũng có thể yêu cầu công cụ tóm tắt video hoặc đề xuất nội dung liên quan.

Để sử dụng công cụ mới, người dùng đăng ký YouTube Premium có thể chạm vào nút "Ask" bên dưới trình phát video. Sau đó, họ có thể chọn một trong các lời nhắc hoặc đặt câu hỏi của riêng mình với AI đàm thoại trên dịch vụ. Nguyên tắc này tương tự như tính năng Ask Photos có trong Google Photos. Được hỗ trợ bởi Gemini, Ask Photos là tính năng cho phép người dùng tương tác với ứng dụng Google Photos bằng ngôn ngữ tự nhiên của họ.

Đáng chú ý, Google dường như đang tìm cách triển khai các công cụ AI tương tự trên toàn bộ danh mục dịch vụ phần mềm và thiết bị của hãng nhằm khiến chúng hấp dẫn hơn đối với khách hàng trả phí. Ngoài việc giúp trải nghiệm dịch vụ liên tục không bị quảng cáo gây phiền nhiễu, Google muốn AI là lý do để người sử dụng sẵn sàng chi tiền để truy cập YouTube Premium, ngay cả khi giá của chúng đang tăng mạnh.