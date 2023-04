YouTuber Bích Thủy TV bị Viện kiểm sát đề nghị 8 - 9 năm tù

Sáng 11.4, TAND H.Bình Chánh (TP.HCM) xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy (42 tuổi, còn được gọi là YouTuber Bích Thủy TV) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo khoản 3, điều 174 bộ luật Hình sự, khung hình phạt từ 7 - 15 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy bị tạm giam từ ngày 6.1.2021.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy (còn được gọi là YouTuber Bích Thủy TV) tại phiên tòa sáng nay 11.4.2023 NGUYỄN ANH

Theo cáo trạng, ngày 25.7.2017, bị cáo Thủy đã có hành vi nhận 300 triệu đồng của 2 người bị hại, và nói rằng 2 người này sẽ được trúng thầu bãi giữ xe tại Bệnh viện Q.Gò Vấp (TP.HCM). Tuy nhiên, đến giữa tháng 8.2017, Thủy trả lời lại không giúp được, nhưng không trả lại số tiền đã nhận nói trên, và bỏ trốn.

Tại tòa, bị cáo Thủy khai mình là phóng viên của một tạp chí. Đồng thời, bị cáo Thủy phủ nhận nội dung cáo trạng truy tố mình, về hành vi nhận của người bị hại 300 triệu đồng để giúp bị hại trúng thầu bãi giữ xe tại Bệnh viện Q.Gò Vấp.

Bị cáo thừa nhận có nhận 300 triệu đồng của ông Nguyễn Hà Thu, bà Trần Thị Loan, nhưng bị cáo khai đây là tiền hai người này hùn vốn cùng bị cáo để làm khu phức hợp tại Bệnh viện Q.Gò Vấp.

Có hay không hình thành khu phức hợp Bệnh viện Q.Gò Vấp?

Về hình thành khu phức hợp Bệnh viện Q.Gò Vấp, bị cáo Thủy khai bị cáo có thỏa thuận với Giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp khi đó là ông Quốc, rằng "bị cáo sẽ được khai thác khu phức hợp của bệnh viện, nếu bị cáo hỗ trợ bệnh viện thi gameshow Đặc nhiệm blouse trắng có kết quả tốt".

Chủ tọa Vũ Thanh Lâm thẩm vấn tại tòa NGUYỄN ANH

Trước những phủ nhận của Thủy, chủ tọa Vũ Thanh Lâm (Chánh án TAND H.Bình Chánh) đặt ra các câu hỏi với bị cáo Thủy: "Bị cáo lấy căn cứ gì khẳng định giữa bị cáo và ông Quốc có thỏa thuận về khu phức hợp Bệnh viện Q.Gò Vấp?". Thủy trả lời: "Ông Quốc dùng email của chính ông Quốc, gửi hồ sơ về khu phức hợp Bệnh viện Q.Gò Vấp qua email của bị cáo, nhưng với email này, bị cáo không nhớ password, nhưng bị cáo đã chuyển tiếp email này qua một người khác".

Bên cạnh đó, bị cáo Thủy khai cho ông Thu xem email này. Đối chất tại tòa, ông Thu khẳng định "Không được bà Thủy cho xem email nào". Chủ tọa quay sang hỏi bị cáo Thủy: "Có ý kiến gì về câu trả lời của ông Thu?", thì bị cáo Thủy lại trình bày rằng: "Ông Thu đưa số tiền lớn thì ông Thu phải có căn cứ. Chủ tọa cho biết sẽ xem xét.

Có mặt tại tòa, ông Phạm Hữu Quốc (nguyên Giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp) trình bày giai đoạn ông làm Giám đốc Bệnh viện Q.Gò Vấp, bệnh viện không có chủ trương xây dựng khu phức hợp, hay thay đổi đơn vị bãi giữ xe. Ông Quốc cũng phủ nhận lời khai của bị cáo Thủy về việc các bên có trao đổi email qua lại về hồ sơ khu phức hợp của bệnh viện.

Tòa công bố giám định chữ ký của bị cáo Thủy trên giấy nhận 300 triệu đồng

Về giấy nhận tiền, ghi bị cáo Thủy nhận của người bị hại 300 triệu đồng, với nội dung đấu thầu bãi giữ xe Bệnh viện Q.Gò Vấp, bị cáo khai không biết ai ghi trong giấy nhận tiền này. Bị cáo không ghi và không hề có câu chuyện nhận 300 triệu đồng để đấu thầu bãi giữ xe.

Theo lời khai của Thủy thời điểm ký nhận 300 triệu đồng, chỉ là tờ giấy trắng không nội dung. "Vì không ghi nội dung nên bị cáo mới có yêu cầu giám định màu mực trong giấy biên nhận".

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Thủy bị Viện KSND H.Bình Chánh đề nghị mức án từ 8 - 9 năm tù

NGUYỄN ANH

Tòa công bố kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, về việc chữ viết dưới mục "người nhận" và chữ ký mang tên "Nguyễn Thị Bích Thủy" trên tài liệu cần giám định so với chữ viết, chữ ký của Nguyễn Thị Bích Thủy trên các tài liệu mẫu so sánh, do cùng một người ký ra. Đồng thời, màu mực nội dung và các chữ ký, tên ghi trong giấy biên nhận là cùng màu mực.

Ngoài ra, tại tòa, Thủy khai việc chưa trả 300 triệu đồng là do có thỏa thuận giữa bị cáo và bà Loan. Thỏa thuận này, bị cáo có ghi âm nhưng file ghi âm này bị cáo đã đưa cho Trương Châu Hữu Danh. Theo lời khai của Thủy, Trương Châu Hữu Danh không đồng ý làm chứng.

Trương Châu Hữu Danh đang thụ lý án 4 năm 6 tháng tù về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".