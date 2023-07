YouTuber Phan Sơn Tùng bị phạt 6 năm tù vì chống Nhà nước

Ngày 3.7, TAND TP.Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phan Sơn Tùng (39 tuổi, trú Hà Nội) 6 năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.



Bị cáo Phan Sơn Tùng thời điểm bị bắt giữ CÔNG AN CUNG CẤP

Bị cáo Phan Sơn Tùng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Hà Nội bắt khẩn cấp hồi tháng 8.2022.

Cáo buộc của cơ quan tố tụng cho thấy, Phan Sơn Tùng tạo lập, quản lý và sử dụng 4 tài khoản trực tuyến, gồm: 3 kênh YouTube "Vì Việt Nam thịnh vượng", "Sơn Tùng TV" và "Phan Sơn Tùng"; 1 tài khoản Facebook "David Phan".

Bị cáo có các hình ảnh, lời nói, phát biểu trong một số video, clip phát tán trên Facebook, YouTube với nội dung tuyên truyền, đả kích, nói xấu chế độ; xuyên tạc sự thật về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội Việt Nam; công kích lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra thu thập, đồng thời có xác nhận của Phan Sơn Tùng đối với 22 video có liên quan.

Kết luận giám định cho thấy nhiều nội dung là thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền gây chiến tranh tâm lý; xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự và nhân phẩm cá nhân... Các video chủ yếu để tuyên truyền nhằm chống Nhà nước, chống Đảng, chống chính quyền.

Ngoài ra, tháng 8.2022, ông Tùng đăng tải nhiều video trên kênh YouTube "Vì Việt Nam thịnh vượng" kêu gọi thành lập tổ chức bất hợp pháp với tên gọi "Đảng Việt Nam thịnh vượng", thu hút lượng lớn quan tâm của dư luận.

Cơ quan tố tụng xác định, 4 kênh trực tuyến của bị cáo thu hút hơn 148 triệu lượt xem và trên 530.000 người theo dõi. Khi làm và đăng tải các video, bị cáo có đề nghị bật chức năng kiếm tiền, đồng thời mở tài khoản USD tại một ngân hàng. Từ thời điểm tạo kênh đến tháng 8.2022, bị cáo nhận được từ YouTube số tiền gần 80.000 USD.

Cũng liên quan đến vụ án, kết quả điều tra còn cho thấy Phan Sơn Tùng đặt làm 500 chiếc mũ lưỡi trai, in dòng chữ "Vì Việt Nam thịnh vượng" với giá 65.000 đồng/chiếc, sau đó bán trên 4 kênh trực tuyến với giá 150.000 đồng/chiếc. Bị cáo đã bán được gần 400 chiếc, còn 114 chiếc bị thu giữ tại nhà riêng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ủy thác cho 39 cơ quan điều tra các tỉnh, thành để lấy lời khai với những người mua mũ từ Phan Sơn Tùng. Nhóm này nói mua mũ để sử dụng, không có mục đích khác và đã giao nộp, do đó chưa có căn cứ xác định họ liên quan hành vi phạm tội của bị cáo.