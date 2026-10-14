Yumie’s Voice Recital: Dấu mốc nghệ thuật khẳng định bản sắc và khát vọng vươn xa

Sự kiện đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ, thạc sĩ Biểu diễn Thanh nhạc Huỳnh Thị Mỹ Dung, đồng thời ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện bền bỉ và không ngừng hoàn thiện chuyên môn của cô.

Nữ nghệ sĩ Yumie trong đêm trình diễn mở đầu chặng đường mới của bản thân

Thông qua những tác phẩm opera, Yumie thể hiện sự kết hợp giữa kỹ thuật thanh nhạc và tư duy diễn giải nghệ thuật. Đặc biệt, với aria Sempre libera của Verdi, những đoạn chạy nốt liên tục cùng yêu cầu chinh phục âm vực cao D♯6 đặt ra thử thách về độ linh hoạt, khả năng kiểm soát giọng hát và sự chính xác trong xử lý kỹ thuật. Vượt lên trên những đòi hỏi về kỹ thuật, tác phẩm còn yêu cầu người nghệ sĩ khắc họa chiều sâu nội tâm và tâm trạng phức tạp của nhân vật Violetta, qua đó làm nổi bật bản lĩnh và khả năng biểu đạt của người nghệ sĩ opera.

Yumie's Voice Recital đồng thời đánh dấu bước chuyển quan trọng của Yumie: từ giai đoạn đào tạo và tích lũy chuyên môn sang chủ động định hình dấu ấn cá nhân trên sân khấu. Qua chương trình, nữ nghệ sĩ khẳng định khát vọng theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, bền bỉ nuôi dưỡng bản sắc riêng và góp phần đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với công chúng.

Yumie chụp ảnh cùng các khán giả thưởng lãm đêm nghệ thuật Yumie's Voice Recital

Đêm diễn khép lại không phải là điểm dừng, Yumie's Voice Recital mở ra một chặng đường mới để Yumie tiếp tục nâng cao chuyên môn, phát triển ngôn ngữ nghệ thuật và lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển đến cộng đồng.