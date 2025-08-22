Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Zakka Naturals trao tặng 500 phần quà gel rửa mặt Probiotic cho 2 khối diễu binh A80

22/08/2025 09:00 GMT+7

Chuẩn bị cho Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, thấu hiểu sự tập luyện gian khó trên thao trường nắng gió, Zakka tiếp sức tinh thần trao những món quà thiết thực cho làn da của các nữ chiến sĩ giữ được vẻ rạng ngời trong ngày hội lớn của dân tộc.

Zakka Naturals trao tặng 500 phần quà gel rửa mặt Probiotic cho 2 khối diễu binh A80- Ảnh 1.

Zakka trao tặng 500 phần quà cho 2 khối diễu binh A80

Chuẩn bị cho sự kiện trọng đại của dân tộc - tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia không khí tập luyện diễn ra đầy sôi nổi và nhiệt huyết với các khối diễu binh, diễu hành trong lực lượng A80. Mang trong mình ý chí thép và niềm tự hào hình ảnh yêu nước của người phụ nữ Việt Nam trong công cuộc chiến đấu gìn giữ tấc đất quê hương, các nữ chiến sĩ của các khối diễu binh để lại hình ảnh đẹp trong những ngày tập luyện dưới cái nắng gay gắt nơi thao trường.

Để có được những bước đi dứt khoát, đồng đều, những bông hồng thép đã miệt mài tập luyện kéo dài dưới trời nắng gắt, bụi mịn nơi thao trường, cùng việc thay đổi nguồn nước khi di chuyển, khiến làn da của các "chiến binh" không tránh khỏi khô ráp, sạm màu hay mẩn đỏ. Dù đối với họ đó chỉ là những thử thách nhỏ so với niềm vinh dự được góp mặt trong ngày hội lớn của non sông.

Zakka Naturals trao tặng 500 phần quà gel rửa mặt Probiotic cho 2 khối diễu binh A80- Ảnh 2.

Các nữ chiến sĩ vui vẻ chụp ảnh cùng phần quà Gel rửa mặt Probiotic Anti-Pollution Radiance Amino

Thấu hiểu những hy sinh thầm lặng đó và nhằm ủng hộ tinh thần tập luyện của các khối diễu binh, Zakka Naturals vinh dự được Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các cấp lãnh đạo đã tin tưởng và tạo điều kiện để dành tặng 500 phần quà gồm Gel rửa mặt Probiotic Anti-Pollution Radiance Amino và khăn lụa đa năng đến hai khối nữ chiến sĩ gồm Khối nữ Biệt động Sài Gòn và Khối nữ Du kích Miền Nam tại Miếu Môn với tinh thần tiếp sức cho các nữ chiến sĩ giữ được làn da khỏe đẹp và tinh thần rạng rỡ.

Zakka Naturals trao tặng 500 phần quà gel rửa mặt Probiotic cho 2 khối diễu binh A80- Ảnh 3.

Phần quà mang thông điệp "Tuyên ngôn làn da Việt"

Món quà tiếp sức tinh thần từ Zakka Naturals với thông điệp "Tuyên ngôn làn da Việt" mong muốn góp phần giúp các nữ chiến sĩ rạng rỡ hơn trong ngày diễu binh gồm sản phẩm Gel rửa mặt Probiotic Anti-Pollution Radiance Amino chống ô nhiễm và bảo vệ da gốc amino acids, giúp làm sạch da, giảm tác hại của ô nhiễm và bụi mịn thước PM2.5 nhờ hỗn hợp Biosaccharide Gum-4 và Ectoin.

Zakka Naturals trao tặng 500 phần quà gel rửa mặt Probiotic cho 2 khối diễu binh A80- Ảnh 4.

Các nữ chiến sĩ của các khối diễu binh hân hoan khi nhận được món quà tiếp sức

Phần quà còn có chiếc khăn lụa Bandana với sắc đỏ rực rỡ như biểu tượng của niềm tự hào tinh thần bất khuất và thể hiện tinh thần nồng nàn yêu nước khi đồng hành trong ngày hội lớn.

Zakka Naturals trao tặng 500 phần quà gel rửa mặt Probiotic cho 2 khối diễu binh A80- Ảnh 5.

Quà tặng được trao tận tay đến các nữ chiến sĩ

Thông điệp "Tuyên ngôn làn da Việt" với ý nghĩa lời kêu gọi cùng nhau gìn giữ vẻ đẹp bền vững vì mỗi làn da khỏe mạnh, tự tin, rạng rỡ chính là một tuyên ngôn sống động về sức sống của dân tộc cội nguồn. Hình ảnh chim Lạc tượng trưng cho ý chí kiên cường và sức mạnh đoàn kết, cũng là lời nhắc về cội nguồn, về niềm tự hào dân tộc vượt thời gian. Thông qua bộ quà tặng, Zakka gửi đi thông điệp "Tuyên ngôn làn da Việt" - không chỉ đẹp, khỏe, mà còn mang trong mình bản sắc và tinh thần Việt Nam.

Đại lễ đang đến gần, mong rằng với sự tiếp sức từ những món quà thiết thực giúp các nữ chiến sĩ khi diễu binh tại Quảng trường Ba Đình sẽ không chỉ mang tinh thần yêu nước trong mỗi bước đi, mà còn giữ được vẻ rạng ngời, khỏe khoắn trên làn da. 

