Zalo AI Summit: 7 năm cùng Việt Nam hội nhập về trí tuệ nhân tạo

Năm 2017, cả thế giới đã bắt đầu "đạp ga" tăng tốc trong cuộc chạy đua AI. Nhiều công nghệ "đến từ tương lai" với khả năng tính toán và tư duy phức tạp hơn cả bộ não con người lần lượt xuất hiện, như hệ thống nhận diện giọng nói đạt cấp độ "như con người" với tỷ lệ mắc lỗi chỉ 5,9% từ Microsoft, trợ lý đa năng Jarvis của Facebook, hay hàng loạt các trợ lý ảo như Siri của Apple, Google Assitsant, Alexa do Amazon phát triển... Sự bùng nổ này đã vẽ ra một viễn cảnh tươi sáng cho trí tuệ nhân tạo, mà không một "đại gia" công nghệ nào muốn bỏ lỡ.

Riêng tại Việt Nam 7 năm về trước, AI vẫn còn khá mới mẻ. Hầu hết các dự án nghiên cứu của người Việt đều được thực hiện tại nước ngoài. Cộng đồng AI trong nước rất cần một diễn đàn để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và cùng phát triển.

Zalo AI Summit 2017 "giải cơn khát" kết nối cho cộng đồng & đánh dấu cột mốc Việt Nam bước vào kỷ nguyên AI

Điểm tương đồng về khát vọng

Zalo AI Summit lần đầu tiên được Zalo tổ chức vào năm 2017 lấy chủ đề: "Việt Nam trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo - Vietnam in the era of AI", để đánh dấu cột mốc Việt Nam chính thức tiến vào kỷ nguyên AI, đồng thời xác định được nhiều tiềm năng phát triển.

Ngay vào thời điểm mới "chớm nở" của AI tại Việt Nam, Zalo AI Summit đã tự hào vì thu hút hơn 230 kỹ sư và lập trình viên tham gia, trong đó có nhiều tiến sĩ, thạc sĩ có tên tuổi trong lĩnh vực AI tại Thung lũng Silicon (Hoa Kỳ) hoặc đang làm việc tại các tập đoàn, đơn vị nghiên cứu hàng đầu trên thế giới.

Chẳng phải ngẫu nhiên ngay từ lần đầu tổ chức, sự kiện đã có thể quy tụ được những chuyên gia đình đám từ khắp nơi trên thế giới, song ở họ có những điểm tương đồng vì tinh thần tích cực chia sẻ, mong muốn mang lại giá trị và thể hiện khát vọng "kỹ sư Việt hoàn toàn có thể làm AI".

Zalo AI Summit luôn quy tụ những chuyên gia hàng đầu

Nỗ lực "bình dân hóa" AI

Trong xuyên suốt 7 năm tổ chức, đóng góp nổi bật nhất của Zalo AI Summit chính là giúp AI trở nên gần gũi hơn và đưa công nghệ này đến gần hơn với đời sống.

Sau khi đã khơi dậy được những khát khao hội nhập công nghệ thế giới, năm 2020 đánh dấu cột mốc mới cho Zalo AI cũng như Zalo AI Summit khi đã có thể mang đến sản phẩm AI thực tế và hữu ích đối với đời sống. Với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo phục vụ đời sống - AI for Daily Life", Zalo AI đã lần lượt trình diễn những sản phẩm AI mới, có thể kể đến như trợ lý giọng nói Kiki hay giải pháp định danh xác thực khách hàng điện tử eKYC. Xuất phát trễ so với thế giới và đi từ con số "0", đội ngũ kĩ sư Zalo AI đã phải nỗ lực gấp nhiều lần, vừa làm việc vừa học hỏi để có thể xây dựng nên những sản phẩm hoàn chỉnh ra mắt người dùng.

Kiki Auto - Sản phẩm AI của Zalo đang phục vụ hàng trăm ngàn người Việt mỗi ngày

Ấn tượng nhất đến thời điểm hiện tại chính là sản phẩm trợ lý giọng nói Kiki. Sau hơn 2 năm ra mắt, phiên bản Kiki Auto dùng cho màn hình xe hơi của Zalo AI đã bước đầu "cho quả ngọt", và có số lượng người dùng không ngừng tăng trưởng. Theo cập nhật mới nhất vào đầu tháng 12.2023, Kiki đã đạt khoảng 585 nghìn lượt cài đặt trên ô tô, và vượt ngưỡng 230 nghìn lượt truy vấn mỗi ngày. Sản phẩm này dự kiến sẽ lập nên cột mốc 600 nghìn lượt cài đặt vào cuối năm nay.

Zalo AI Summit 2023: bước tiến mới vào kỷ nguyên Generative AI

Sau 7 năm tiên phong tổ chức, năm nay Zalo AI Summit năm nay sẽ đánh dấu một bước chuyển mới về chiều sâu khi tập trung về trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI), đặc biệt là mô hình ngôn ngữ lớn (Large Language Models).

Trong lĩnh vực AI rộng lớn, Generative AI là một xu hướng mới và phát triển nhanh như vũ bão, vì có khả năng tạo ra nội dung mới trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm âm thanh, mã nguồn, hình ảnh, văn bản, mô phỏng và video... Những đột phá mới trong lĩnh vực này đang làm thay đổi cách sáng tạo nội dung và mở ra những khả năng vô hạn.

Với chủ đề "In the era of generative AI - Trong thời đại trí tuệ nhân tạo tạo sinh", Zalo AI Summit 2023 sẽ đào sâu mổ xẻ về thực trạng phát triển của các mô hình ngôn ngữ lớn tại Việt Nam, xu hướng phát triển trong thời gian tới cũng như đề xuất về bộ tiêu chuẩn đánh giá năng lực tiếng Việt phù hợp cho các mô hình ngôn ngữ lớn trong thời gian tới.

Ngoài ra, Zalo AI Summit năm nay cũng sẽ là nơi trao giải cho các thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi Zalo AI Challenge 2023. Cuộc thi đã diễn ra gần 1 tháng qua và thử thách hàng ngàn đội thi xây dựng mô hình tự giải toán, thiết kế hình ảnh và sáng tác nhạc.

Có thể thấy, trải qua 7 năm hình thành và duy trì bền bỉ, Zalo AI Summit thực sự đã và đang trở thành một diễn đàn thiết thực của cộng đồng trí tuệ nhân tạo trong nước.

Zalo AI Summit 2023 với chủ đề "Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo tạo sinh - In the era of Generative AI" sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ sáng thứ bảy, ngày 16.12.2023, tại VNG Campus, khu chế xuất Tân Thuận, Q.7, TP.HCM. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên các kênh thông tin chính thức của Zalo, dự kiến sẽ thu hút hơn 400 kỹ sư và lập trình viên AI tham gia. Tham gia sự kiện, bạn sẽ nhận được quà tặng lưu niệm là áo và túi vải cực phong cách từ ban tổ chức. Thông tin chi tiết về sự kiện, vui lòng truy cập: https://summit.zalo.ai/