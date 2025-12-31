Zalo lên tiếng giữa 'tâm bão' thu thập dữ liệu cá nhân

Cam kết về tính riêng tư của hội thoại trên Zalo

Trong phần phản hồi công khai giữa "tâm bão" liên quan đến vấn đề thu thập thông tin của người dùng, phía Zalo khẳng định đơn vị "chủ động không lưu trữ nội dung tin nhắn và cuộc gọi giữa các cá nhân". Nền tảng cam kết không sử dụng nội dung các cuộc hội thoại cho bất kỳ mục đích nào khác.

Bên cạnh đó, Zalo cho biết hệ thống hiện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin. Đặc biệt, đơn vị tiết lộ đang trong quá trình thực hiện thủ tục xin phép cơ quan chức năng để triển khai rộng rãi công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE). Đây được xem là chốt chặn bảo mật quan trọng, giúp tăng cường an toàn cho các hội thoại cá nhân, xu hướng mà nhiều ứng dụng nhắn tin quốc tế đã áp dụng.

Một người dùng Zalo theo dõi cập nhật mới từ nền tảng chiều 31.12 Ảnh: Anh Quân

Liên quan đến những lo ngại về việc thu thập dữ liệu nhạy cảm, đại diện nền tảng cho biết thông tin căn cước công dân (CCCD) chỉ được thu thập trong các trường hợp giới hạn và cụ thể, nhằm mục đích xác minh danh tính, bảo vệ tài khoản hoặc chống lừa đảo, tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Đối với việc chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba, Zalo khẳng định quyền quyết định nằm hoàn toàn trong tay người dùng. Cơ chế này hoạt động dựa trên sự "chủ động xác nhận": khi truy cập ứng dụng liên kết, màn hình thông báo sẽ hiện ra để người dùng cấp quyền thực thi bước tiếp theo. Người dùng cũng có thể kiểm soát, xem lại hoặc thu hồi các quyền này bất cứ lúc nào trong mục Quản lý quyền của ứng dụng.

Vì sao "Không đồng ý" đồng nghĩa với "Xóa tài khoản"?

Về điều khoản gây tranh cãi nhất những ngày qua (xóa dữ liệu và tài khoản sau 45 ngày nếu người dùng từ chối điều khoản mới), Zalo đưa ra lý giải dựa trên tính pháp lý vận hành.

Theo đó, để cung cấp các tính năng, duy trì sự ổn định và bảo mật, nền tảng bắt buộc phải xử lý một số dữ liệu nhất định. Việc này chỉ hợp pháp khi có sự đồng ý của người dùng. Do vậy nếu người dùng từ chối các điều khoản, Zalo sẽ không còn cơ sở pháp lý để tiếp tục lưu trữ hay xử lý dữ liệu liên quan đến tài khoản đó, dẫn đến hệ quả bắt buộc là phải xóa dữ liệu người dùng sau thời hạn quy định.

Động thái lên tiếng của Zalo diễn ra trong bối cảnh ứng dụng này vấp phải phản ứng trái chiều khi bất ngờ hiển thị thông báo cập nhật điều khoản từ ngày 26.12. Cách thức thông báo xuất hiện ngay khi mở ứng dụng khiến nhiều người cảm thấy bị đặt vào thế "đã rồi" hoặc bị ép buộc.

Hiện tại, Zalo vẫn giữ vị thế là ứng dụng nhắn tin số 1 tại Việt Nam. Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của Cloudflare và số liệu tự công bố, nền tảng này phục vụ khoảng 80 triệu người dùng thường xuyên hằng tháng với lưu lượng khoảng 2 tỉ tin nhắn mỗi ngày.