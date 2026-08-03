Zalopay và MM Mega Market Việt Nam hợp tác thúc đẩy chuyển đổi số trong bán lẻ

Đại diện Zalopay và MM Mega Market Việt Nam tại lễ ký kết hợp tác chiến lược nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ

Chuyển đổi số thúc đẩy làn sóng đổi mới của ngành bán lẻ Việt Nam

Những năm gần đây, chuyển đổi số đang thúc đẩy ngành bán lẻ Việt Nam thông qua mô hình đa kênh và số hóa hành trình khách hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, năm 2025, thanh toán không dùng tiền mặt đạt quy mô khoảng 28 lần GDP (lượng giao dịch tăng hơn 42%). Trong đó, thanh toán QR dẫn đầu tăng trưởng với lượng giao dịch tăng hơn 50% và giá trị tăng hơn 120%. Kết nối bán lẻ với thanh toán số vì vậy trở thành xu hướng tất yếu nhằm tạo trải nghiệm mua sắm liền mạch trên mọi điểm chạm.

Zalopay và MM Mega Market Việt Nam bắt tay xây dựng hệ sinh thái mua sắm số

Trước xu hướng chuyển đổi số của ngành bán lẻ, Zalopay và MM Mega Market Việt Nam chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, hiện đại hơn cho khách hàng. Thông qua hợp tác, hai bên sẽ phối hợp triển khai các giải pháp thanh toán và tài chính số tại nhiều điểm chạm trong hành trình mua sắm. Cột mốc này giúp Zalopay mở rộng hệ sinh thái thanh toán, đồng thời hỗ trợ MM Mega Market gắn kết hoạt động bán lẻ, chương trình khách hàng thân thiết và các dịch vụ tài chính.

Khách hàng lựa chọn thanh toán bằng Tài khoản trả sau Zalopay khi mua sắm tại MM Mega Market Việt Nam, tiếp cận giải pháp thanh toán linh hoạt ngay trên ứng dụng Zalopay

Một trong những nội dung trọng tâm của hợp tác là việc tích hợp Tài khoản trả sau Zalopay vào hệ sinh thái mua sắm của MM Mega Market Việt Nam. Giải pháp này mang đến lựa chọn thanh toán linh hoạt và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính số. Việc triển khai mô hình Buy Now, Pay Later (Mua trước trả sau) này cũng phù hợp với xu hướng quốc tế, giúp người tiêu dùng chủ động hơn trong quản lý chi tiêu mà vẫn đảm bảo trải nghiệm mua sắm thuận tiện.

Mini-app MCard trên Zalopay giúp khách hàng quản lý hội viên, tích điểm và thanh toán thuận tiện trên cùng một nền tảng

Bên cạnh đó, hai bên cũng triển khai mini-app MCard trên Zalopay, cho phép khách hàng đăng ký, quản lý tài khoản hội viên, theo dõi quyền lợi thành viên, tích lũy điểm thưởng và sử dụng các ưu đãi một cách thuận tiện hơn mà không cần chuyển đổi giữa nhiều nền tảng. Đặc biệt, khách hàng khi thanh toán bằng Zalopay và sử dụng MCard sẽ được hưởng cơ chế tích điểm kép của hai thương hiệu, góp phần gia tăng giá trị cho chương trình khách hàng thân thiết, đồng thời tạo động lực thúc đẩy thanh toán không tiền mặt trong hệ thống bán lẻ. Việc kết hợp giữa nền tảng thanh toán, giải pháp tài chính và chương trình hội viên cũng giúp hình thành trải nghiệm mua sắm xuyên suốt hơn, từ thanh toán, tích điểm đến quản lý ưu đãi trên cùng một ứng dụng.

Kiến tạo hệ sinh thái bán lẻ số liền mạch, thúc đẩy thanh toán không tiền mặt và nâng cao trải nghiệm người tiêu dùng

Thông qua hợp tác lần này, MM Mega Market Việt Nam đã tích hợp sâu các giải pháp thanh toán số của Zalopay trên toàn hệ thống trung tâm phân phối và các nền tảng trực tuyến. Hai bên hướng tới hoàn thiện trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn và không tiền mặt cho khách hàng cùng các đối tác.

Bà Nguyễn Trần Phương Ngọc, Giám đốc Marketing của Zalopay, chia sẻ:

"Zalopay tin rằng tương lai của ngành bán lẻ được kiến tạo từ một hệ sinh thái số kết nối liền mạch giữa trải nghiệm mua sắm, chương trình hội viên và các giải pháp thanh toán. Đồng hành cùng MM Mega Market trong cột mốc 10 năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, thông qua việc kết nối chương trình hội viên và các giải pháp tài chính số của Zalopay. Sự hợp tác này sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm thuận tiện, thanh toán linh hoạt và nhận được nhiều giá trị hơn trong mỗi giao dịch".

Trong bối cảnh ngành bán lẻ đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số toàn diện, việc kết nối giữa thanh toán, chương trình hội viên và các giải pháp tài chính được xem là nền tảng để nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng giá trị cho mỗi giao dịch. Sự hợp tác giữa Zalopay và MM Mega Market Việt Nam không chỉ mở rộng hệ sinh thái số của hai doanh nghiệp mà còn góp phần thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, hỗ trợ hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. Đồng thời, mô hình kết nối giữa thanh toán - hội viên - tài chính số cũng được kỳ vọng sẽ mở ra nhiều tiện ích mới cho người tiêu dùng trong tương lai, mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, linh hoạt và liền mạch hơn trên cả kênh trực tuyến lẫn trực tiếp.