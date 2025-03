Zebra Technologies công bố tầm nhìn chiến lược phát triển AI tại Việt Nam

Tại hội nghị, Zebra công bố chiến lược trọng tâm cho thị trường Việt Nam, nhấn mạnh những xu hướng quan trọng đang định hình ngành như di động, điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo (AI), số hóa, nền kinh tế theo yêu cầu và tự động hóa. Khi các doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, các giải pháp của Zebra sẽ là đòn bẩy giúp nâng cao hiệu quả, tăng cường năng suất và tối ưu hóa việc ra quyết định theo thời gian thực trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Zebra Technologies cam kết đối với Việt Nam và Đông Nam Á, thể hiện qua tầm nhìn thống nhất về các xu hướng ngành như di động, điện toán đám mây, AI và tự động hóa Ảnh: CTV



Chiến lược năm 2025 tại Việt Nam của Zebra dựa trên ba trụ cột chính:

Mạng lưới đối tác rộng lớn : Thông qua chương trình PartnerConnect, Zebra tăng cường hợp tác và đổi mới sáng tạo với các đối tác Việt Nam để cùng hướng tới thành công chung.

Tiếp tục đầu tư vào Việt Nam : Zebra cam kết đầu tư vào Việt Nam, hỗ trợ nhân sự trong nước và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi số.

Danh mục giải pháp toàn diện: Zebra cung cấp các giải pháp được thiết kế riêng để đáp ứng nhu cầu đa dạng của các doanh nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất, giúp họ đạt được nhiều thành công trong kỷ nguyên số.

Zebra đã và đang đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, bao gồm các nhà bán lẻ, với các giải pháp tiên tiến trong suốt hơn 55 năm qua. Cùng với hơn 10.000 đối tác tại hơn 176 quốc gia, Zebra đang cung cấp các giải pháp tiên tiến, phù hợp với nhu cầu đặc thù của mỗi khách hàng.

Kể từ khi bước vào thị trường và phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam, Zebra đã mở trung tâm dịch vụ đầu tiên tại TP.HCM vào năm 2021. Trung tâm này có các kỹ thuật viên lành nghề, được đào tạo chuyên sâu về sửa chữa các máy kiểm kho bền bỉ và thiết bị đeo của Zebra. Năm 2022, Zebra tiếp tục mở rộng trung tâm dịch vụ này để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với máy in, bổ sung dịch vụ hỗ trợ cho máy in để bàn, di động, nhãn và máy in công nghiệp. Với sự hợp tác sâu rộng với các nhà phân phối trong nước như SMC và Elite Technology, Zebra đang phát triển một hệ sinh thái đối tác đa dạng tại Việt Nam.