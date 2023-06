Zendaya vướng tình tay ba trong phim mới của đạo diễn 'Call me by your name'

Ngôi sao sinh năm 1996 Zendaya chính là nàng thơ mới của đạo diễn nổi danh Luca Guadagnino trong dự án điện ảnh mới nhất của ông mang tên Challengers. Sau những thành công vang dội với Call me by your name và Bones and all, Luca Guadagnino tiếp tục mang lên màn ảnh rộng một câu chuyện tình lãng mạn như thơ nhưng cũng không kém phần phần quái lạ và khốc liệt.

Sự kết hợp giữa Zendaya và đạo diễn Luca Guagadnino khiến khán giả phấn khích MGM

Challengers kể câu chuyện xoay quanh danh vọng, tình yêu và sự nghiệp của 3 người bạn thân trong làng quần vợt. Zendaya vào vai nữ chính Tashi Duncan, một cựu thần đồng quần vợt nổi danh từ khi mới ở độ tuổi thiếu niên. Cô cũng là người tham vọng và không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chiến thắng. Nữ vận động viên có hai người bạn thân là Art (Mike Faist) và Patrick (Josh O'Connor). Sau một chấn thương khủng khiếp, Tashi Duncan đành ngưng thi đấu chuyên nghiệp và lui về vị trí huấn luyện viên. Theo năm tháng, mối quan hệ giữa bộ ba này cũng thay đổi.

Ở tuổi trưởng thành, Tashi kết hôn với Art, trở thành huấn luyện viên của chồng và góp phần đưa anh từ một tay vợt quèn trở nên có danh tiếng. Tuy nhiên, cuộc sống của cặp vợ chồng xáo động khi họ gặp lại Patrick. Đặc biệt tại giải đấu quần vợt Challengers, Art và Patrick sẽ trở thành đối thủ trực tiếp của nhau. Sự rối rắm của mối tình tay ba năm nào dường như sống dậy, hòa cùng với không khí căng thẳng của những trận quần vợt nảy lửa.

Mối tình tay ba phức tạp của ba nhân vật chính trong phim gợi tò mò cho người xem CHỤP MÀN HÌNH

Zendaya đã kỳ công tập luyện tennis để hóa thân thành vận động viên quần vợt chuyên nghiệp TWITTER

Trailer của Challengers vừa được ra mắt, thu hút sự chú ý của giới mộ điệu điện ảnh với nội dung độc đáo và dàn diễn viên trẻ thực lực. Luca Guadagnino vẫn trung thành với những khung hình duy mỹ. Tuy nhiên, khi khai thác thế giới của những vận động viên, ông cũng cho thấy sự quyết liệt, máu lửa trong những cú máy, góc quay đặc biệt. Đoạn phim cũng gợi mở quá khứ tuổi teen phóng khoáng, bạo liệt của ba tay vợt trẻ khi họ có thể thoải mái thể hiện những cử chỉ thân mật bên cạnh nhau. Nhan sắc, thần thái và diễn xuất của Zendaya đặc biệt gây ấn tượng.

Trong vòng 5 năm qua, Zendaya là một trong những ngôi sao gen Z nổi bật nhất tại Hollywood. Cô từng "ẵm" giải Emmy danh giá cho vai diễn xuất thần trong Euphoria. Bạn gái Nhện nhí Tom Holland liên tiếp tham gia vào các dự án điện ảnh chất lượng từ bom tấn thị trường cho đến những phim độc lập có nhãn quan nghệ thuật độc đáo. Tashi của Challengers được kỳ vọng sẽ mang đến những giải thưởng hàn lâm danh giá cho Zendaya. Được biết, để vào vai thần đồng quần vợt chân thực nhất, Zendaya đã phải trải qua 3 tháng luyện tập tennis cường độ cao với huấn luyện viên và tay vợt nổi tiếng Brad Gilbert.

Challengers dự kiến công chiếu vào tháng 9.2023 MGM

Bên cạnh Zendaya, hai gương mặt diễn viên nam tạo nên bộ ba phức tạp của phim là Josh O'Connor và Mike Faist. Nam diễn viên người Anh Josh O'Connor quen mặt với khán giả thông qua vai chính Thái tử Charles trong sêri The crown hay phim điện ảnh Emma cùng Anya Taylor-Joy. Mike Faist từng tham gia bộ phim của đạo diễn Steven Spielberg West Side Story và hiện đang ghi hình cho The bikeriders cùng tài tử Tom Hardy và Austin Butler.

Phim Challengers của Zendaya dự kiến sẽ ra rạp vào tháng 9 năm nay. Theo một số nguồn tin, Challengers nhiều khả năng sẽ tham dự Liên hoan phim Venice, nơi mang đến giải Sư tử bạc cho đạo diễn Luca Guadagnino với Bones and all hồi năm ngoái.