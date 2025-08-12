Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
ZoneCloud cho thuê VPS giá rẻ và Hosting uy tín tại Việt Nam

Thông tin dịch vụ
12/08/2025 15:00 GMT+7

ZoneCloud là đơn vị cung cấp dịch vụ thuê VPS, Cloud VPS, Máy chủ vật lý, Server AMD, Đăng ký tên miền, Colocation và Web Hosting tốc độ cao tại Việt Nam.

Tổng quan về ZoneCloud

Được thành lập vào năm 2024, ZoneCloud là kết tinh từ đội ngũ kỹ sư có hơn 10 năm trong ngành hạ tầng mạng và lưu trữ tại Việt Nam.

ZoneCloud cho thuê VPS giá rẻ và Hosting uy tín tại Việt Nam - Ảnh 1.

ZoneCloud chuyên cung cấp các dịch vụ lưu trữ uy tín

Các dịch vụ chính ZoneCloud cung cấp:

  • Thuê VPS giá rẻ
  • Thuê server giá rẻ
  • Thuê chỗ đặt máy chủ
  • Thuê Server AMD
  • Web Hosting
  • Đăng ký Domain
  • Private Cloud

Với tầm nhìn trở thành nền tảng hạ tầng số hàng đầu Việt Nam, ZoneCloud đặt trọng tâm vào 4 giá trị cốt lõi chính là:

  • Chất lượng
  • Đồng hành
  • Minh bạch
  • Đổi mới

Anh Võ Đỗ Khuê, Co-Founder ZoneCloud chia sẻ: "ZoneCloud luôn mong muốn khách hàng an tâm mở rộng mà không lo các rủi ro kỹ thuật hạ tầng số"

Sự xuất hiện của ZoneCloud hứa hẹn mang đến sự lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ với ZoneCloud

  • Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ZONECLOUD
  • Tên thương hiệu: ZoneCloud
  • Mã số thuế: 0202236784
  • Trụ sở: Số 17, Lô TĐC 02, Khu tái định cư Vinhomes Riverside Hải Phòng, phường Sở Dầu, Quận Hồng Bàng, Hải Phòng.
  • Văn Phòng Hồ Chí Minh: 69D Nguyễn Hữu Dật, Tây Thạnh, Tân Phú, TP.HCM
  • Hotline: 07088 44444 – 0889 293 989
  • Email: info@zonecloud.vn
  • Website: https://zonecloud.vn/

