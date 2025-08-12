ZoneCloud cho thuê VPS giá rẻ và Hosting uy tín tại Việt Nam

Tổng quan về ZoneCloud

Được thành lập vào năm 2024, ZoneCloud là kết tinh từ đội ngũ kỹ sư có hơn 10 năm trong ngành hạ tầng mạng và lưu trữ tại Việt Nam.

ZoneCloud chuyên cung cấp các dịch vụ lưu trữ uy tín

Các dịch vụ chính ZoneCloud cung cấp:

Thuê VPS giá rẻ

Thuê server giá rẻ

Thuê chỗ đặt máy chủ

Thuê Server AMD

Web Hosting

Đăng ký Domain

Private Cloud

Với tầm nhìn trở thành nền tảng hạ tầng số hàng đầu Việt Nam, ZoneCloud đặt trọng tâm vào 4 giá trị cốt lõi chính là:

Chất lượng

Đồng hành

Minh bạch

Đổi mới

Anh Võ Đỗ Khuê, Co-Founder ZoneCloud chia sẻ: "ZoneCloud luôn mong muốn khách hàng an tâm mở rộng mà không lo các rủi ro kỹ thuật hạ tầng số"

Sự xuất hiện của ZoneCloud hứa hẹn mang đến sự lựa chọn đáng tin cậy cho người dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Thông tin liên hệ với ZoneCloud