Zoom 120x ổn định, sắc nét trong mọi điều kiện ánh sáng cùng Find X9 Pro

Zoom ban ngày: rõ nét từng lớp, giữ màu trung thực ở mọi tiêu cự

Camera chính LYT-828 50MP tạo nền ảnh sạch, dải tương phản rộng và màu sắc trung thực, giúp khung hình 1x cơ bản có vùng sáng mềm, vùng tối sâu mà không bệt. Đây là "điểm tựa" để hệ thống zoom giữ chất lượng ổn định khi chuyển sang tiêu cự xa.

Từ tele 3x (70 mm) đến 6x (140 mm), OPPO Find X9 Pro giữ màu sắc tự nhiên và chiều sâu hình ảnh chuẩn Hasselblad Nguồn: Nhiếp ảnh gia Chu Việt Hà

Ở mức zoom 3x, cảm biến tele làm nổi bật cấu trúc chiếc nón cước nhuộm đen của người Dao Đầu Bằng: từng vòng sợi quấn chặt, độ dày và nhịp xếp lớp được tái hiện rõ ràng, sắc nét. Bề mặt tường đất phía sau hiện lên mộc mạc với kết cấu tự nhiên, độ tương phản vừa phải. Tông màu Hasselblad giữ sắc ấm nhẹ, mượt và trung tính, giúp hình ảnh có chiều sâu và cảm giác chân thực.

Khi chuyển sang zoom 6x, hệ thống zoom viễn vọng AI tiếp tục giữ vững độ chi tiết trên trang phục truyền thống. Các họa tiết thổ cẩm, sợi chỉ thêu và mảng màu nhỏ được thể hiện rõ nét, không bị bệt hay vỡ cấu trúc khi phóng đại. Chủ thể nổi khối tốt trên nền hậu cảnh được tách lớp nhẹ, màu sắc cân bằng và ổn định, mang lại cảm giác trong trẻo và dễ quan sát.

Từ tele 10x đến 20x kết hợp cùng ống kính tăng tiêu cự, OPPO Find X9 Pro duy trì chi tiết, kết cấu và chiều sâu hình ảnh ổn định Nguồn: Nguyễn Sơn Tùng - Sontungst

Ở dải zoom 10x-20x, khi kết hợp cùng ống kính tăng tiêu cự OPPO Hasselblad, hệ thống tele trên OPPO Find X9 Pro cho thấy khả năng duy trì chi tiết và cấu trúc hình ảnh ổn định. Các lớp mái ngói xếp chồng, vân bề mặt gạch và mảng tường cũ được tái hiện rõ ràng, không bị bệt hay mất nét khi phóng đại. Chủ thể vẫn giữ độ tách lớp hợp lý so với không gian xung quanh, trong khi màu sắc được kiểm soát trung tính, ánh sáng mềm và tương phản vừa phải. Sự kết hợp giữa OIS và thuật toán ổn định giúp ảnh zoom xa giữ được độ trong và cảm giác tự nhiên, dễ quan sát.

Zoom ban đêm: sáng hơn, ít nhiễu và vẫn giữ độ sắc khi zoom xa

Camera chính trên OPPO Find X9 Pro sở hữu khẩu độ lớn f/1.5 kết hợp cảm biến kích thước 1/1.28", cho khả năng thu sáng vượt trội khi chụp đêm. Nhờ nền dữ liệu giàu ánh sáng, cấu trúc vật liệu và chi tiết bề mặt vẫn được giữ rõ ngay cả trong môi trường thiếu sáng. Dải tương phản được kiểm soát tốt, vùng tối sâu nhưng không bệt, nhiễu hạt được tiết chế hiệu quả, giúp hình ảnh đêm giữ được độ trong và ổn định, kể cả khi chụp ở các tiêu cự xa.

Không gian thiếu sáng được cân bằng, chi tiết rõ và màu sắc tự nhiên ở An Giang qua ống kính Find X9 Pro Nguồn: Nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử

Ở tiêu cự 1x (23 mm), khung hình ghi lại trọn vẹn không gian sông nước miền Tây lúc chạng vạng với ánh sáng chuyển sắc tự nhiên, mặt nước và bầu trời giữ được độ trong và chiều sâu. Khi chuyển sang tele 3x (70 mm), chủ thể được tách rõ hơn khỏi nền tối, ánh sáng đèn lửa và chi tiết trên thuyền vẫn rõ ràng, màu sắc ấm áp và tương phản vừa phải, tạo cảm giác chân thực đặc trưng của ảnh đêm.

Ở mức zoom 10x-20x, Find X9 Pro giữ được cấu trúc cảnh núi rừng và độ rõ nét ổn định ở điều kiện thiếu sáng Nguồn: Nguyễn Sơn Tùng - Sontungst

Ở mức zoom 10x và 20x kèm với ống kính tăng tiêu cự OPPO Hasselblad, hình ảnh phong cảnh núi rừng Hà Giang vẫn giữ được cấu trúc tổng thể rõ ràng: các lớp rừng xếp chồng có chiều sâu, mảng tối không bị bệt và căn nhà nhỏ ở trung tâm khung hình vẫn dễ nhận diện. Khả năng ổn định và xử lý ánh sáng giúp ảnh zoom xa ban đêm không bị rung mờ hay vỡ chi tiết, mang lại cảm giác phóng đại mạnh nhưng vẫn tự nhiên và dễ quan sát.

Với hệ thống zoom được tối ưu toàn diện, OPPO Find X9 Pro cho thấy khả năng duy trì chất lượng hình ảnh ổn định xuyên suốt dải tiêu cự rộng, từ góc chụp cơ bản đến zoom xa. Dù trong điều kiện ban ngày hay ban đêm, thiết bị vẫn giữ được chi tiết, màu sắc tự nhiên và chiều sâu hình ảnh đặc trưng, giúp người dùng tiếp cận nhiếp ảnh tele một cách dễ kiểm soát và đáng tin cậy hơn. Find X9 Pro không chỉ mở rộng giới hạn zoom trên smartphone, mà còn mang lại trải nghiệm phóng đại mạnh mẽ nhưng vẫn liền mạch, chân thực và giàu cảm xúc.